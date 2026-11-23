Ogni anno, il 23 novembre, si celebra in tutto il mondo il Fibonacci Day, una giornata dedicata a uno dei più grandi matematici del Medioevo e alla celebre serie numerica che porta il suo nome. La scelta di questa data deriva dal formato anglosassone del calendario, in cui il 23 novembre si scrive 11/23, riproducendo esattamente i primi 4 numeri della sequenza: 1, 1, 2, 3. La regola alla base di questa catena infinita è elementare, poiché ogni numero si ottiene sommando i 2 precedenti, proseguendo con 5, 8, 13, 21, 34 e così via. Nata quasi come un gioco aritmetico nel 1202, questa intuizione si è rivelata nel tempo una chiave di lettura fondamentale per comprendere come crescono gli organismi viventi e perché determinate forme ci appaiono così armoniose. A distanza di oltre 800 anni, i numeri di Fibonacci continuano a stupire gli scienziati per la loro straordinaria capacità di descrivere il mondo reale.

Dalla sfida dei conigli ai segreti della sezione aurea

Tutto ebbe inizio nel 1202, quando Leonardo da Pisa, passato alla storia come Fibonacci, pubblicò il Liber Abaci, il trattato che introdusse in Europa le cifre indo-arabiche e lo 0, sostituendo i complessi numeri romani. Per mostrare la potenza del calcolo, il matematico propose un indovinello sull’allevamento dei conigli: partendo da una singola coppia appena nata in un recinto e immaginando che ogni coppia diventasse fertile dal 2° mese generando una nuova coppia ogni mese, quante coppie si sarebbero avute dopo 1 anno? Contando mese per mese emerge proprio la celebre successione.

La vera magia matematica avviene però dividendo un numero della serie per il precedente. Man mano che si sale verso cifre più grandi, il risultato si avvicina sempre di più a una costante universale chiamata sezione aurea, indicata con la lettera greca Φ e pari a circa 1,618. Questa proporzione definisce la spirale aurea, una curva geometrica che ha la proprietà unica di ingrandirsi all’infinito mantenendo sempre identica la propria forma. Unendo archi di cerchio iscritti in quadrati che hanno per lato i numeri della serie, si costruisce la cosiddetta spirale di Fibonacci, un’ottima approssimazione geometrica che converge sempre più fedelmente alla spirale aurea man mano che i numeri crescono.

La matematica dell’efficienza in natura

In natura, la presenza dei numeri di Fibonacci non è una coincidenza estetica, ma una strategia di sopravvivenza dettata dalla fisica. Osservando attentamente un girasole, una pigna o un ananas, si nota che i semi e le squame si dispongono lungo spirali che girano in senso orario e antiorario. Contando queste spirali si trovano quasi sempre 2 numeri consecutivi della serie, come 34 e 55 nei girasoli comuni. Le piante adottano questo schema per ottimizzare lo spazio e le risorse. Durante la crescita, ogni nuova foglia o seme spunta ruotando rispetto al precedente di circa 137,5°, noto come angolo aureo. Questa precisa angolazione evita che le foglie si sovrappongano l’una sull’altra, permettendo a tutta la pianta di catturare la massima quantità di luce del Sole e di impacchettare il maggior numero possibile di semi senza lasciare spazi vuoti.

Dalle conchiglie allo Spazio fino agli smartphone

Nei mari tropicali, il mollusco Nautilus costruisce le camere del proprio guscio seguendo una spirale logaritmica, una famiglia di curve geometriche strettamente imparentata con la spirale aurea che permette all’animale di crescere mantenendo invariate le proporzioni e l’assetto di galleggiamento. Lo stesso principio delle spirali logaritmiche si osserva su scale colossali anche nello Spazio, nelle immense braccia delle galassie, e sulla Terra nei vortici degli uragani.

Oggi la geniale intuizione del matematico pisano vive anche nella tecnologia quotidiana. Gli informatici utilizzano gli algoritmi e le strutture dati (come gli heap di Fibonacci) per velocizzare la ricerca dei dati e ottimizzare il calcolo dei percorsi più rapidi nei navigatori satellitari, dimostrando che una semplice regola inventata nel Medioevo resta uno strumento indispensabile per decifrare e progettare il mondo moderno.