Il cromosoma Y umano si sta progressivamente rimpicciolendo e secondo alcuni genetisti potrebbe scomparire del tutto dalla nostra specie nei prossimi 5 milioni di anni. Nel frattempo, la comunità scientifica sta affrontando un’emergenza molto più immediata e concreta per la salute maschile. Con l’avanzare dell’età, molti uomini iniziano a perdere il cromosoma Y all’interno delle cellule del sangue, del cervello o del sistema immunitario, un fenomeno che comporta conseguenze cliniche rilevanti. Sebbene per decenni questa perdita sia stata liquidata come un innocuo segnale dell’invecchiamento, le nuove prove genetiche dimostrano che l’assenza di questo cromosoma favorisce attivamente l’insorgenza di malattie cardiovascolari, patologie renali, morbo di Alzheimer e diverse forme tumorali, incidendo direttamente sul rischio di mortalità precoce. I dati epidemiologici mostrano chiaramente la diffusione del problema: tra gli uomini di 70 anni, circa il 40% presenta una perdita del cromosoma Y nelle cellule ematiche, una percentuale che sale fino al 57% nei soggetti di 93 anni.

Un cromosoma fragile e sottovalutato

Storicamente, la biologia ha attribuito al cromosoma Y un ruolo estremamente limitato, relegandolo quasi esclusivamente alla determinazione del sesso e alla regolazione della funzione spermatica. Nonostante sia presente nella maggior parte delle cellule dell’organismo maschile, questa piccola unità genetica veniva osservata come un elemento pressoché inattivo, particolarmente fragile e soggetto a frequenti mutazioni durante i processi di replicazione cellulare. Tra tutti i 46 cromosomi contenuti nelle cellule umane maschili, il cromosoma Y è l’unico che può andare perduto senza causare la morte immediata della cellula stessa. Tuttavia, la sopravvivenza della cellula priva del cromosoma non equivale a un suo corretto funzionamento. Quando il fenomeno si verifica nei soggetti più giovani, seppur raramente, può associarsi a problemi di infertilità e difetti dello sviluppo, mentre nell’età adulta innesca una serie di disfunzioni sistemiche che solo oggi iniziano a essere comprese nella loro reale portata.

Il legame con il sistema immunitario e i tumori

Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno ribaltato la visione tradizionale, evidenziando come la perdita del cromosoma Y comprometta la capacità dell’organismo di difendersi dalle malattie. Già nel 2022, uno studio sperimentale aveva dimostrato che l’assenza del cromosoma Y in specifiche cellule immunitarie presenti nel tessuto cardiaco dei topi provocava gravi disfunzioni cardiovascolari e portava al decesso. Ulteriori indagini cliniche hanno confermato che gli uomini anziani con questa alterazione cellulare presentano una probabilità significativamente maggiore di ammalarsi di cancro. Un esempio lampante riguarda il tumore alla vescica, una patologia che colpisce gli uomini con una frequenza fino a 5 volte superiore rispetto alle donne: nel 2023 i ricercatori hanno scoperto che fino al 40% degli uomini anziani affetti da questa neoplasia presenta cellule tumorali totalmente prive del cromosoma Y. A rafforzare questo quadro sono arrivati gli studi del 2025, dai quali è emerso che le cellule immunitarie sprovviste del cromosoma Y perdono efficacia nell’attaccare e distruggere le cellule cancerose, dimostrando come questa struttura genetica sia fondamentale per modulare l’intera risposta immunitaria maschile.

Una nuova era per la ricerca genomica

Nonostante rappresenti appena lo 0,9% circa del DNA totale presente in una cellula maschile, il cromosoma Y è stato sequenziato completamente solo pochi anni fa a causa della sua complessa struttura ripetitiva. I recenti progressi nelle tecnologie di sequenziamento genomico hanno finalmente inaugurato una nuova fase di studi, rivelando che questo piccolo cromosoma partecipa a un numero di funzioni cellulari molto più vasto rispetto alle ipotesi formulate in passato. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali, ma i risultati raccolti finora suggeriscono che i pochi geni rimasti sul cromosoma Y svolgano compiti regolatori essenziali in tutto il corpo, aprendo scenari inediti per la comprensione delle differenze biologiche tra i sessi e per lo sviluppo di future terapie mirate contro le patologie legate all’invecchiamento.

Il futuro evolutivo tra estinzione e sopravvivenza

Oggi il cromosoma Y umano conserva appena il 3% del suo patrimonio genetico ancestrale, un dato che alimenta un acceso dibattito tra i biologi evoluzionisti sul destino finale di questo cromosoma. Secondo alcuni esperti, i geni sopravvissuti fino a oggi svolgono funzioni talmente vitali per l’intero organismo che la pressione selettiva impedirà una loro ulteriore perdita, salvando di fatto il cromosoma Y dall’estinzione. Di parere opposto altri scienziati, che pur riconoscendo l’importanza cruciale di questi geni per la salute, sottolineano come l’evoluzione permetta ai geni essenziali di migrare verso altri cromosomi più stabili. Questo meccanismo è già avvenuto in natura in alcuni mammiferi, come il ratto spinoso e l’arvicola talpa, specie che hanno perso completamente il cromosoma Y affidando ad altri cromosomi il compito di determinare il sesso. I frammenti genetici ancora presenti sul cromosoma Y umano racchiudono dunque informazioni preziose per comprendere tanto la salute dell’uomo contemporaneo quanto l’evoluzione futura della nostra specie.