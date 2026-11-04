Il DNA antico riscrive la storia delle lingue germaniche: un’origine dal Baltico

L’origine e la diffusione delle lingue germaniche, una famiglia linguistica indoeuropea che comprende idiomi moderni come il tedesco, l’inglese, l’olandese e le lingue nordiche, sono state per decenni oggetto di accesi dibattiti tra archeologi e linguisti. Fino a oggi, le dinamiche temporali e geografiche dell’arrivo di questo ceppo nel nord Europa rimanevano frammentarie e controverse. A fare chiarezza interviene ora uno studio monumentale appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, intitolato “Tracing the spread of Germanic languages using ancient genomics“. Attraverso il sequenziamento di oltre settecento genomi umani antichi, analizzati insieme a migliaia di genomi precedentemente pubblicati, i ricercatori sono riusciti a tracciare una mappa genetica senza precedenti, svelando connessioni insospettabili tra i movimenti migratori del passato e l’evoluzione linguistica del continente europeo.

Un arrivo in Scandinavia ritardato di otto secoli

Il risultato più sorprendente della ricerca genetica riguarda le tempistiche e le modalità di arrivo del proto-germanico nei territori scandinavi. Tradizionalmente, gli studiosi associavano l’introduzione di questa famiglia linguistica alle prime ondate migratorie legate alle popolazioni delle steppe, avvenute circa cinquemila anni fa con i complessi archeologici della Ceramica Cordata e del Vaso Campaniforme. Tuttavia, analizzando il DNA antico, il nuovo studio ha identificato una popolazione elusiva dal punto di vista archeologico, penetrata in Svezia presumibilmente dalla regione baltica circa quattromila anni fa. Questa specifica discendenza genetica si è poi diffusa ampiamente in tutta la Scandinavia nel corso dei successivi cinquecento anni, offrendo un vettore di trasmissione linguistica molto più plausibile. Di conseguenza, l’ingresso del gruppo linguistico germanico nel nord Europa viene posticipato di circa ottocento anni rispetto a quanto le teorie classiche avessero mai ipotizzato.

Le grandi migrazioni verso sud e l’età del ferro

Superata l’età del bronzo, la ricerca si concentra sulla disgregazione del nucleo linguistico originale nelle sue varianti discendenti durante la tarda età del ferro. A partire da circa 1.650 anni fa, i genomi antichi rivelano una massiccia migrazione verso sud, partendo dalla Scandinavia meridionale per spingersi all’interno di aree precedentemente dominate da popolazioni di lingua celtica, come le odierne Germania, Polonia e Paesi Bassi. Questo movimento demografico si inserisce nel più ampio contesto del periodo delle migrazioni storiche, durante il quale il patrimonio genetico scandinavo diventa chiaramente rintracciabile all’interno di gruppi fondamentali per la storia europea. I ricercatori, infatti, hanno rilevato questa specifica firma genetica negli anglosassoni giunti in Gran Bretagna e nei longobardi che si insediarono nell’Europa meridionale, confermando le antiche fonti storiche che attribuivano a questi popoli un’origine nordica.

La conferma genetica del mito dei goti

Oltre ai rami linguistici occidentali e settentrionali, lo studio fa luce anche sulle origini delle popolazioni di lingua germanica orientale, tra cui spiccano i celebri goti. Una leggenda fondativa risalente al sesto secolo attribuisce ai goti una mitica terra d’origine situata nella penisola scandinava. Andando ad analizzare gli individui associati alla cultura di Wielbark nell’odierna Polonia, considerata la prima prova archeologica fuori dalla Scandinavia di popolazioni di lingua germanica orientale, gli scienziati hanno scoperto che il loro DNA è modellato principalmente sull’ascendenza svedese dell’età del ferro e sull’ascendenza scandinava orientale dell’età del bronzo. Questa clamorosa evidenza genetica supporta in pieno la tradizione orale e il mito di origine gotica. Curiosamente, i campioni prelevati dai goti successivi, stanziatisi in Europa meridionale, mostrano una discendenza scandinava molto più sfumata, suggerendo che per molti individui l’identità gotica fu il risultato di un’assimilazione culturale più che di una linea di sangue diretta.

Il ritorno a nord e la nascita del norreno

Mentre l’Europa continentale veniva ridisegnata dalle invasioni barbariche, la genetica svela un movimento contrario altrettanto cruciale per la linguistica nordica. In concomitanza con il periodo delle migrazioni verso sud, lo studio rileva un’imponente migrazione di ritorno verso nord, diretta principalmente in Danimarca e nel sud della Svezia. Questo afflusso di popolazioni, strettamente imparentate con gli anglosassoni, coincide con l’ascesa dell’influenza politica danese e con un periodo di profonda trasformazione culturale documentata dalla scrittura runica. È proprio in questa fase turbolenta che si consolida la lingua dei vichinghi, l’antico norreno, non a caso definito dai suoi stessi parlanti storici come la “lingua danese”.

Le nuove frontiere tracciate dal DNA antico

Le conclusioni di questa imponente indagine scientifica dimostrano inequivocabilmente che la nascita e la ramificazione delle parlate germaniche non furono processi lineari, ma il frutto di migrazioni multiple e complesse sovrapposizioni geografiche. Unendo l’innovazione del sequenziamento genetico con le tracce archeologiche e le ricostruzioni glottologiche, lo studio su Nature fornisce finalmente un modello integrato e storicamente fondato. Si consolida così la consapevolezza che il DNA antico non si limita a mappare spostamenti fisici di individui, ma è in grado di tracciare l’invisibile viaggio delle parole, riscrivendo i capitoli più oscuri della nostra storia.