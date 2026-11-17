Uno spettacolo astronomico di straordinaria bellezza, immortalato attraverso due diverse tecniche fotografiche che permettono di osservare la Luna al primo quarto in tutti i suoi dettagli. Le immagini sono state realizzate nella serata di oggi, martedì 17 novembre 2026, alle ore 21:15, dal fotografo Alessandro Casula, che ha documentato il nostro satellite naturale poche ore dopo il raggiungimento dell’esatta fase di primo quarto, avvenuta alle 13:48. Il risultato è un’affascinante rappresentazione della superficie lunare, nella quale emergono con eccezionale nitidezza i crateri, le strutture geologiche e il contrasto tra la porzione illuminata dal Sole e quella apparentemente immersa nell’oscurità. La particolarità degli scatti risiede soprattutto nella possibilità di distinguere, grazie alla tecnica fotografica utilizzata, anche la cosiddetta luce cinerea, il debole chiarore che rende visibile la parte della Luna non direttamente illuminata dal Sole. Le due fotografie raccontano lo stesso momento astronomico attraverso due differenti modalità di acquisizione: una versione HDR ottenuta mediante doppia esposizione e una versione classica, realizzata con un’unica esposizione. A completare la documentazione è una terza immagine che mostra la strumentazione fotografica utilizzata durante la sessione di ripresa.

Luna al primo quarto il 17 novembre: perché alle 21:15 non era più perfettamente a metà

Il dettaglio più interessante della serata riguarda proprio l’evoluzione della fase lunare. Il primo quarto è stato raggiunto alle 13:48 del 17 novembre, mentre Alessandro Casula ha effettuato le sue riprese alle 21:15, quando erano trascorse esattamente 7 ore e 27 minuti da quel momento. Questa differenza temporale, apparentemente contenuta, è sufficiente a spiegare una caratteristica visibile nelle immagini: la Luna non appare più geometricamente divisa in due metà perfettamente uguali. Il nostro satellite, infatti, si trova già nella fase immediatamente successiva al primo quarto, durante la quale la frazione illuminata continua progressivamente ad aumentare. Il primo quarto lunare non indica un intervallo di tempo durante il quale la Luna rimane immobile nella configurazione di metà disco illuminato. Si tratta, invece, di un preciso momento del ciclo delle fasi lunari. Prima di quell’istante la porzione illuminata è inferiore alla metà, mentre successivamente comincia a superarla, accompagnando la Luna verso la fase di gibbosa crescente e, infine, verso il plenilunio. Le fotografie di Casula permettono quindi di apprezzare un aspetto particolarmente interessante dell’osservazione astronomica: anche nell’arco di poche ore la geometria dell’illuminazione lunare continua a evolversi, sebbene le variazioni siano molto graduali.

La fotografia HDR rivela la luce cinerea e i crateri della Luna

La prima immagine, realizzata in HDR (High Dynamic Range), rappresenta l’aspetto più suggestivo del lavoro fotografico. Attraverso una doppia esposizione, Alessandro Casula è riuscito a mostrare contemporaneamente due elementi che presentano luminosità molto differenti: i dettagli della superficie direttamente illuminata dal Sole e la parte del disco lunare rischiarata dalla luce cinerea. La tecnica utilizzata prevede l’acquisizione di due immagini con impostazioni fotografiche differenti, successivamente combinate per conservare informazioni sia nelle zone più luminose sia in quelle molto più debolmente illuminate. Per la porzione brillante della superficie lunare sono stati utilizzati i parametri ISO 250, diaframma f/8 e tempo di esposizione di 1/250 di secondo. Per registrare la luminosità della parte in ombra, invece, lo scatto è stato effettuato a ISO 100, diaframma f/9 e tempo di esposizione di 1,3 secondi. La differenza tra i tempi di esposizione è determinante. La superficie illuminata direttamente dal Sole è molto brillante e richiede un’esposizione breve per conservarne i dettagli. La luce cinerea, al contrario, è assai più debole e necessita di un tempo di acquisizione maggiore per diventare chiaramente percepibile. Nella fotografia HDR il disco lunare appare così quasi interamente visibile. La parte illuminata mostra una trama ricchissima di crateri e rilievi, mentre quella non raggiunta direttamente dalla luce solare presenta una luminosità tenue, sufficiente a delineare la superficie del satellite contro il nero dello spazio.

Che cos’è la luce cinerea: il fenomeno che illumina la parte in ombra della Luna

La luce cinerea della Luna è uno dei fenomeni ottici più affascinanti osservabili durante alcune fasi del ciclo lunare. Si verifica quando la luce del Sole, dopo aver illuminato la Terra, viene parzialmente riflessa dal nostro pianeta verso il satellite naturale. Questa radiazione raggiunge la superficie lunare che non riceve direttamente i raggi solari e viene a sua volta riflessa verso la Terra, rendendo debolmente visibile anche la porzione che altrimenti apparirebbe completamente scura. Il fenomeno è quindi il risultato di un particolare percorso della luce: dal Sole alla Terra, dalla Terra alla Luna e infine nuovamente verso l’osservatore terrestre. La luminosità della luce cinerea è nettamente inferiore a quella della porzione lunare illuminata direttamente dal Sole. Proprio per questo motivo, registrare entrambe le componenti nella stessa rappresentazione fotografica richiede una gestione accurata dell’esposizione. La tecnica HDR utilizzata da Casula permette di superare questa difficoltà, restituendo una visione nella quale convivono il forte contrasto dei crateri illuminati e il chiarore delicato della parte in ombra.

La Luna fotografata con esposizione classica: il fascino dei crateri lungo il terminatore

La seconda immagine è stata invece realizzata con una singola esposizione fotografica, utilizzando i parametri ISO 250, f/8 e 1/250 di secondo. In questo caso l’attenzione si concentra esclusivamente sulla porzione illuminata della superficie lunare. Il risultato mette in evidenza la complessità della morfologia del satellite, con numerosi crateri che risaltano soprattutto in prossimità del terminatore lunare, la linea che separa la regione illuminata da quella in ombra. Questa zona è particolarmente interessante dal punto di vista dell’osservazione astronomica. Quando il Sole illumina la superficie lunare con un angolo relativamente basso, i rilievi producono ombre più pronunciate, accentuando la percezione tridimensionale dei crateri, delle montagne e delle irregolarità del terreno. È proprio lungo il terminatore che le strutture geologiche lunari assumono spesso un aspetto particolarmente spettacolare. Le pareti dei crateri intercettano la luce solare, mentre le loro cavità possono rimanere parzialmente in ombra, creando contrasti molto marcati. Nella fotografia classica di Alessandro Casula questo effetto risulta particolarmente evidente: la superficie appare scolpita dalla luce, con una straordinaria concentrazione di dettagli lungo il confine tra giorno e notte lunare.

Le differenze tra la fotografia HDR e quella tradizionale

Le due immagini della Luna, pur essendo state realizzate nel corso della stessa sessione fotografica, offrono prospettive visive differenti e complementari. La fotografia HDR valorizza la visione complessiva del disco lunare, consentendo di osservare anche la porzione debolmente illuminata dalla luce riflessa dalla Terra. È una rappresentazione che permette di comprendere con particolare immediatezza la geometria della fase lunare. La fotografia tradizionale, invece, privilegia la resa della parte illuminata direttamente dal Sole, lasciando il resto del disco immerso nel nero dello sfondo. In questo modo il contrasto tra le aree luminose e l’oscurità diventa più netto, portando l’attenzione sulle strutture superficiali. La differenza non riguarda soltanto l’aspetto estetico delle immagini, ma anche la gestione fotografica di una scena caratterizzata da un’escursione di luminosità particolarmente elevata. La doppia esposizione permette di conservare informazioni che una singola esposizione, impostata per proteggere i dettagli della parte brillante, non riuscirebbe a registrare con la stessa evidenza.

La strumentazione utilizzata da Alessandro Casula per fotografare la Luna

Per realizzare gli scatti del primo quarto lunare del 17 novembre 2026, Alessandro Casula ha impiegato una Canon EOS 5D Mark III, abbinata a un obiettivo Canon EF 300mm L f/2.8 e a un duplicatore di focale Viltrox. La presenza del duplicatore consente di aumentare la lunghezza focale del sistema ottico, rendendo possibile una ripresa più ravvicinata del disco lunare e dei dettagli presenti sulla sua superficie. La fotocamera è stata montata su un treppiede K&F Concept, utilizzando inoltre uno scatto remoto. Entrambi gli accessori contribuiscono alla stabilità durante l’acquisizione delle immagini, un elemento particolarmente importante nella fotografia astronomica, soprattutto quando vengono utilizzate focali elevate o tempi di esposizione relativamente lunghi. La terza fotografia documenta proprio il momento della ripresa, mostrando la fotocamera installata sul treppiede, l’obiettivo rivolto verso la Luna e l’immagine del satellite visualizzata sul display posteriore. Le fotografie sono opera di Alessandro Casula, che condivide i suoi lavori fotografici anche attraverso il profilo Instagram.