Il Gabbiano reale Larus michahellis è un caso di studio straordinario per l’ornitologia: pur essendo percepito come un uccello tipicamente marino, ha dimostrato negli ultimi decenni una plasticità ecologica eccezionale, colonizzando con successo ambienti interni e montani ben oltre i 1.000 metri di quota. Dopo le prime nidificazioni della specie accertate e documentate nel lontano 2003 sul Lago Arvo nel Parco Nazionale della Sila (alle quote più elevate d’Italia assieme al sito del Lago di Campotosto in Abruzzo), il laride ha nidificato per la prima volta anche nel comprensorio del Lago Cecita, in un’area ricadente nel Parco Nazionale della Sila e nella ZPS “Sila Grande”, utilizzando strutture artificiali. A scoprire le nuove nidificazioni gli esperti del GLC LIPU SILA, impegnati nelle attività di monitoraggio ornitologico per il progetto U.MI.C. (Uccelli Migratori del lago Cecita).

Le prime nidificazioni accertate di Gabbiano reale nell’area del Lago Cecita (primavera 2026) fanno parte di una breve nota a firma di Gianluca Congi, Coordinatore del GLC LIPU SILA, pubblicata sul n° 51 della rivista di ornitologia Gli Uccelli D’Italia, edita dalla Società Ornitologica Italiana. Sul Lab Glc Lipu Sila di ResearchGate è possibile consultare e/o scaricare il lavoro dal titolo: Prime nidificazioni accertate di Gabbiano reale Larus michahellis nel comprensorio del Lago Cecita-Appennino Calabro (Sud-Italia)

La nidificazione del Gabbiano reale sulla Sila negli anni è stata già oggetto di alcuni lavori e pubblicazioni, sempre a firma di Gianluca Congi, tra cui si segnalano i contributi all’interno del XX Convegno Italiano di Ornitologia di Napoli nel 2019 e successivamente in alcuni dettagliati contribuiti pubblicati sempre sulla rivista di ornitologia Gli Uccelli D’Italia.