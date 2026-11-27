L’agenzia spaziale giapponese JAXA ha presentato un modello di prova di un rover destinato a raggiungere il Polo Sud lunare per cercare acqua, risorsa che potrebbe essere utilizzata come propellente per i razzi. La missione, denominata LUPEX (Lunar Polar Exploration), punta a inviare un rover giapponese sulla Luna nel 2028, in collaborazione con l’India, che l’anno scorso è riuscita a far atterrare una sonda vicino al Polo Sud lunare. Le regioni polari della Luna ospitano zone in ombra permanente, mai raggiunte dalla luce solare; secondo gli scienziati, è altamente probabile che in tali aree, vicino alla superficie lunare, sia presente acqua. Il team di LUPEX spera che il rover possa raccogliere dati sulla quantità e sulla qualità di quest’acqua, contribuendo a stabilire se, in futuro, essa possa essere impiegata per rendere l’esplorazione spaziale più sostenibile.

“L’obiettivo finale è utilizzare l’acqua lunare come propellente per i razzi”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​responsabile del progetto, Takeshi Hoshino. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, oltre il 90% dell’acqua viene riciclato. Tuttavia, quando i razzi volano bruciando ossigeno e idrogeno, l’acqua prodotta non può essere recuperata per un riutilizzo, ha spiegato Hoshino. “Ecco perché un obiettivo fondamentale è produrre carburante sulla Luna per le missioni future, sia per il rientro sulla Terra che per proseguire verso Marte”, ha affermato.

Il modello di prova di LUPEX

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha mostrato ai giornalisti a Tokyo il modello di prova, dotato di quattro “gambe”, che costituirà la base del rover LUPEX. Gli scienziati ne hanno testato le prestazioni in diverse condizioni, tra cui “la risalita di pendii utilizzando una sola gamba, la marcia continua con due gambe e prove di mobilità in condizioni di vuoto“, ha riferito Hoshino. Secondo la JAXA, una volta atterrato, il rover avrà il compito di individuare potenziali fonti d’acqua e di perforare il suolo per prelevare dei campioni.

La cooperazione con l’India e la nuova corsa alla Luna

L’anno scorso, il Giappone e l’India hanno concordato di collaborare alla missione LUPEX: l’India si occuperà dello sviluppo del lander, mentre il Giappone fornirà il rover. Nel contesto di una corsa allo spazio che si sta intensificando a livello globale, nel 2024 la JAXA ha fatto atterrare una sonda senza equipaggio sulla Luna – sebbene con un’inclinazione anomala – diventando così il quinto Paese a compiere quello che viene definito un “atterraggio morbido” (soft landing). L’anno scorso, invece, l’azienda ispace, con sede a Tokyo, non è riuscita nel suo tentativo di diventare la prima società privata al di fuori degli Stati Uniti a realizzare un arrivo controllato sulla Luna.

Il mese scorso, la JAXA ha lanciato con successo una sonda diretta verso una delle lune di Marte; si tratta di una missione, la prima al mondo nel suo genere, volta a prelevare campioni che potrebbero contribuire a svelare le origini del Sistema Solare e della vita sulla Terra.