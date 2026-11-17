L’avvicinamento alla stagione invernale 2026-2027 sta mettendo in scena sullo scacchiere emisferico una ‘partita’ di rara complessità in cui i grandi motori del clima terrestre sembrano muoversi su binari apparentemente inconciliabili. Il calore diffuso che ha caratterizzato l’estate e gran parte dell’autunno sull’emisfero boreale, con le uniche eccezioni della Siberia e del Canada marittimo, ha ‘spinto’ molti specialisti a tracciare una linea dritta verso un inverno interamente dominato da anomalie termiche positive.

Nelle ultime settimane l’attenzione è stata infatti completamente monopolizzata dalla presenza ingombrante del Super El Niño nel Pacifico equatoriale che, avvicinandosi al suo picco massimo con temperature superficiali oceaniche da primato lungo le coste sudamericane fino alla linea del cambio di data, sembra non lasciare spazio ad altri attori atmosferici. Questa ‘narrazione’ a senso unico ha però trascurato il protagonista principale delle latitudini artiche, quel Vortice Polare che lo scorso undici novembre ha voluto ricordare a tutti la propria esistenza mettendo a segno il riscaldamento stratosferico improvviso più precoce mai registrato nella storia delle osservazioni, battendo di ben due settimane e mezzo il precedente record stabilito a fine novembre dello scorso anno.

La sfida tra giganti: quando El Niño e il Vortice Polare giocano su fronti opposti

Di fronte a un evento stratosferico di tale portata, caratterizzato dall’inversione dei venti zonali da occidentali a orientali alla quota di dieci ettopascal lungo il sessantesimo parallelo nord, il dibattito scientifico si è immediatamente acceso intorno alla possibile interazione tra queste due imponenti forzanti planetarie. L’opinione prevalente diffusa da gran parte della stampa internazionale sostiene che qualsiasi mossa del Vortice Polare risulterà del tutto ininfluente, poiché l’onda d’urto termica innescata da El Niño e amplificata dal trend di riscaldamento decennale finirà inevitabilmente per schiacciare ogni tentativo di raffreddamento alle medie latitudini.

Per comprendere perché questa visione rischia di essere eccessivamente semplicistica, occorre immaginare l’interazione tra il Pacifico equatoriale e la stratosfera artica come una vera e propria sfida sportiva tra due campioni che possono decidere di indossare la stessa maglia oppure di affrontarsi a viso aperto in squadre avversarie.

Il fenomeno di El Niño gioca per sua natura sempre nella squadra della mitezza invernale, poiché il surplus di calore rilasciato dalle acque tropicali alimenta vigorosamente la corrente a getto subtropicale, trasportando grandi masse di aria marittima calda e umida verso i continenti. Quando il Vortice Polare si mantiene forte, compatto e perfettamente circolare sopra il Polo Nord, come avvenuto durante i tre grandi eventi storici del passato e in particolare nel caldissimo dicembre del duemilaquindici, anch’esso ‘indossa la maglia’ della mitezza lavorando in perfetta sinergia con il Pacifico per confinare il gelo oltre il Circolo Polare Artico. Quando però la struttura polare subisce uno sconvolgimento severo o uno stiramento marcato, il vortice cambia improvvisamente ‘casacca’, innescando una competizione fisica diretta in cui non è affatto scontato che l’anomalia pacifica riesca a prevalere senza subire contraccolpi.

La storia climatologica dimostra infatti che diversi inverni caratterizzati da un Vortice Polare fortemente disturbato in presenza di El Niño, come accaduto nelle stagioni del duemilanove e del duemiladue o persino nei celebri inverni rigidi della fine degli anni Settanta, hanno saputo riservare fasi gelide di primo piano smentendo l’equazione automatica tra riscaldamento pacifico e assenza di inverno.

Il filo sottile tra caldo estremo e gelo: il ruolo del riscaldamento canadese

Per decifrare correttamente questo braccio di ferro è necessario superare la vecchia concezione binaria che divide il comportamento stratosferico unicamente tra un vortice fortissimo e un collasso totale legato allo Stratwarming. La letteratura scientifica ha ormai chiarito che nelle osservazioni reali non esiste una correlazione diretta e robusta tra la presenza di El Niño e la frequenza dei grandi riscaldamenti stratosferici, poiché il vero interruttore capace di destabilizzare la stratosfera è il blocco anticiclonico sugli Urali e sulla Scandinavia, una figura barica che non dipende in modo lineare dalle anomalie del Pacifico. Ampliando lo sguardo attraverso moderni algoritmi di riconoscimento dei pattern atmosferici, emerge un dato sorprendente che spiega perfettamente l’estrema incertezza delle prossime settimane.

Durante gli inverni governati da El Niño, la configurazione stratosferica statisticamente più frequente non è né il vortice compatto né lo Stratwarming maggiore, bensì il cosiddetto riscaldamento canadese, seguito però a brevissima distanza in seconda posizione dallo stiramento del Vortice Polare. Il paradosso risiede proprio nel fatto che mentre il riscaldamento canadese produce al suolo il pattern termico più caldo in assoluto tra tutte le fasi possibili del vortice, la configurazione di stiramento genera al contrario gli scenari più freddi e nevosi per le medie latitudini. Durante un evento di Super El Niño l’atmosfera cammina dunque su un filo sottilissimo sospeso tra il massimo calore e il freddo più incisivo, bastando una minima variazione nella geometria delle onde planetarie per far scivolare la circolazione da una mitezza estrema a improvvise irruzioni artiche, esattamente come accadde nel gennaio del duemilasedici quando uno stiramento del vortice portò gelo e tempeste di neve nel cuore di una stagione complessivamente dominata dal calore pacifico.

L’evoluzione attuale tra riflessione d’onda e ghiacci artici ai minimi

Osservando ciò che sta accadendo in questi giorni sopra le nostre teste, l’eccezionale riscaldamento stratosferico di inizio mese ha inizialmente spinto il centro del Vortice Polare verso la Scandinavia e la Siberia per poi evolvere proprio in un classico riscaldamento canadese, con forti anomalie positive di geopotenziale posizionate tra la Baia di Hudson, il Mare di Baffin e la Groenlandia. Sebbene i principali modelli matematici dinamici prevedano per la fine di novembre un rapido recupero di forza del vortice con un ritorno del nucleo principale vicino al Polo Nord, le proiezioni statistiche a trenta giorni e diverse elaborazioni del centro europeo e dell’intelligenza artificiale suggeriscono la possibilità di un nuovo indebolimento sul finire del mese. La persistenza di un robusto promontorio di alta pressione vicino agli Urali mantiene infatti attiva la spinta delle onde di Rossby, preparando il terreno per quel fenomeno di riflessione d’onda in cui l’energia ondulatoria sale dalla troposfera asiatica verso la stratosfera polare per poi rimbalzare verso il basso sul continente nordamericano.

A sostenere l’ipotesi che il Vortice Polare non avrà vita facile nel ricompattarsi concorrono inoltre due formidabili forzanti superficiali legate allo stato dei mari e dei ghiacci. L’estensione del ghiaccio marino artico mostra attualmente una crescita regolare nel settore pacifico ma soffre di un deficit marcatissimo sul versante atlantico e in particolare nei mari di Barents e Kara, una distribuzione asimmetrica che la fisica dell’atmosfera riconosce come la condizione ideale per innescare nuovi blocchi anticiclonici tra Scandinavia e Russia e disturbare ripetutamente la tenuta del vortice nel corso dell’inverno. Allo stesso tempo, le temperature superficiali dell’Oceano Atlantico settentrionale continuano a disegnare quella caratteristica configurazione a tripolo termico che favorisce storicamente lo sviluppo di regimi di blocco alle alte latitudini.

Cosa aspettarsi in Europa e in Italia verso l’inizio di dicembre

Sullo scacchiere europeo e mediterraneo gli effetti di queste grandi manovre emisferiche richiederanno i tempi tecnici dettati dalla fisica atmosferica prima di manifestarsi concretamente al livello del suolo. Per le prossime due settimane il nostro continente resterà ancora immerso in un flusso prevalentemente zonale governato da indici di Oscillazione Artica (AO) e Oscillazione Nord Atlantica (NAO) in territorio positivo, una disposizione che manterrà le depressioni e il clima più rigido tra il Regno Unito e la Scandinavia con nuove nevicate sulle Alpi e sui rilievi nordici, lasciando invece l’Europa meridionale e l’Italia sotto l’influenza di correnti più miti e dinamiche di matrice oceanica. Il vero punto di svolta si profila però nella transizione tra la fine di novembre e il mese di dicembre, quando le forti anomalie positive di altezza di geopotenziale accumulate nella stratosfera polare durante lo Stratwarming inizieranno fisiologicamente a propagarsi verso la bassa troposfera.

Questa progressiva discesa delle anomalie verso il basso costringerà gli indici teleconnettivi ad abbandonare i valori positivi per scivolare prima in territorio neutro e poi decisamente negativo con l’avvio del primo mese invernale. Poiché i riscaldamenti stratosferici sul settore canadese fungono molto spesso da precursori diretti per lo sviluppo del blocco groenlandese, la combinazione tra il tracollo dell’indice NAO e la memoria dell’evento stratosferico da record rende assai improbabile una replica del mite e statico dicembre del duemilaquindici, mantenendo pienamente aperta la porta a incursioni fredde alle medie latitudini europee nel corso di dicembre.