Alla fine del 2026 ricorrono novantacinque anni da uno degli articoli più influenti e controversi della storia della fisica moderna. Nel luglio del 1931, sulle pagine di The Astrophysical Journal, un giovane ricercatore indiano di appena vent’anni, Subrahmanyan Chandrasekhar, pubblicò uno studio intitolato The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs. Il risultato dei suoi calcoli era tanto semplice nella forma quanto dirompente nelle conseguenze: il limite massimo di massa per una stella morta destinata a diventare una nana bianca ideale risultava pari a 0,91 masse solari. Un valore equivalente a circa 300.000 masse terrestri, considerando che il nostro Sole contiene una massa pari a circa 333.000 volte quella della Terra. A distanza di quasi un secolo, rileggere quella pagina di storia permette di comprendere come un singolo ragionamento matematico abbia gettato le fondamenta per lo studio dei fenomeni più estremi del cosmo.

La fisica della materia degenere e il principio di esclusione di Pauli

Per capire perché quel numero del 1931 scosse così profondamente la comunità scientifica, bisogna osservare cosa accade nel nucleo di una stella quando esaurisce il proprio combustibile nucleare. Senza più la spinta verso l’esterno generata dalla fusione, la forza di gravità prende il sopravvento e comprime la materia a densità estreme. A quel punto, l’unico argine capace di fermare il collasso non ha nulla di esotico: si basa esclusivamente su una regola fondamentale della meccanica quantistica, il principio di esclusione di Pauli, secondo il quale due elettroni non possono mai occupare lo stesso stato quantistico nello stesso momento.

Questa resistenza genera la cosiddetta pressione di degenerazione elettronica, una forza invisibile ma potentissima che sostiene la nana bianca impedendole di schiacciarsi ulteriormente. L’intuizione geniale di Chandrasekhar, maturata già nel 1930 durante il lungo viaggio in nave dall’India verso l’Inghilterra, fu quella di combinare questa regola quantistica con la teoria della relatività ristretta di Albert Einstein. Comprimendo gli elettroni in uno spazio sempre più ristretto, questi sono costretti a muoversi a velocità prossime a quella della luce. In questo regime relativistico, però, la pressione degli elettroni inizia a crescere troppo lentamente per riuscire a bilanciare l’aumento inesorabile della gravità. Oltre una soglia critica, l’equilibrio si spezza definitivamente.

Perché nel 1931 il limite era di 0,91 masse solari e oggi è 1,44

Chi conosce l’astrofisica moderna sa bene che il celebre limite di Chandrasekhar viene oggi indicato intorno a 1,44 masse solari, e non a 0,91. Questa discrepanza non deriva da un errore di metodo, ma dalle conoscenze chimiche dell’epoca. Nel 1931 gli astronomi non conoscevano ancora con precisione l’esatta composizione interna delle nane bianche e Chandrasekhar utilizzò nei suoi calcoli un valore provvisorio per il peso molecolare medio per elettrone. Negli anni successivi, una volta chiarito che questi residui stellari sono composti prevalentemente da carbonio e ossigeno, l’equazione venne aggiornata con i parametri reali, portando la soglia critica all’attuale valore di 1,44 masse solari. Il cuore fisico della scoperta del 1931, tuttavia, rimase intatto: esiste un tetto invalicabile oltre il quale una stella non può più restare una nana bianca.

Lo scontro con Arthur Eddington alla Royal Astronomical Society

Nonostante l’eleganza e il rigore delle equazioni, la scoperta di Chandrasekhar non venne accolta con applausi, bensì con una feroce opposizione accademica. Il principale avversario fu Arthur Eddington, all’epoca la voce più autorevole e influente dell’astronomia britannica. Eddington non riuscì a trovare alcun errore nella matematica del giovane collega, ma rifiutò categoricamente il risultato fisico perché lo riteneva filosoficamente inaccettabile.

Durante una celebre e drammatica seduta della Royal Astronomical Society nel 1935, Eddington ridicolizzò pubblicamente il lavoro di Chandrasekhar, dichiarando che doveva necessariamente esistere una legge della natura capace di impedire a una stella di comportarsi in modo così assurdo. Per il giovane astrofisico fu un colpo durissimo: anni dopo avrebbe ricordato di essersi sentito trasformato nello zimbello della comunità scientifica britannica. Profondamente amareggiato da quell’ostilità, Chandrasekhar decise di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti, presso l’Università di Chicago, dove costruì una carriera leggendaria culminata nel Premio Nobel per la fisica nel 1983.

Cosa succede alle stelle che superano il limite di Chandrasekhar

La storia della scienza ha dato pienamente ragione al calcolo del 1931. Oggi sappiamo con certezza che le stelle con una massa superiore a quella soglia non si stabilizzano mai come tranquille nane bianche: continuano a collassare. Quando una nana bianca in un sistema binario strappa materia a una stella compagna fino a superare il limite critico, innesca una supernova di tipo Ia, un’esplosione termonucleare così regolare nella sua luminosità da essere utilizzata dagli astronomi come candela standard per misurare l’espansione dell’universo.

Nel caso delle stelle molto più massicce del nostro Sole, invece, il collasso gravitazionale oltre il limite di degenerazione elettronica prosegue inarrestabile, schiacciando protoni ed elettroni insieme fino a formare una stella di neutroni oppure, se la massa residua è ancora troppo elevata, aprendo una frattura nello spaziotempo che dà origine a un buco nero. Oggi, nel 2026, mentre gli interferometri per le onde gravitazionali e i telescopi spaziali di ultima generazione osservano quotidianamente collisioni tra oggetti compatti ed esplosioni stellari ai confini del cosmo, il breve articolo pubblicato da Chandrasekhar su The Astrophysical Journal nel 1931 (doi.org/10.1086/143324) resta il momento esatto in cui l’umanità ha capito che persino le stelle, di fronte alle leggi della fisica, hanno un destino segnato.