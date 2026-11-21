Nel 1961, un rivoluzionario studio pubblicato sull’IBM Journal of Research and Development (Fonte: Landauer, IBM Journal of Research and Development, 1961 · doi.org/10.1147/rd.53.0183) ha gettato le basi per comprendere le reali restrizioni fisiche del mondo informatico. Secondo la ricerca condotta dal fisico Rolf Landauer, cancellare un bit di informazione a temperatura ambiente ha un costo energetico minimo, rigoroso e assolutamente invalicabile, quantificato in almeno 2,9 × 10⁻²¹ joule. Questa cifra infinitesimale rappresenta una notizia sconvolgente per l’ingegneria informatica, poiché questo limite non è dettato dalle imperfezioni del silicio, da perdite di corrente o da altri limiti legati alla fabbricazione dei microchip. La barriera è imposta dal semplice atto del conteggio matematico. Il principio di Landauer stabilisce infatti che qualsiasi irreversibilità logica all’interno di un sistema costringe la materia a subire una irreversibilità fisica. Quando un’operazione logica non può essere annullata per recuperare i dati iniziali, il sistema è costretto a pagare un debito con la natura, un debito che si manifesta inevitabilmente sotto forma di dissipazione di calore verso l’esterno.

La relazione tra entropia e gli stati della memoria informatica

Per comprendere appieno la natura di questa barriera termodinamica, è essenziale osservare l’informazione dal punto di vista della fisica statistica. Un bit di memoria esiste all’interno di due possibili stati, che noi traduciamo convenzionalmente come uno zero o un uno logico. L’azione di cancellare un dato significa forzare questi due stati distinti a fondersi in un unico stato neutro. Dal punto di vista strutturale, lo stato unito possiede un numero significativamente inferiore di arrangiamenti fisici rispetto alla coppia originale di partenza. Poiché il numero di configurazioni microscopiche si riduce, l’entropia all’interno dello spazio della memoria subisce un drastico calo. Tuttavia, la seconda legge della termodinamica è spietata e decreta che il disordine complessivo dell’universo non può mai diminuire. Se il disordine cala all’interno del circuito di memoria, deve obbligatoriamente aumentare nell’ambiente circostante. L’energia sfugge dal supporto fisico e si disperde nell’aria, evidenziando il profondo legame tra la gestione dell’informazione e il limite termodinamico dei sistemi fisici.

La soglia dei 2,9 x 10⁻²¹ joule e la fisica dietro l’efficienza energetica dei computer

Il conto da pagare alla natura per ogni operazione di cancellazione è misurabile con assoluta precisione matematica attraverso l’espressione kT ln 2. In questa elegante formula, la variabile k rappresenta la costante di Boltzmann, un parametro fondamentale che collega l’energia cinetica delle particelle alla temperatura, mentre la lettera T sta a indicare la temperatura assoluta della memoria stessa, espressa in gradi Kelvin. Se calcoliamo il valore a una temperatura ambiente standard di 300 Kelvin, il risultato dell’equazione ammonta esattamente a 2,9 × 10⁻²¹ joule per ogni singola unità di informazione distrutta. Per comprendere le proporzioni di questa costante fisica universale, è sufficiente considerare che un solo joule di calore residuo fornisce energia sufficiente per acquistare esattamente 3,5 × 10²⁰ cancellazioni su questo pavimento energetico. Questa proporzione definisce matematicamente la massima efficienza energetica dei computer che l’umanità, o qualsiasi altra intelligenza nell’universo, potrà mai teoricamente raggiungere elaborando dati in modo irreversibile.

Un confine assoluto che sopravviverà alla tecnologia dei transistor

L’aspetto più straordinario della teoria elaborata in quel lontano 1961 è la sua totale immortalità tecnologica. Assolutamente nulla nella formulazione matematica o nella spiegazione fisica di questo fenomeno menziona l’impiego dei semiconduttori o la tecnologia dei transistor. La legge rimane valida e immutata sia che si parli di antiche macchine a valvole termoioniche, sia che si analizzino i più sofisticati processori quantistici o ipotetici elaboratori fotonici e biologici del futuro. Il pavimento energetico stabilito dal principio di Landauer è intrinseco alla natura stessa dell’informazione elaborata. Quando l’attuale paradigma di miniaturizzazione sarà giunto al capolinea e il transistor fisico sarà definitivamente scomparso per lasciare spazio a tecnologie oggi inimmaginabili, l’equazione non richiederà alcuna revisione. Che si utilizzino ioni intrappolati, reti neurali biologiche o circuiti ottici, fino a quando si sceglierà di cancellare fisicamente un dato perdendone la memoria passata, il cosmo esigerà sempre il suo inesorabile tributo termico.