Il maltempo entra nel vivo sulla costa orientale della Sardegna: piogge torrenziali e temporali in Gallura

Sta iniziando un po’ in ritardo rispetto alle attese l’ondata di maltempo che porterà piogge torrenziali sulla Sardegna orientale, per la quale è stata diramata l’allerta meteo rossa per la giornata di oggi. Nelle scorse ore, infatti, le piogge e i temporali più intensi si erano mantenuti sul mare, non interessando la terraferma. Ora i fenomeni stanno iniziando a colpire il settore nordorientale dell’isola. Golfo Aranci e Capo Coda Cavallo sono le zone più colpite in questo momento, dove sta piovendo incessantemente da un paio d’ore. Il flusso umido sta dunque iniziando ad attecchire da Orosei in risalita verso le zone costiere della Gallura. Dal Golfo di Orosei all’Ogliastra, i temporali si mantengono ancora in mare, davanti alla costa. I dati pluviometrici rappresentano in pieno la situazione: sono già caduti 76mm di pioggia a Golfo Aranci, 33mm a Monte Petrosu, 29mm a Monte Tului, 28mm a Porto Rotondo, 25mm a Posada.

Massima attenzione per le prossime ore: le previsioni indicano rovesci e temporali diffusi sulla Sardegna Orientale, spesso persistenti e associati a precipitazioni intense, con il rischio di oltre 250mm in 12 ore. Come dimostra la situazione finora, però, permane l’incertezza se i nuclei più intensi colpiranno intensamente la terraferma o resteranno prevalentemente in mare.

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