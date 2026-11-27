Il maltempo si abbatte sulla Grecia nord-occidentale, dove violente precipitazioni hanno provocato diffusi allagamenti nelle località costiere di Syvota e Plataria, nel Comune di Igoumenitsa, nell’unità regionale della Tesprozia. La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori, con circa 150 richieste di assistenza. Le intense piogge hanno trasformato le principali arterie stradali in veri e propri fiumi, trascinando fango, pietre e detriti e causando pesanti disagi alla circolazione. Numerose le abitazioni e le attività commerciali interessate dagli allagamenti: secondo l’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco, la maggior parte delle segnalazioni riguarda scantinati, piani terra e negozi invasi dall’acqua.

Sul posto sono operative 8 squadre, per un totale di 22 vigili del fuoco, supportate da personale proveniente da Ioannina, capoluogo regionale, e da un’unità specializzata negli interventi di emergenza. Tra le operazioni già effettuate figura l’evacuazione di 3 persone anziane, trasferite dalle proprie abitazioni in luoghi sicuri. I soccorritori hanno inoltre avviato le operazioni di pompaggio dell’acqua dagli edifici allagati a Syvota. La polizia è impegnata nel controllo della viabilità e nella gestione del traffico, mentre le autorità comunali e regionali, insieme ai servizi di protezione civile, mantengono alta l’attenzione per monitorare l’evoluzione della situazione.

Nuova ondata di maltempo in arrivo

A preoccupare è soprattutto l’evoluzione meteorologica delle prossime ore. Il Servizio meteorologico nazionale greco ha infatti diramato un avviso per un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con nuove precipitazioni intense e temporali attesi sulla zona. Il rischio è quello di ulteriori allagamenti, soprattutto nelle aree già colpite dalle piogge, dove il terreno e le infrastrutture sono messi a dura prova dall’elevata quantità d’acqua caduta.