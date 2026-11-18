Mentre oggi Voyager 1 raggiunge la distanza record di 1 giorno-luce dalla Terra, fissata all’esterno della sua struttura metallica viaggia una sottile custodia in alluminio dorato che racchiude l’essenza stessa del nostro pianeta. È il celebre Golden Record, un disco fonografico in rame placcato oro dal diametro di 30 cm ideato nel 1977 da un comitato guidato dall’astronomo Carl Sagan come una sorta di capsula del tempo destinata a eventuali civiltà extraterrestri. Anche quando tra pochi anni le batterie nucleari della sonda si esauriranno definitivamente interrompendo ogni comunicazione con la NASA, quel disco continuerà a sfrecciare nello Spazio interstellare per centinaia di milioni di anni, diventando forse l’unica traccia materiale dell’esistenza dell’umanità destinata a sopravvivere al passaggio del tempo geologico.

Suoni, saluti e musiche da ogni angolo del pianeta

Il contenuto del Golden Record fu selezionato con l’obiettivo di offrire un ritratto autentico e universale della vita sulla Terra, superando le divisioni politiche della Guerra Fredda in cui la missione fu concepita. Al suo interno sono incisi 116 immagini codificate in formato analogico che mostrano la struttura del DNA, l’anatomia umana, paesaggi naturali, architetture e scene di vita quotidiana, accompagnate da diagrammi scientifici per spiegare la posizione del nostro Sistema Solare rispetto a 14 pulsar galattiche. La sezione audio raccoglie invece i suoni naturali della Terra, tra cui il vento, la pioggia, il tuono, il battito del cuore umano, il canto delle balene e il pianto di un neonato, seguiti dai saluti registrati in 55 lingue diverse, dall’antico accadico fino al mandarino moderno, e da una selezione musicale di 90 minuti che spazia da Bach e Beethoven fino al rock and roll di Chuck Berry e alle tradizioni popolari di tutto il mondo.

Le istruzioni per decifrare il messaggio cosmico

Consapevoli che chiunque dovesse mai intercettare la sonda in un lontano futuro potrebbe avere una biologia e una tecnologia completamente diverse dalle nostre, gli scienziati incisero sulla copertina protettiva in alluminio una serie di istruzioni grafiche basate sulle leggi universali della fisica. Il coperchio ospita infatti la puntina necessaria per riprodurre il disco e mostra attraverso simboli binari la velocità esatta di rotazione, il modo in cui convertire i segnali audio in immagini bidimensionali e una rappresentazione dei 2 stati fondamentali dell’atomo di idrogeno, l’elemento più abbondante dell’universo, utilizzato come unità di misura fondamentale per tempo e lunghezza.

Un’eredità destinata a durare più della Terra stessa

Le probabilità che Voyager 1 venga effettivamente recuperata da una civiltà aliena nello Spazio profondo sono estremamente ridotte, poiché la sonda impiegherà circa 40mila anni soltanto per passare a 1,6 anni-luce dalla stella Gliese 445. Tuttavia, protetto dal vuoto quasi assoluto dello Spazio interstellare dove l’erosione è praticamente inesistente, il Golden Record ha un’aspettativa di vita stimata in oltre 1 miliardo di anni. A 1 giorno-luce da casa, quel disco dorato continua così a svolgere il suo vero compito: ricordare a noi stessi chi siamo e lasciare nell’universo una testimonianza silenziosa della bellezza e della curiosità della vita nata su un piccolo pianeta blu.