Un’impronta chimica misteriosa rimasta intrappolata nelle rocce più antiche del pianeta ha appena svelato una pagina di storia geologica della Terra, risalente a 2,5 miliardi di anni fa. Un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto che le tracce della crosta primordiale terrestre sono svanite all’improvviso dai registri geologici, segnalando un cambiamento nel modo in cui la superficie del nostro mondo si evolveva. Per miliardi di anni, il movimento delle placche tettoniche ha rimodellato continenti e bacini oceanici, regolando al contempo il clima e il campo magnetico terrestre, ma stabilire con precisione quando questo meccanismo si sia attivato è sempre stata una sfida quasi impossibile per gli scienziati. Il processo stesso della tettonica tende infatti a cancellare la propria storia geologica, riciclando continuamente il materiale della crosta nelle profondità del mantello. Ora, grazie all’analisi di migliaia di campioni raccolti in ogni angolo del globo, gli esperti della Curtin University sono riusciti a individuare il segnale inequivocabile di questa transizione verso la geodinamica moderna.

L’impronta chimica nascosta nelle rocce primordiali

A guidare l’indagine è stata Janne Liebmann, ricercatrice presso il Timescales of Mineral Systems Group del Curtin Frontier Institute of Geoscience Solutions, la quale ha spiegato come la scoperta offra una finestra privilegiata sulla formazione della primissima crosta terrestre. Quando si genera nuova crosta attraverso la fusione di rocce più vecchie, nel materiale risultante rimane impressa una firma chimica ben precisa, una sorta di codice genetico geologico che permette di risalire all’origine della roccia stessa. Il team ha cercato questa specifica traccia in migliaia di campioni provenienti da tutto il mondo, coprendo un arco temporale di quasi 4 miliardi di anni di storia terrestre.

I risultati hanno mostrato una netta linea di demarcazione temporale. Questa firma chimica compare in modo costante e uniforme in tutte le rocce più antiche di 2,5 miliardi di anni, dimostrando che esse derivavano da un unico serbatoio di crosta primordiale formatosi circa 4 miliardi di anni fa. Tuttavia, superata la soglia dei 2,5 miliardi di anni fa, quella traccia scompare completamente dal registro geologico e, nonostante l’analisi di migliaia di reperti successivi, non ricompare mai più. Secondo la ricercatrice, questa sparizione improvvisa indica che qualcosa è cambiato alla radice nel modo in cui la crosta veniva creata e trasformata, segnando il passaggio definitivo verso il sistema tettonico dinamico che osserviamo oggi.

Quando si è acceso il motore della tettonica moderna

Secondo il coautore dello studio, Chris Kirkland della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University, questa scoperta avvicina la scienza alla comprensione di una delle caratteristiche più distintive della Terra, un sistema di placche in movimento che non ha eguali su pianeti vicini come Venere o Marte. La tettonica a placche è il motore silenzioso che permette al nostro pianeta di evolversi, influenzando direttamente la composizione dell’atmosfera e la stabilità del clima su scale temporali geologiche, rendendo di fatto possibile il mantenimento di condizioni favorevoli alla vita.

Ciò che rende questo risultato straordinario è la precisione con cui si osservano le tracce della Terra primordiale svanire in un momento storico ben definito. Prima di questa svolta, la crosta antica veniva ripetutamente fusa e rielaborata sul posto, in un regime geologico molto più statico e locale. A partire da 2,5 miliardi di anni fa, invece, il pianeta ha sviluppato un sistema capace di spostare, scontrare e riciclare enormi porzioni di crosta su scala globale. Lo studio, intitolato “Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth’s geodynamic regime” e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the Royal Society A, fornisce dunque la prova geologica più chiara mai ottenuta su quando il motore tettonico della Terra moderna si sia effettivamente acceso.