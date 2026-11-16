Il nucleare al centro del futuro energetico dell’Italia, Urso: “dobbiamo cominciare subito”

L’Italia deve tornare a produrre energia nucleare civile, puntando sulle nuove tecnologie e valorizzando le competenze industriali sviluppate dalle imprese italiane. È questa la posizione espressa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in un’intervista al quotidiano QN ha indicato un orizzonte temporale di 8-10 anni per il ritorno alla produzione nucleare nazionale, sottolineando la necessità di avviare immediatamente il percorso. Il ministro ha affrontato anche altri due temi centrali per il futuro del sistema produttivo italiano: lo sviluppo dei data center, considerati infrastrutture strategiche per l’economia digitale e la sicurezza dei dati, e il rafforzamento della cybersecurity delle imprese, attraverso investimenti e incentivi destinati sia alle grandi aziende sia alle piccole e medie imprese.

Nucleare in Italia, Urso punta sui piccoli reattori e fissa i tempi per il ritorno alla produzione

Il ritorno dell’energia nucleare in Italia rappresenta uno degli obiettivi industriali indicati dal ministro, che individua nei piccoli reattori nucleari e nelle tecnologie di nuova generazione gli strumenti per ricostruire una capacità produttiva nazionale. “Dobbiamo tornare a produrre nucleare civile con small reactor, tecnologia sicura e pulita. Il disegno di legge è stato approvato e il ministro Pichetto Fratin sta preparando i decreti attuativi: ci vorranno 8-10 anni ma dobbiamo cominciare subito. Le imprese hanno continuato a sviluppare tecnologia nel nucleare lavorando per l’estero. Abbiamo una delle migliori filiere d’Europa per small reactor e impianti di quarta generazione che bruciano le scorie, sia per la fusione nucleare, aspirazione di tutti”. Le dichiarazioni di Urso delineano un percorso che unisce la dimensione normativa a quella industriale. Il ministro richiama infatti l’approvazione del disegno di legge sul nucleare e il lavoro del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per la predisposizione dei decreti attuativi. L’orizzonte temporale indicato, compreso tra otto e dieci anni, evidenzia la durata del processo necessario per riportare la produzione nucleare civile nel Paese. Per Urso, tuttavia, proprio questi tempi rendono indispensabile cominciare subito.

Small reactor, quarta generazione e fusione: il ruolo della filiera industriale italiana

Un elemento centrale della strategia illustrata da Urso riguarda il patrimonio di competenze che l’Italia ha continuato a sviluppare nel settore nucleare nonostante l’assenza di produzione nazionale. Secondo il ministro, le imprese italiane del nucleare hanno mantenuto e sviluppato le proprie capacità tecnologiche attraverso attività realizzate per l’estero. Questa continuità industriale costituisce una delle basi sulle quali costruire il ritorno del settore nel sistema energetico italiano. Urso rivendica in particolare la qualità della filiera nazionale dei piccoli reattori, che considera tra le migliori in Europa. Accanto agli small reactor, il ministro richiama gli impianti nucleari di quarta generazione, evidenziando le tecnologie orientate all’utilizzo delle scorie, e la fusione nucleare, indicata come una delle grandi aspirazioni della ricerca e dell’industria energetica. Il quadro delineato attribuisce quindi al nucleare una duplice dimensione: da un lato la prospettiva del ritorno alla produzione di energia, dall’altro la valorizzazione di una filiera industriale italiana già impegnata nello sviluppo delle tecnologie del settore.

Data center strategici per l’Italia: capacità di calcolo, sostenibilità e sicurezza dei dati

Nell’intervista a QN, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato ampio spazio anche allo sviluppo dei data center in Italia, infrastrutture considerate essenziali per sostenere la crescita dell’economia digitale e rafforzare la sicurezza delle informazioni. Urso ha sottolineato il carattere ecosostenibile dei progetti riconosciuti di interesse strategico nazionale, collegando l’espansione della capacità di calcolo alle esigenze produttive e alla protezione dei dati in un contesto caratterizzato anche da minacce informatiche. “I progetti che sono stati riconosciuti come di interesse strategico nazionale sono tutti ecosostenibili. I data center sono necessari per disporre di sufficiente capacità computazionale per lo sviluppo dell’economia digitale ma anche per garantire la sicurezza dei nostri dati, anche a fronte delle minacce ibride che i recenti attacchi evidenziano. L’export negli Usa cresce grazie alla filiera che si occupa di produzione di componenti fondamentali per i data center. Grandi imprese come Stm, tornata in utile, ma anche Pmi specializzate in componenti”. Il ministro individua dunque nei centri di elaborazione dati un’infrastruttura strategica sia per lo sviluppo tecnologico sia per la sicurezza nazionale. La disponibilità di adeguata capacità computazionale viene collegata alle necessità dell’economia digitale, mentre la protezione delle informazioni assume particolare rilevanza alla luce delle minacce ibride e dei recenti attacchi richiamati nell’intervista.

Export italiano negli Stati Uniti, il contributo della filiera dei data center

Lo sviluppo delle infrastrutture digitali presenta, secondo Urso, anche importanti ricadute sul sistema manifatturiero e sulle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti. Il ministro attribuisce parte della crescita dell’export negli Usa alla filiera impegnata nella produzione di componenti per i data center, un comparto nel quale operano sia grandi gruppi industriali sia piccole e medie imprese specializzate. Tra le realtà citate figura Stm, che Urso indica come tornata in utile. Il riferimento alle grandi imprese e alle Pmi mette in evidenza la composizione articolata di una filiera produttiva che contribuisce alla realizzazione delle infrastrutture digitali. La crescita della domanda di componenti destinati ai data center viene così collegata non soltanto allo sviluppo tecnologico, ma anche alla capacità dell’industria italiana di partecipare ai mercati internazionali.

Cybersecurity e intelligenza artificiale, oltre 30mila progetti con Transizione 5.0

Un altro tema affrontato dal ministro riguarda la necessità di proteggere le imprese dagli attacchi informatici, attraverso strumenti di sostegno agli investimenti tecnologici. Per le aziende di medie e grandi dimensioni, Urso ha richiamato il ruolo del piano Transizione 5.0, che comprende anche interventi legati all’intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Il ministro ha illustrato i risultati delle iniziative e gli strumenti previsti per le diverse categorie produttive: “per le medie e grandi imprese c’è il piano Transizione 5.0 che prevede anche IA e cybersecurity: in pochi mesi sono stati presentati oltre 30mila progetti per investimenti da 9 miliardi – ha spiegato Urso -. Per Pmi e lavoratori autonomi sono previsti provvedimenti specifici come quello che destina 150 milioni al cloud e alla cybersicurezza: un voucher con risorse a fondo perduto per software e hardware che in pochi giorni è stato prenotato per oltre 100 milioni. In questo contesto è importante anche il credito d’imposta per il cloud introdotto con la manovra”. I numeri riportati dal ministro evidenziano la dimensione degli investimenti collegati al programma: oltre 30mila progetti presentati in pochi mesi, per un valore complessivo di 9 miliardi di euro. Il sostegno alla trasformazione tecnologica delle aziende comprende quindi anche l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e il rafforzamento delle misure di protezione dei sistemi informatici.

Cloud e cybersicurezza per Pmi e autonomi: voucher da 150 milioni di euro

Accanto agli strumenti rivolti alle imprese di dimensioni maggiori, Urso ha illustrato gli interventi destinati alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi, con particolare attenzione agli investimenti nel cloud e nella cybersicurezza. Tra le misure indicate figura uno stanziamento di 150 milioni di euro per sostenere l’acquisto di software e hardware attraverso voucher con risorse a fondo perduto. Secondo i dati riferiti dal ministro, l’interesse per l’iniziativa si è manifestato rapidamente: nell’arco di pochi giorni sono state infatti registrate prenotazioni per oltre 100 milioni di euro, una quota consistente delle risorse complessivamente previste. L’intervento si inserisce nelle misure dedicate alla digitalizzazione delle attività produttive, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo delle tecnologie cloud e il rafforzamento della sicurezza informatica anche nelle realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute. Urso ha infine richiamato il credito d’imposta per il cloud introdotto con la manovra, indicandolo come un ulteriore strumento rilevante nel quadro degli incentivi alla trasformazione digitale. Il percorso descritto dal ministro comprende così tre ambiti di intervento strettamente legati allo sviluppo industriale: il ritorno alla produzione nucleare civile, il potenziamento delle infrastrutture digitali e il sostegno agli investimenti delle imprese in intelligenza artificiale, cloud e cybersecurity.