Il paracadute si apre solo parzialmente: 35enne muore nel campo volo di Vercelli

Tragedia a Vercelli: un uomo di 35 anni è deceduto oggi nel campo volo di via Lamporo per un incidente con il paracadute. L’allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente, non lasciando scampo al giovane, che si è schiantato al suolo ed è deceduto all’istante. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.