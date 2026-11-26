Il Piemonte si è risvegliato con il volto dell’inverno. Nelle ultime 36 ore una perturbazione ha attraversato la regione, portando piogge diffuse e nevicate anche fitte sulle aree alpine, dove i fiocchi sono scesi prevalentemente oltre i 1.000-1.200 metri, regalando però le prime temporanee imbiancate anche a quote più basse, tra i 700 e i 900 metri nelle valli interne. Uno scenario annunciato dalle previsioni di Arpa Piemonte, che ieri indicava un abbassamento della quota neve, favorito da uno zero termico compreso tra 1.200 e 1.400 metri. Sul Cuneese i fiocchi hanno potuto raggiungere gli 800 metri, mentre sul resto del territorio la quota si è attestata intorno ai 900-1.000 metri.

A determinare il peggioramento è stato un minimo barico sul Golfo del Leone, responsabile della formazione di un sistema frontale che ha interessato gran parte della penisola. Il Piemonte è stato coinvolto soprattutto dal settore caldo della perturbazione, mentre il passaggio del fronte freddo ha avuto i suoi effetti maggiori tra Liguria e Toscana. Ora, però, il maltempo è in fase di attenuazione. Nel corso della tarda mattinata e del pomeriggio sono attese schiarite parziali, in progressiva estensione dai settori alpini verso le pianure. Il cielo resterà inizialmente irregolarmente nuvoloso, ma la perturbazione si avvia ormai verso l’esaurimento. Dopo ore di pioggia e fiocchi, le montagne piemontesi potranno così godersi una tregua, con il paesaggio che torna a mostrare i primi colori della stagione invernale. Sulle pianure, invece, la giornata potrebbe essere accompagnata da nuvolosità residua e nebbie, mentre in montagna il sole avrà maggiori possibilità di farsi spazio tra le nubi. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: Satelliti

Satelliti Animati

Situazione

Fulminazioni

Radar Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione. Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Vercelli