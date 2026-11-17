Dieci anni di attività al servizio della sicurezza europea, mettendo la scienza al centro della prevenzione e della gestione delle emergenze. Il Consorzio ARISTOTLE-ENHSP (All Risk Integrated System TOwards trans-boundary hoListic Early-warning – European Natural Hazards Scientific Partnership), il partenariato scientifico europeo specializzato nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi naturali, ha celebrato il suo decennale a Bruxelles, nell’ambito del 9° Forum europeo della Protezione civile.

Un traguardo che coincide con il 25° anniversario del Meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e che testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità scientifica nella risposta alle grandi emergenze. Il Forum, organizzato dalla Direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari europei della Commissione europea (DG ECHO), ha rappresentato l’occasione per ripercorrere i risultati raggiunti e approfondire il contributo della ricerca scientifica alle attività di preparazione e intervento.

A coordinare ARISTOTLE-ENHSP è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che partecipa anche alla valutazione della pericolosità di tre dei sei rischi naturali monitorati e contribuisce, attraverso il proprio gruppo di coordinamento, alla gestione scientifica e operativa del consorzio. Nato da un’iniziativa pilota ispirata dal Parlamento europeo, ARISTOTLE è oggi il partenariato scientifico di riferimento a livello europeo per i rischi naturali. La rete affianca l’Emergency Response Coordination Centre (ERCC) della Commissione europea, garantendo supporto scientifico continuativo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, su scala globale. È uno dei quattro partenariati operativi che collaborano con il Centro: gli altri sono specializzati nella gestione dei rischi chimici, radiologici e nucleari e di quelli legati ai conflitti.

Il consorzio riunisce 23 enti scientifici e università europee, con competenze multidisciplinari che spaziano dai terremoti agli tsunami, dalle eruzioni vulcaniche agli incendi boschivi, fino alle alluvioni e agli eventi meteorologici estremi. La sua struttura operativa è quella di una vera e propria sala operativa virtuale, alimentata da una turnazione di circa 170 esperti che mettono a disposizione conoscenze e capacità di analisi per fornire valutazioni tempestive e integrate.

Nel corso di 10 anni, ARISTOTLE ha analizzato centinaia di eventi naturali che hanno richiesto il coordinamento degli aiuti internazionali, offrendo supporto scientifico all’ERCC anche durante crisi caratterizzate da origini e dinamiche differenti. Un’attività che consente di trasformare dati, osservazioni e competenze specialistiche in informazioni strategiche per orientare le decisioni e rendere più efficace la risposta alle emergenze. A rappresentare il consorzio durante il Forum europeo è stata Giovanna Forlenza, Group Leader Representative di ARISTOTLE-ENHSP e tecnologa dell’INGV. Forlenza ha preso parte anche al workshop “Science in action: UCPM scientific partnerships for preparedness and response”, dedicato al ruolo delle partnership scientifiche nelle attività di preparazione e risposta alle emergenze. L’incontro ha coinvolto i partecipanti in una simulazione di scenari di disastri complessi e a cascata, mettendo in evidenza l’importanza di un approccio multidisciplinare e integrato nella gestione di eventi potenzialmente concatenati.

Per celebrare i 10 anni di attività è stato inoltre realizzato un video che illustra il funzionamento del servizio di emergenza e il contributo degli esperti alla gestione di uno scenario critico. La simulazione prende in esame un evento improvviso e imprevedibile, come un terremoto, che richiede l’attivazione del consorzio per fornire all’ERCC una valutazione scientifica esperta e multirischio entro tre ore dalla richiesta. Un esempio concreto di come la cooperazione scientifica internazionale possa fare la differenza nelle emergenze: mettere in rete competenze, dati e conoscenze per comprendere tempestivamente i rischi e supportare le istituzioni nelle decisioni, a tutela delle comunità esposte ai disastri naturali.