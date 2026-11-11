Il prossimo lancio di Starship sarà diverso da tutti gli altri: gli obiettivi di SpaceX per il 15° volo

L’attesa è quasi finita per uno degli eventi più spettacolari mai tentati dall’umanità nel campo dell’esplorazione dello Spazio. L’azienda aerospaziale SpaceX è pronta a spingere l’innovazione tecnologica oltre ogni limite conosciuto con il 15° volo di prova del suo imponente lanciatore Starship. L’azienda ha confermato ufficialmente il trasferimento del gigantesco primo stadio, Super Heavy “Booster 22”, sulla rampa di lancio della base di Starbase nel Sud del Texas. Proprio qui gli ingegneri hanno condotto un fondamentale test di compressione sospesa, un passaggio preparatorio indispensabile per tentare un’impresa senza precedenti. Questo lancio, programmato per venerdì 13 novembre, rappresenta un banco di prova cruciale destinato a cambiare per sempre le regole del gioco nell’industria aerospaziale. La finestra di lancio di 75 minuti si aprirà venerdì alle 23:45 ora italiana. L’obiettivo finale consiste nel realizzare il 1° recupero totale di un razzo orbitale nella storia, afferrando al volo entrambe le componenti del veicolo spaziale con le gigantesche braccia meccaniche integrate nella torre di lancio.

Un test di cattura sospesa per il gigantesco Super Heavy

Il Booster 22 è un concentrato di potenza pura, spinto da ben 33 motori Raptor di nuova generazione. Una volta posizionato sulla rampa, gli ingegneri hanno eseguito simulazioni critiche all’altezza esatta prevista per il rientro, per verificare la tenuta della struttura quando verrà afferrata dalle enormi pinze metalliche soprannominate bastoncini. SpaceX ha già dimostrato di saper recuperare il Super Heavy in 3 diverse occasioni durante i test precedenti, tuttavia la vera novità di questa imminente missione riguarda lo stadio superiore del razzo.

La sfida della navicella Ship dopo il rilascio in orbita

Il 15° volo introdurrà una difficoltà estrema per la squadra di tecnici, ovvero la cattura al volo della navicella Ship. Questa componente viaggia molto più in alto e più lontano rispetto al primo stadio, rendendola un bersaglio estremamente complesso da intercettare al momento del rientro nell’atmosfera terrestre. Basti pensare che il gigantesco veicolo ha raggiunto l’orbita per la 1ª volta soltanto lo scorso 28 settembre, in occasione del 14° volo. La tabella di marcia prevede che il Super Heavy faccia ritorno a Starbase per la cattura circa 6, minuti dopo il decollo. Ship, invece, tornerà sulla Terra ben 22 ore più tardi. Nel corso di questo ampio lasso di tempo completerà 14 orbite intorno al nostro pianeta e rilascerà 26 satelliti Starlink V3 nell’orbita bassa terrestre.

Un futuro di lanci a raffica

Riuscire a recuperare integralmente e rapidamente entrambe le sezioni di Starship costituisce il tassello fondamentale per la visione futura dell’azienda. Questa precisa strategia di recupero permetterà di aumentare drasticamente la frequenza dei lanci commerciali e scientifici. Il fondatore Elon Musk ha delineato un piano estremamente ambizioso che prevede di raggiungere quota 10mila voli l’anno entro il 2030. Un ritmo di lanci così frenetico servirà a costruire la colossale rete internet satellitare Starlink V3 e la nuova rete di centri dati per l’intelligenza artificiale chiamata Starmind AI.