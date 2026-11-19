La Cina ha inviato in orbita un altro veicolo spaziale sperimentale, aggiungendo un misterioso satellite alla sua crescente flotta di missioni dedicate al collaudo di tecnologie. Il 19 novembre, un razzo Lunga Marcia 2D (Long March 2D) ha trasportato il satellite Shijian-24 in un’orbita eliosincrona prestabilita, partendo dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan. Il decollo è avvenuto alle 6:51 (ora locale) dal Complesso di lancio 9, nella provincia dello Shanxi. La Cina ha confermato che il veicolo spaziale ha raggiunto l’orbita prevista, dichiarando la missione un successo completo. Il lancio ha inoltre segnato il 678° volo della famiglia di razzi cinesi Lunga Marcia.

La missione ignota dello Shijian-24

La Cina non ha reso noti gli obiettivi specifici della missione dello Shijian-24, né ha identificato il suo costruttore. Tuttavia, la denominazione del veicolo spaziale offre alcuni indizi sul suo possibile ruolo. La Cina utilizza il nome “Shijian” per i veicoli spaziali destinati al collaudo di tecnologie e alla definizione di procedure operative; il termine può essere tradotto come “pratica” o “sperimentazione”. Un’altra categoria, denominata “Shiyan”, identifica veicoli spaziali sperimentali incentrati sullo sviluppo tecnologico. Tali designazioni consentono di distinguere le diverse tipologie di missioni di dimostrazione tecnologica all’interno del programma spaziale cinese.

Lo Shijian-24 potrebbe inoltre avere dimensioni fisiche considerevoli: il razzo Lunga Marcia 2D utilizzato per il lancio era dotato di un’ogiva (o carenatura) di 3,8 metri di diametro, che ha protetto il veicolo spaziale durante l’attraversamento dell’atmosfera. Le dimensioni relativamente ampie di tale carenatura forniscono un’indicazione utile sullo spazio disponibile per il carico utile della missione. L’orbita eliosincrona prevista per il satellite potrebbe essere adatta a missioni che richiedono condizioni di illuminazione costanti; orbite di questo tipo sono particolarmente utili per l’osservazione della Terra e per altre applicazioni. La Cina, tuttavia, non ha confermato se lo Shijian-24 svolgerà una di queste funzioni.

Altre missioni Shijian lanciate quest’anno

Il veicolo spaziale si aggiunge a un gruppo piuttosto ristretto di missioni Shijian lanciate quest’anno. A giugno, la Cina aveva immesso in un’orbita altamente ellittica lo Shijian-31, mentre un precedente tentativo che coinvolgeva lo Shijian-32, avvenuto a gennaio, si era concluso con un fallimento al momento del lancio. A marzo, la Cina ha inoltre ampliato la sua flotta di satelliti “Shiyan”. Due satelliti Shiyan-30 hanno raggiunto l’orbita insieme allo Shiyan-33, un veicolo spaziale di cui si hanno meno informazioni. Le loro missioni confermano ulteriormente l’interesse della Cina a testare nuove tecnologie spaziali attraverso piattaforme orbitali dedicate.

Il razzo Lunga Marcia 2D alle prese con il freddo

La missione del 19 novembre ha comportato alcune sfide aggiuntive a terra. Le rigide temperature registrate a Taiyuan hanno costretto i team di lancio a modificare le procedure di preparazione del razzo Lunga Marcia 2D. Prima del decollo, gli ingegneri hanno applicato un isolamento termico supplementare al vettore; tale materiale si è poi distaccato senza creare problemi durante le fasi iniziali del volo. Inoltre, il personale di terra ha provveduto a riscaldare le sezioni critiche del veicolo.

Questi accorgimenti hanno permesso di proteggere le apparecchiature e i sistemi più sensibili dalle basse temperature. La gestione termica riveste un ruolo cruciale durante le operazioni di lancio, specialmente quando i veicoli si trovano ad affrontare condizioni ambientali mutevoli. Anche i lanci di routine possono richiedere adattamenti qualora le condizioni meteorologiche influiscano sulle infrastrutture a terra o sui componenti del razzo.

È interessante notare che questo Lunga Marcia 2D non presentava le modifiche tecniche introdotte su un altro esemplare una settimana prima. Quel razzo, infatti, era stato oggetto di miglioramenti al computer di bordo e di ottimizzazioni progettuali, tra cui la rimozione delle alette aerodinamiche. La Cina non ha fornito spiegazioni sul perché quest’ultimo razzo fosse privo di tali modifiche. È possibile che il veicolo appartenga a un lotto di produzione precedente, sebbene tale ipotesi non sia stata confermata dalle autorità.

Il crescente numero di lanci della Cina

La missione ha segnato un ulteriore traguardo nel fitto calendario di lanci cinese, rappresentando il 108° volo della famiglia di razzi Lunga Marcia 2D. Per la Shanghai Academy of Spaceflight Technology, che sviluppa il vettore, si è trattato della 284ª missione della serie Lunga Marcia. La commercializzazione del Lunga Marcia 2D è gestita da una sussidiaria dell’ente dedicata ai lanci commerciali. Il razzo si conferma un elemento consolidato della flotta cinese per i lanci in orbita. Nel 2026, la Cina ha già effettuato 82 tentativi di lancio orbitale. Questa missione aggiunge un ulteriore veicolo spaziale alla crescente infrastruttura satellitare del Paese.