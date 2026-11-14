Il razzo vettore Sojuz-2.1b porta in orbita i satelliti KOEN e Kinosputnik: immagini della superficie terrestre a risoluzione ultraelevata | FOTO

Alle 04:16 (ora di Mosca), un razzo vettore Sojuz-2.1b – prodotto dal Centro spaziale e missilistico Progress (parte della società statale Roscosmos, l’agenzia spaziale russa) – è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny. Il vettore trasportava il veicolo spaziale “KOEN” (sviluppato dall’azienda MT-LAB) e il satellite “Kinosputnik” (sviluppato dal gruppo di aziende Sputnix). Si tratta del primo lancio sovvenzionato di satelliti privati ​​nell’ambito del progetto nazionale “Spazio”. Dopo la separazione dal terzo stadio del razzo, lo stadio superiore Fregat – realizzato dall’Associazione di ricerca e produzione S.A. Lavočkin (parte di Roscosmos) – ha immesso i satelliti in orbita. I satelliti “KOEN” e “Kinosputnik” sono ora sotto il controllo dei sistemi di terra, rende noto Roscosmos.

I due veicoli spaziali acquisiranno immagini della superficie terrestre a risoluzione ultraelevata. Tali dati supporteranno svariate applicazioni pratiche, che spaziano dal monitoraggio dell’uso del suolo e l’individuazione di costruzioni abusive, fino al rilevamento di fenomeni naturali pericolosi e alla gestione di sfide ambientali.

Due satelliti privati ​​si sono uniti alla costellazione orbitale russa per il telerilevamento

I satelliti “KOEN” e “Kinosputnik” acquisiranno immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. Questi nuovi dispositivi spaziali amplieranno le capacità di monitoraggio di cantieri, infrastrutture, agricoltura e aree naturali, avvalendosi di tecnologie spaziali di produzione nazionale, spiega Roscosmos. Sviluppato dall’azienda MT-LAB, “KOEN“, con una risoluzione di circa 0,5 metri per pixel, è il primo satellite commerciale russo di tipo ottico-elettronico a offrire un tale livello di dettaglio. È in grado di distinguere singoli alberi, veicoli, piccole strutture e specifici elementi costruttivi. I dati saranno resi disponibili tramite la piattaforma di analisi geospaziale di MT-LAB, che verrà utilizzata anche per generare prodotti analitici basati sull’intelligenza artificiale. Sviluppato dal gruppo di aziende SPUTNIX, il satellite “Kinosputnik” – risoluzione fino a 0,8 metri – è basato sulla piattaforma proprietaria per piccoli satelliti “Pallada”. Con un peso di 200kg, il satellite acquisirà immagini sia in modalità multispettrale che pancromatica.

A cosa servono questi nuovi satelliti?