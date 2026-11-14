Il razzo vettore Sojuz-2.1b porta in orbita i satelliti KOEN e Kinosputnik: immagini della superficie terrestre a risoluzione ultraelevata | FOTO

Alle 04:16 (ora di Mosca), un razzo vettore Sojuz-2.1b – prodotto dal Centro spaziale e missilistico Progress (parte della società statale Roscosmos, l’agenzia spaziale russa) – è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny. Il vettore trasportava il veicolo spaziale “KOEN” (sviluppato dall’azienda MT-LAB) e il satellite “Kinosputnik” (sviluppato dal gruppo di aziende Sputnix). Si tratta del primo lancio sovvenzionato di satelliti privati nell’ambito del progetto nazionale “Spazio”. Dopo la separazione dal terzo stadio del razzo, lo stadio superiore Fregat – realizzato dall’Associazione di ricerca e produzione S.A. Lavočkin (parte di Roscosmos) – ha immesso i satelliti in orbita. I satelliti “KOEN” e “Kinosputnik” sono ora sotto il controllo dei sistemi di terra, rende noto Roscosmos.
I due veicoli spaziali acquisiranno immagini della superficie terrestre a risoluzione ultraelevata. Tali dati supporteranno svariate applicazioni pratiche, che spaziano dal monitoraggio dell’uso del suolo e l’individuazione di costruzioni abusive, fino al rilevamento di fenomeni naturali pericolosi e alla gestione di sfide ambientali.
Due satelliti privati si sono uniti alla costellazione orbitale russa per il telerilevamento
I satelliti “KOEN” e “Kinosputnik” acquisiranno immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. Questi nuovi dispositivi spaziali amplieranno le capacità di monitoraggio di cantieri, infrastrutture, agricoltura e aree naturali, avvalendosi di tecnologie spaziali di produzione nazionale, spiega Roscosmos. Sviluppato dall’azienda MT-LAB, “KOEN“, con una risoluzione di circa 0,5 metri per pixel, è il primo satellite commerciale russo di tipo ottico-elettronico a offrire un tale livello di dettaglio. È in grado di distinguere singoli alberi, veicoli, piccole strutture e specifici elementi costruttivi. I dati saranno resi disponibili tramite la piattaforma di analisi geospaziale di MT-LAB, che verrà utilizzata anche per generare prodotti analitici basati sull’intelligenza artificiale. Sviluppato dal gruppo di aziende SPUTNIX, il satellite “Kinosputnik” – risoluzione fino a 0,8 metri – è basato sulla piattaforma proprietaria per piccoli satelliti “Pallada”. Con un peso di 200kg, il satellite acquisirà immagini sia in modalità multispettrale che pancromatica.
A cosa servono questi nuovi satelliti?
- Monitoraggio di progetti edilizi e dello stato delle infrastrutture
- Analisi dell’uso del suolo e delle aree agricole
- Osservazione di ambienti naturali
- Individuazione di strutture abusive, discariche non autorizzate e cave
- Valutazione dell’impatto di incendi, inondazioni e altre situazioni di emergenza.