Per decenni, le fitte e impenetrabili foreste del nord America hanno custodito gelosamente uno dei segreti più affascinanti e controversi della criptozoologia moderna. Oggi, quel velo di omertà istituzionale inizia lentamente a strapparsi. In una mossa che ha spiazzato ricercatori, complottisti e semplici curiosi, il governo americano ha recentemente rilasciato una serie di dossier storici provenienti direttamente dagli archivi del dipartimento dell’agricoltura. Non si tratta di semplici speculazioni nate attorno al fuoco di un accampamento, ma di veri e propri documenti declassificati che certificano un interesse ufficiale e prolungato verso il mistero di Bigfoot. Il fatto che agenzie federali abbiano speso risorse, tempo e personale per indagare sulle tracce di una creatura considerata fino a ieri pura mitologia, conferisce improvvisamente una patina di inquietante credibilità alle innumerevoli testimonianze raccolte nel corso dell’ultimo secolo. Le foreste sembrano non essere mai state disabitate, e chi doveva proteggerle sapeva molto più di quanto abbia mai ammesso.

Il dipartimento dell’agricoltura e la rivelazione dei file segreti

Il rilascio di queste informazioni, avvenuto in maniera quasi silente a metà ottobre del 2026, ha innescato un’immediata eco mediatica, catturando l’attenzione dei principali network di informazione e rimbalzando rapidamente sui feed di tutto il mondo. Lo United States Forest Service, storicamente incaricato di preservare e gestire il patrimonio boschivo nazionale, si ritrova ora al centro di un dibattito rovente. La domanda che tutti si pongono è per quale motivo, proprio in questo preciso momento storico, l’amministrazione abbia deciso di aprire i suoi file segreti del governo riguardanti il Sasquatch. Si tratta di una strategia di distrazione di massa, di una pura e semplice operazione di trasparenza archivistica, o del primo passo verso una rivelazione ancora più clamorosa? Gli appassionati della creatura leggendaria non hanno dubbi: queste carte dimostrano che per anni le istituzioni hanno preso incredibilmente sul serio le anomalie registrate nelle zone più remote del paese, archiviando prove fisiche e resoconti agghiaccianti all’ombra del segreto di stato.

Il mistero di Mill Creek: l’indagine governativa del 1982

Il cuore pulsante di questa recente desecretazione ruota attorno a un episodio specifico e profondamente documentato, risalente al giugno del 1982. In quell’estate di oltre 40 anni fa, la foresta nazionale di Umatilla, situata nel selvaggio e nebbioso stato di Washington, divenne il palcoscenico di un’operazione che ha dell’incredibile. Le carte ufficiali rivelano che i ranger del servizio forestale organizzarono una vera e propria squadra investigativa per analizzare una pista di impronte giganti scoperte lungo i fangosi sentieri del bacino di Mill Creek. Non si limitarono a un rapido sopralluogo: gli agenti federali misurarono meticolosamente le orme, alcune delle quali raggiungevano i 38 centimetri di lunghezza, scattarono fotografie a colori ad alta risoluzione per l’epoca e realizzarono complessi calchi in gesso. La procedura adottata fu identica a quella di una sofisticata scena del crimine, a dimostrazione di come l’agenzia ritenesse la scoperta potenzialmente rivoluzionaria per la biologia e per la sicurezza dei parchi nazionali.

Tra prove fisiche e dubbi insormontabili: un enigma irrisolto

Tuttavia, addentrandosi nella lettura dei verbali di quell’incredibile ispezione, emerge un quadro ambiguo, denso di chiaroscuri e di anomalie che fanno vacillare le certezze in ogni direzione. Gli investigatori notarono dettagli discordanti che sollevarono il sospetto di una colossale ed elaborata truffa. I documenti riportano come gli stivali degli agenti, nonostante la stazza umana, affondassero nel terreno fangoso molto più profondamente rispetto alle enormi impronte della presunta fiera. Inoltre, il tracciato appariva e scompariva misteriosamente nel nulla, senza vie di accesso o di fuga logiche attraverso la densa vegetazione. Mancavano le pieghe dermiche naturali sul fondo dell’impronta, dettaglio che spinse alcuni periti a ipotizzare l’utilizzo di stampi artificiali. Eppure, nonostante lo scetticismo formale messo a verbale per giustificare la chiusura del caso come probabile falso, il fascicolo non venne mai distrutto, ma custodito gelosamente per decenni, quasi a voler preservare una prova che gli scienziati dell’epoca non erano ancora pronti a decifrare completamente.

I brividi del Montana e i resoconti del passato oscuro

La documentazione appena declassificata non si ferma però agli anni ’80. Spingendosi più indietro nel tempo, i dossier portano alla luce avvistamenti in Montana che risalgono agli anni ’40, evocando scenari da vero e proprio romanzo gotico. Un resoconto ufficiale, redatto in un memorandum del 1980, raccoglie la testimonianza di Leo Kinney, un uomo che insieme a un gruppo di cacciatori si imbatté in una serie di enormi impronte bipedi nei pressi di Petty Creek. Le parole messe nero su bianco nei file governativi trasudano un terrore ancestrale. Kinney dichiarò formalmente che il gruppo decise di fermarsi e di non seguire le tracce, ammettendo che nessuno di loro era ansioso di scoprire a quale mostruosità appartenessero. Confessò inoltre che l’esperienza lasciò in tutti i presenti una sensazione di puro disagio e brividi freddi lungo la schiena. Questo documento dimostra inequivocabilmente come le autorità abbiano continuato a registrare e archiviare episodi di puro terrore psicologico, trattando i testimoni non come folli, ma come superstiti di un incontro con l’ignoto.

Dal 2003 fino alle ombre della cultura pop moderna

Il filo rosso di questo mistero burocratico si snoda inarrestabile fino ai giorni nostri. I file rilasciati includono rapporti molto più recenti, come un incontro ravvicinato segnalato nella contea di Sanders, sempre in Montana, nel lontano ma non troppo 2003. Viene alla luce persino un bizzarro episodio in cui il personale della foresta nazionale di Stanislaus in California ospitò un seminario pubblico intitolato esplicitamente alla creatura, durante il quale l’agenzia federale adottò una posizione diplomatica di assoluta neutralità, dichiarando di non poter né confermare né smentire l’esistenza dell’ominide. Questa continua e ambigua presenza del Bigfoot nei gangli vitali dell’amministrazione americana ha finito per contaminare profondamente il nostro immaginario collettivo. Oggi, la figura del primate gigante non abita solo le foreste, ma domina la cultura pop, arrivando persino a fare apparizioni inquietanti e virali nei boschi virtuali di videogiochi di enorme successo come l’attesissimo Grand Theft Auto, segno che il fascino per questo enigma trascende la realtà e infetta la nostra vita digitale.

La ricerca della verità e i dubbi sulle reali intenzioni governative

In conclusione, questa improvvisa trasparenza ha generato più interrogativi di quanti ne abbia risolti. Esponenti di spicco delle comunità di ricerca, come Jeremiah Byron della celebre Bigfoot Society, hanno apertamente sollevato dubbi sulle reali motivazioni che hanno spinto il governo a divulgare questi documenti solo adesso. C’è chi spera che questo sia solo il preludio a una declassificazione su larga scala riguardante entità criptozoologiche o fenomeni aerei non identificati, e chi invece teme un’operazione di copertura per distogliere l’opinione pubblica da altre scottanti questioni politiche. Quello che rimane innegabile, stampato sull’inchiostro sbiadito di questi archivi governativi, è che le zone d’ombra della nostra civiltà ospitano ancora segreti insondabili. Le indagini sul campo condotte in grande segreto dimostrano che l’uomo non ha ancora domato completamente la natura, e che là fuori, nel silenzio assordante dei grandi parchi nazionali, potrebbe esserci ancora qualcosa di antico e imponente che cammina nell’ombra, sfuggendo abilmente alla luce della scienza moderna.