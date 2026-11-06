Il suolo della Calabria si solleva 10 volte più in fretta: la scoperta che riscrive il rischio sismico

Il suolo della Calabria meridionale si sta innalzando a ritmi impressionanti, svelando dinamiche geologiche finora sconosciute che potrebbero riscrivere le mappe del rischio sismico nel Sud Italia. Uno studio condotto da un team di ricerca della University of Oregon, guidato dalla geologa Becky Dorsey, ha portato alla luce dati sorprendenti sulla zona di rift Siculo-Calabra, una complessa rete di faglie che si estende per oltre 160 km. Analizzando campioni di sabbia prelevati da terrazzi marini situati a circa 1000 metri di altitudine, gli scienziati hanno fatto una scoperta inaspettata. Queste gigantesche formazioni naturali a gradoni stanno spingendo verso l’alto l’intera regione a una velocità da 5 a 10 volte superiore rispetto a quanto si ritenesse possibile in passato.

Una tecnica innovativa per svelare l’età delle rocce

Fino a questo momento, i geologi non avevano mai tentato di prelevare campioni da terrazzi marini a quote così elevate per sottoporli alla datazione per luminescenza. La convinzione diffusa, infatti, era che queste imponenti strutture geologiche avessero un’età vicina a 1 milione di anni, superando abbondantemente i limiti tecnici e temporali consentiti da questo specifico metodo di indagine. L’esperimento condotto nel corso del 2025 ha però ribaltato le certezze consolidate. Il team di ricercatori è riuscito ad applicare con successo la tecnica della luminescenza sui granelli di sabbia raccolti in alta quota, dimostrando la correttezza dell’ipotesi iniziale di Dorsey. I risultati hanno confermato che queste terrazze sopraelevate sono in realtà molto più giovani di quanto inferito fino ad oggi dalla maggior parte degli esperti del settore.

La placca africana si lacera sotto la superficie

Le conclusioni di questo lungo e meticoloso lavoro sul campo, pubblicate il 6 novembre sulla prestigiosa rivista scientifica Communications Earth and Environment, offrono indizi cruciali su ciò che sta accadendo nel profondo del fondale marino. Lo studio si concentra in particolare sullo slab ionico, un segmento oceanico appartenente alla grande placca tettonica africana. I nuovi dati raccolti e analizzati sfidano apertamente le spiegazioni prevalenti sull’innalzamento dei terrazzi marini meridionali, fornendo prove schiaccianti a sostegno di una causa alternativa. Secondo la ricerca, lo slab ionico si sta letteralmente lacerando in profondità, esattamente al di sotto dell’estremità meridionale della Calabria. Questo strappo tettonico imponente è il vero motore nascosto che sta spingendo la crosta terrestre verso l’alto.

Nuove prospettive per la prevenzione sismica globale

Comprendere a fondo le dinamiche del distacco dello slab in questa zona di subduzione italiana, un’area da sempre ben documentata ma ancora ricca di insidie, rappresenta un passo in avanti di importanza vitale per la geologia moderna. Le informazioni ottenute da questo strappo della placca aiuteranno gli scienziati a valutare con molta più precisione i pericoli sismici imminenti e futuri. Le implicazioni di questa scoperta travalicano ampiamente i confini del Sud Italia, poiché il modello calabrese potrà essere utilizzato per decifrare i comportamenti di altre aree tettonicamente attive sparse per il pianeta. I ricercatori sperano di applicare queste stesse metodologie di studio per monitorare zone ad altissimo rischio di devastanti terremoti, come la famigerata zona di subduzione della Cascadia, nel Nord-Ovest dell’Oceano Pacifico.