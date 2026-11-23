Una stella massiccia può attraversare una fase di profonda trasformazione interna appena poche ore prima di esplodere come supernova. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta attraverso le osservazioni del James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale delle agenzie NASA, ESA e CSA, che ha permesso agli astronomi di individuare nei resti della supernova Cassiopea A (Cas A) le tracce di un processo che potrebbe essersi verificato immediatamente prima del collasso stellare. La scoperta offre nuove informazioni sulle fasi finali della vita delle stelle massicce e sulla distribuzione degli elementi chimici che, dopo un’esplosione, vengono dispersi nello spazio interstellare, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di stelle e pianeti. Grazie alle osservazioni ad alta risoluzione nell’infrarosso medio, Webb ha analizzato la composizione delle polveri presenti all’interno di Cassiopea A, uno dei resti di supernova più studiati dagli astronomi. I dati sostengono uno scenario nel quale gli strati interni della stella originaria si sarebbero mescolati attraverso un fenomeno noto come fusione dei gusci stellari, alterandone significativamente la struttura poco prima dell’esplosione. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters, permettono di collegare le caratteristiche chimiche dei detriti stellari a processi avvenuti centinaia di anni prima delle osservazioni.

Cassiopea A, il laboratorio cosmico che conserva la storia di una supernova

Cassiopea A è una vasta struttura composta da gas, polveri e materiali espulsi durante l’esplosione di una stella massiccia. Resti di supernova come questo rappresentano una componente fondamentale dell’evoluzione chimica dell’Universo, perché distribuiscono nello spazio gli elementi prodotti durante la vita delle stelle e nelle loro fasi finali. Parte di questi materiali può successivamente contribuire alla formazione di nuovi sistemi stellari e planetari, alimentando un ciclo cosmico nel quale la materia viene continuamente trasformata e redistribuita. Le osservazioni ottenute dal telescopio spaziale James Webb mostrano Cassiopea A come una complessa struttura di filamenti, nubi e concentrazioni di materiale. La capacità dello strumento di distinguere dettagli estremamente piccoli permette agli scienziati di studiare singoli addensamenti di polvere le cui dimensioni sono paragonabili a quelle del Sistema Solare. L’analisi della loro composizione chimica consente di riconoscere differenze tra regioni che, pur appartenendo allo stesso resto di supernova, hanno avuto origini e percorsi evolutivi differenti. Questa precisione osservativa rappresenta un elemento decisivo della ricerca. Le polveri non vengono considerate soltanto come prodotti dell’esplosione, ma anche come testimonianze della struttura chimica della stella progenitrice. La distribuzione dei diversi materiali permette infatti di ricostruire le condizioni presenti all’interno dell’astro prima della sua distruzione e di individuare possibili fenomeni di mescolamento tra gli strati nei quali avvenivano differenti reazioni nucleari.

Come si formano gli strati interni delle stelle massicce

Per comprendere il significato della scoperta è necessario considerare il processo attraverso il quale nascono ed evolvono le stelle. La loro formazione comincia all’interno di grandi nubi molecolari, costituite prevalentemente da idrogeno e polveri cosmiche. L’azione della gravità provoca progressivamente il collasso di porzioni di queste nubi, determinando un aumento della temperatura e la formazione delle protostelle, gli oggetti che precedono le stelle vere e proprie. Quando le condizioni fisiche diventano sufficientemente estreme, l’idrogeno presente nelle regioni centrali comincia a fondersi in elio attraverso reazioni nucleari. L’avvio di questo processo segna il passaggio dalla fase di protostella a quella di stella, come nel caso del nostro Sole. La fusione nucleare fornisce l’energia necessaria a sostenere l’astro durante una parte fondamentale della sua esistenza, contrastando la continua compressione esercitata dalla gravità. Con l’esaurimento dell’idrogeno nel nucleo, la regione centrale si contrae e si riscalda ulteriormente, fino a raggiungere le condizioni necessarie per la fusione dell’elio in elementi più pesanti. Nelle stelle sufficientemente massicce, questo processo prosegue attraverso successive fasi di combustione nucleare, con la produzione di elementi progressivamente più pesanti, fino al ferro. Il risultato è una struttura interna caratterizzata dalla presenza di diversi gusci concentrici, nei quali si trovano materiali differenti e avvengono reazioni nucleari distinte. Questi strati costituiscono una sorta di archivio dell’evoluzione stellare. Quando la stella esplode come supernova, gli elementi vengono proiettati nello spazio circostante, dove una parte può condensarsi in granelli di polvere che successivamente si aggregano. Studiando la composizione degli addensamenti presenti in Cassiopea A, gli astronomi sono riusciti a riconoscere indizi di un cambiamento avvenuto nella disposizione originaria dei gusci stellari.

La fusione dei gusci stellari: cosa potrebbe essere successo poche ore prima della supernova

L’aspetto più significativo della ricerca riguarda proprio il fenomeno della fusione dei gusci stellari. Secondo lo scenario sostenuto dalle osservazioni di Webb, gli strati interni della stella progenitrice di Cassiopea A potrebbero aver interagito e mescolato i rispettivi materiali in una fase estremamente vicina all’esplosione. Si tratta di un processo capace di modificare la distribuzione degli elementi chimici all’interno dell’astro e, di conseguenza, le caratteristiche dei detriti successivamente espulsi nello spazio. Tea Temim, prima autrice dello studio e ricercatrice della Columbia University negli Stati Uniti, spiega il meccanismo: “il materiale all’interno di questi gusci è in continuo movimento e circolazione, e questo può provocare la fusione dei gusci poco prima dell’esplosione della supernova. Per esempio, potrebbe accadere che i gusci di una stella nei quali avviene la combustione dell’ossigeno e del carbonio si fondano tra loro, modificando in modo significativo la struttura della stella. Questo cambierebbe quindi le abbondanze chimiche che si osserverebbero dopo l’esplosione di una supernova nel materiale espulso e presente nel suo resto”. La possibilità che un simile rimescolamento sia avvenuto soltanto poche ore prima del collasso del nucleo stellare attribuisce particolare importanza alla scoperta. Le caratteristiche chimiche dei resti di Cassiopea A potrebbero infatti conservare informazioni su una fase rapidissima della vita della stella, che altrimenti sarebbe estremamente difficile ricostruire. Le osservazioni non costituiscono una ripresa diretta di quegli eventi, ma forniscono prove indirette attraverso la distribuzione e la composizione dei materiali sopravvissuti all’esplosione.

Da Spitzer a James Webb: tre regioni decisive per ricostruire la storia di Cassiopea A

La ricerca si è sviluppata anche grazie alle osservazioni precedentemente effettuate dallo Spitzer Space Telescope della NASA, oggi non più operativo. Sebbene Spitzer non disponesse della risoluzione necessaria per distinguere i dettagli più piccoli della struttura, i suoi dati avevano permesso di identificare tre regioni di particolare interesse scientifico. Queste aree sono state successivamente analizzate con gli strumenti più avanzati di James Webb, consentendo di approfondire lo studio della composizione delle polveri. Due delle regioni selezionate si trovano all’interno della parte di Cassiopea A interessata dall’onda d’urto inversa. Questo fenomeno si verifica quando un’onda d’urto che si propaga verso l’interno del resto di supernova entra in collisione con i detriti espulsi verso l’esterno durante l’esplosione. L’interazione produce condizioni fisiche che influenzano la materia presente nella regione e può incidere sulla sopravvivenza delle particelle di polvere formatesi nei materiali stellari. Le osservazioni di Webb hanno evidenziato una marcata differenza chimica tra le due aree. In una regione, il materiale espulso è risultato composto prevalentemente da polveri di silice, mentre nell’altra è stata individuata una predominanza di polveri carboniose. Questa separazione permette di riconoscere materiali provenienti da ambienti chimicamente distinti e fornisce informazioni sui processi che hanno caratterizzato la stella prima e durante la sua esplosione.

Ilse De Looze, coautrice dello studio e professoressa associata all’Università di Gand, in Belgio, sottolinea l’importanza dell’identificazione dei diversi materiali: “identificare i diversi tipi di granelli di polvere formatisi negli strati chimicamente distinti di una supernova ci avvicina di un passo alla comprensione di quanta polvere le supernove contribuiscano a immettere nella riserva di polvere interstellare della nostra galassia”. La ricercatrice evidenzia inoltre il contributo di Webb allo studio della sopravvivenza delle polveri: “Rivelando la composizione di questa polvere di supernova appena formatasi, il telescopio spaziale James Webb fornisce anche informazioni fondamentali sulla capacità di questi granelli di resistere alle potenti onde d’urto inverse che attraversano i detriti della supernova, determinando in ultima analisi quanta polvere possa sfuggire nel mezzo interstellare.”

Il misterioso Green Monster e le polveri espulse prima dell’esplosione

La terza regione esaminata è una struttura particolarmente interessante, denominata Green Monster, scoperta per la prima volta proprio grazie alle osservazioni di James Webb. Le analisi hanno mostrato che quest’area è ricca di silicati complessi contenenti magnesio, una composizione che la distingue dalle altre due regioni selezionate per lo studio. La differenza non riguarda soltanto gli elementi presenti, ma anche l’origine stessa del materiale. Mentre le prime due regioni contengono detriti prodotti dall’esplosione della supernova, il Green Monster è costituito da materia che la stella aveva già espulso prima della propria esplosione. Questa distinzione consente agli astronomi di confrontare materiali appartenenti a momenti differenti della storia dell’astro, separando ciò che era stato disperso durante la sua evoluzione da quanto è stato proiettato nello spazio durante l’evento catastrofico finale. La presenza di polveri con caratteristiche chimiche così diverse all’interno dello stesso resto stellare dimostra l’importanza di analizzare separatamente le varie componenti di Cassiopea A. Le osservazioni permettono di approfondire sia i processi di formazione delle polveri sia le trasformazioni che la materia subisce prima e dopo l’esplosione, contribuendo a ricostruire con maggiore precisione la storia della stella progenitrice.

Le osservazioni di Chandra e XRISM aiutano a ricostruire la struttura della stella

Il lavoro condotto con James Webb si inserisce in un programma di studio che comprende anche le osservazioni nei raggi X realizzate dal Chandra X-ray Observatory della NASA e dalla missione XRISM, guidata dall’agenzia spaziale giapponese JAXA. L’integrazione delle informazioni raccolte da questi osservatori ha permesso agli scienziati di analizzare la distribuzione delle polveri e dei materiali presenti in Cassiopea A, collegando la loro composizione alle caratteristiche della struttura interna della stella originaria. Attraverso i dati di Webb, gli astronomi hanno realizzato una mappatura della composizione delle polveri sull’intero resto di supernova. Le tracce riconducibili alla fusione dei gusci stellari sono risultate presenti in gran parte della struttura, un elemento che rafforza l’interpretazione secondo cui il processo fosse già in corso in una fase molto vicina all’esplosione. La distribuzione estesa di queste caratteristiche chimiche offre quindi un quadro più completo rispetto a quello ottenibile dall’analisi di singole regioni isolate. La possibilità di distinguere la composizione di addensamenti individuali rappresenta inoltre un avanzamento importante per lo studio della chimica delle polveri cosmiche. Le informazioni raccolte consentono di collegare le proprietà dei materiali osservati oggi ai processi di combustione nucleare e mescolamento che caratterizzavano l’interno della stella prima della sua distruzione.

Dagli ultimi istanti di una stella alla nascita di nuovi pianeti

Dan Milisavljevic, professore associato alla Purdue University negli Stati Uniti e coautore della ricerca, evidenzia il valore della risoluzione raggiunta dal telescopio: “con Webb, l’enorme miglioramento nella capacità di distinguere i singoli addensamenti ci permette di condurre analisi molto più sofisticate della chimica delle polveri. Di conseguenza, possiamo risalire dall’esplosione alla composizione della stella progenitrice anche centinaia di anni dopo. Questo ci sta raccontando ciò che, secondo noi, accadeva nelle ore precedenti al collasso del nucleo. Comprendere questo processo è essenziale per spiegare quali elementi l’esplosione di una supernova rilascerà nella galassia e in che modo questi elementi arricchiranno le future generazioni di stelle e pianeti”. Uno degli obiettivi scientifici della ricerca riguarda proprio la comprensione del contributo delle supernove alla produzione e alla diffusione delle polveri interstellari. Quando una stella massiccia esplode, i materiali espulsi possono condensarsi in particelle solide, ma queste ultime devono affrontare condizioni particolarmente violente, comprese le onde d’urto che attraversano i detriti dell’esplosione. Stabilire quali tipi di granelli riescano a sopravvivere e quali vengano distrutti è fondamentale per comprendere quanta materia possa effettivamente raggiungere lo spazio interstellare. Le polveri che riescono a sfuggire al resto della supernova entrano a far parte del materiale diffuso nella galassia, dove possono contribuire ai successivi processi di formazione stellare e planetaria. Per questo motivo, riconoscere la composizione dei diversi granelli non significa soltanto comprendere la storia di Cassiopea A, ma anche approfondire i meccanismi attraverso i quali gli elementi chimici prodotti dalle stelle vengono trasferiti all’ambiente cosmico circostante.

Una nuova tecnica per studiare le stelle esplose attraverso le loro polveri

La ricerca apre una nuova possibilità nello studio dell’evoluzione delle stelle massicce: utilizzare la distribuzione chimica delle polveri nei resti di supernova per ricostruire la struttura interna degli astri che li hanno generati. Le tracce della fusione dei gusci individuate in gran parte di Cassiopea A mostrano come un fenomeno avvenuto in una fase estremamente breve della vita stellare possa lasciare informazioni riconoscibili anche molto tempo dopo l’esplosione. Il metodo sviluppato attraverso le osservazioni di Webb potrà essere utilizzato anche da altri astronomi interessati a ricavare informazioni sulle caratteristiche delle stelle progenitrici a partire dai materiali conservati nei loro resti. La combinazione tra osservazioni nell’infrarosso, analisi delle polveri e dati raccolti da altri osservatori spaziali offre infatti strumenti più precisi per indagare la relazione tra la struttura di una stella, le trasformazioni che precedono il collasso e la composizione chimica della materia successivamente dispersa nella galassia. Nel caso di Cassiopea A, questa capacità ha permesso di individuare indizi di una profonda riorganizzazione interna che potrebbe essersi verificata appena poche ore prima della supernova. Una testimonianza conservata nei granelli di polvere cosmica, attraverso i quali gli scienziati possono ricostruire non soltanto gli ultimi momenti di una stella massiccia, ma anche i processi che determinano quali elementi contribuiranno ad arricchire le future generazioni di stelle e pianeti.