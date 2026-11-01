Il telescopio spaziale Swift della NASA sta precipitando sulla Terra più velocemente del previsto: esploderà in una palla di fuoco visibile anche di giorno, è allarme per la caduta dei detriti

Dopo ventidue anni di pionieristica esplorazione cosmica e migliaia di scoperte sulle esplosioni più violente dell’universo, l’osservatorio orbitale Neil Gehrels Swift Observatory dell’agenzia spaziale statunitense sta per concludere la sua gloriosa missione scientifica con una spettacolare caduta incontrollata attraverso i densi strati dell’atmosfera terrestre. La sonda scientifica, dal peso di circa 1,5 tonnellate, sta affrontando un rapido decadimento orbitale provocato da una combinazione fatale di attrito atmosferico, intensa attività solare e il recente fallimento di una missione commerciale di salvataggio. Gli scienziati e le agenzie di monitoraggio aerospaziale internazionali stimano che il veicolo spaziale si disintegrerà nei primi giorni di novembre, generando una potentissima palla di fuoco atmosferica che potrebbe risultare chiaramente visibile a occhio nudo persino in pieno giorno.

La fine accelerata della missione e la corsa contro il tempo nei cieli

Lanciato il 20 novembre 2004 da Cape Canaveral a bordo di un vettore Delta II, il telescopio era stato progettato per rivoluzionare l’astrofisica delle alte energie, focalizzandosi sullo studio immediato dei lampi di raggi gamma e delle controparti elettromagnetiche prodotte dal collasso di stelle massicce o dalla fusione di buchi neri e stelle di neutroni. Dotato di una suite integrata composta dal Burst Alert Telescope, dall’X-ray Telescope e dall’Ultraviolet/Optical Telescope, l’osservatorio ha operato con successo per oltre due decenni, registrando oltre duemila cataclismi celesti e fornendo allerte rapide all’intera comunità astronomica globale.

La sua traiettoria di volo, tuttavia, non prevedeva un sistema di propulsione autonomo capace di eseguire manovre correttive o una deorbitazione guidata verso il cimitero dei veicoli spaziali nell’oceano remoto. L’inaspettata intensità del recente ciclo undecennale di attività solare ha riscaldato la termosfera terrestre, provocandone una marcata espansione verso l’alto. Questo incremento della densità gassosa alle altitudini orbitali basse ha generato una forte resistenza aerodinamica, accelerando la perdita di quota del satellite a una velocità nettamente superiore alle previsioni dei modelli matematici. Quando a fine ottobre la quota media è scesa sotto la soglia critica dei duecentosettantacinque chilometri, la NASA ha decretato la cessazione formale delle osservazioni scientifiche, preparando i centri di controllo all’impatto imminente.

Le previsioni degli enti governativi e l’incertezza sul momento dell’impatto

Determinare con precisione assoluta l’istante e il punto esatto di un rientro incontrollato rappresenta una delle sfide computazionali più complesse per la dinamica orbitale moderna. Il continuo mutamento dell’assetto del satellite, le oscillazioni della densità atmosferica e i venti ionosferici introducono margini di approssimazione significativi nelle simulazioni numeriche. Attualmente, i centri di sorveglianza spaziale hanno elaborato finestre di decadimento leggermente differenti ma convergenti. Lo Space Weather Operational Readiness Development Center della NASA stima il rientro intorno al 3 novembre alle ore 16:18 UTC, con una finestra di incertezza temporale di circa dodici ore. Parallelamente, il Center for Orbital and Reentry Debris Studies della prestigiosa Aerospace Corporation colloca l’evento principale nella mattinata del 4 novembre, approssimativamente alle 09:30 UTC, mantenendo un margine prudenziale di ventisei ore. I bollettini di tracciamento dello U.S. Space Force e del network KeepTrack confermano che solo nelle ultimissime orbite, quando l’altitudine scenderà sotto i centocinquanta chilometri, i radar a terra riusciranno a circoscrivere la traiettoria definitiva con un anticipo affidabile.

La fascia geografica a rischio e le probabilità di caduta sui territori emersi

La dinamica orbitale di Swift è vincolata da un’inclinazione iniziale pari a circa ventuno gradi rispetto al piano equatoriale terrestre. Questa configurazione geometrica implica che qualsiasi frammento o fenomeno visivo potrà manifestarsi esclusivamente all’interno della ristretta fascia geografica compresa tra i paralleli di latitudine 21 gradi nord e 21 gradi sud.

L’intera area settentrionale e gran parte di quella meridionale del pianeta, inclusa l’Europa continentale e gran parte del Nord America, sono del tutto escluse dalla traiettoria di caduta. Al contrario, regioni insulari e costiere tropicali come l’arcipelago delle Hawaii, Porto Rico, il Messico meridionale, parti dell’America Centrale e diverse isole dell’Oceano Pacifico e Indiano si trovano direttamente sotto la potenziale traccia di rientro. Poiché oltre il settanta percento di questa fascia equatoriale è costituito da vaste distese oceaniche e aree a densità abitativa estremamente ridotta, i calcoli statistici dell’agenzia evidenziano che la stragrande probabilità converge verso un innocuo inabissamento delle componenti superstiti in mare aperto.

Il fallimento del recupero commerciale con il veicolo LINK

La drammatica fine del telescopio non è giunta senza tentativi di salvataggio da parte delle istituzioni scientifiche. Per scongiurare la perdita di uno strumento ancora perfettamente efficiente, la NASA aveva affidato alla compagnia privata Katalyst Space Technologies una missione pionieristica ad altissimo rischio tecnologico. Il piano prevedeva il dispiegamento del veicolo robotico LINK, lanciato nell’estate 2026 tramite un razzo Pegasus, con l’obiettivo di agganciare Swift e spingerlo verso un’orbita circolare più elevata e sicura.

L’impresa presentava complessità ingegneristiche estreme: Swift era stato progettato nei primi anni duemila senza interfacce di attracco universali o sostegni predisposti per la cattura robotica in orbita. Il rimorchiatore spaziale LINK, equipaggiato con speciali bracci manipolatori a presa meccanica e propulsori a ioni di xeno, ha tuttavia accusato gravi anomalie nei sistemi di controllo d’assetto e di orientamento durante le manovre di avvicinamento ravvicinato. L’impossibilità di stabilizzare in sicurezza il veicolo di soccorso ha costretto i responsabili di missione a interrompere la sequenza di cattura a circa quindici chilometri di distanza dal bersaglio, lasciando l’osservatorio astronomico in balia dell’inesorabile declino orbitale.

Fisica della disintegrazione e la luminosità straordinaria della scia infuocata

Nel momento in cui la struttura del veicolo entrerà negli strati più compatti della mesosfera, a circa ottanta chilometri di quota, l’attrito e la violenta compressione adiabatica del plasma trasformeranno l’energia cinetica in un immenso calore termico. La velocità ipersonica, superiore ai ventisette mila chilometri orari, innescherà la frammentazione catastrofica del corpo centrale, estendendo una spettacolare scia ionizzata nel firmamento. Secondo i calcoli fotometrici degli esperti balistici, il picco di disgregazione strutturale genererà una luminosità visiva con una magnitudine stimata tra -8 e -10. Un valore di questa intensità è paragonabile alla brillantezza riflessa da una Luna crescente e supera di gran lunga la visibilità naturale del pianeta Venere, rendendo l’evento un autentico bolide luminoso in grado di rischiarare il paesaggio o di risultare nitidamente visibile nel cielo blu diurno per gli osservatori posizionati direttamente lungo la congiungente a terra.

Quali detriti metallici possono sopravvivere allo scudo atmosferico

La grande maggioranza dell’hardware del satellite, inclusi i pannelli solari in silicio, i delicati cablaggi interni e i telai strutturali in alluminio a basso punto di fusione, sublimerà e vaporizzerà completamente a causa del calore estremo sprigionato dall’onda d’urto ipersonica. Ciononostante, non tutti i materiali si dissolveranno nel bagliore. Il responsabile scientifico principale della missione presso il Goddard Space Flight Center, Brad Cenko, ha precisato che alcune componenti metalliche ad altissima densità e resistenza termica potrebbero resistere al processo di combustione. In particolare, elementi pesanti realizzati in tungsteno puro, impiegati come schermature e collimatori per i sensori di raggi gamma ad alta energia, possiedono una temperatura di fusione superiore ai tremilaquattrocento gradi Celsius che ne impedisce la completa liquefazione. Anche frazioni dei robusti specchi al quarzo o berillio del telescopio ottico e raggi X potrebbero superare intatti la barriera del fuoco, precipitando verso la superficie terrestre a velocità terminale subsonica.

La mobilitazione mondiale degli astrofili e i ritratti d’addio alla sonda

Di fronte agli ultimi passaggi orbitali di un telescopio che ha riscritto i libri di testo dell’astrofisica, il gruppo scientifico di Swift ha lanciato un appassionato appello alla comunità mondiale degli astrofili e dei ricercatori indipendenti. Lo scienziato Aaron Tohuvavohu, membro del team operativo dell’osservatorio, ha invitato chiunque si trovi al di sotto della traiettoria visibile a catturare immagini fotografiche e video ad alta risoluzione durante gli ultimi transiti illuminati dal Sole prima del rientro finale.

Attraverso strumenti di calcolo orbitale e mappe di passaggio accessibili alla rete scientifica amatoriale, la squadra di missione punta a raccogliere stime fotometriche, rilievi radiometrici e tempi cronometrati di avvistamento. Questi dati osservativi dal basso non solo forniranno un tributo documentale unico a uno dei più longevi sentinelle dello spazio profondo, ma permetteranno agli ingegneri aerospaziali di perfezionare i modelli predittivi su come le strutture satellitari complesse subiscono le sollecitazioni aerodinamiche conclusive prima dell’impatto fatale.