Misuriamo lo scorrere dei secondi in ogni momento della nostra giornata, dalle lancette di un orologio tradizionale fino alle cifre luminose sullo schermo di uno smartphone, eppure la natura più profonda del tempo resta ancora uno dei più grandi misteri per i fisici moderni. La teoria della relatività formulata da Albert Einstein ha già dimostrato da oltre un secolo che il tempo non è affatto assoluto, ma scorre a ritmi differenti a seconda della velocità con cui ci si muove e dell’intensità della gravità a cui si è sottoposti. La meccanica quantistica, tuttavia, spinge questo concetto verso scenari ancora più paradossali, ipotizzando che un orologio possa trovarsi in uno stato di sovrapposizione in cui il suo movimento segue contemporaneamente più traiettorie diverse. Poiché il movimento influenza direttamente il passare dei secondi secondo la relatività, questa condizione permetterebbe a diversi flussi temporali di coesistere all’interno di un unico stato quantistico, un fenomeno straordinario che finora nessuno era mai riuscito a osservare direttamente in laboratorio.

Gli orologi atomici sveleranno la natura quantistica del tempo

Un gruppo di ricerca internazionale guidato dalla Kyushu University, in collaborazione con prestigiosi istituti come lo Stevens Institute of Technology, la University of Waterloo, il National Institute of Standards and Technology, la Colorado State University e la Stockholm University, ha pubblicato su Physical Review Letters un approccio teorico innovativo per rendere finalmente rilevabile questo fenomeno sfuggente. Gli scienziati hanno dimostrato come gli avanzati orologi atomici a ioni intrappolati attualmente esistenti possano essere impiegati per catturare la cosiddetta sovrapposizione quantistica dei tempi. A differenza dei dispositivi meccanici, gli orologi atomici calcolano lo scorrere dei secondi sfruttando le frequenze estremamente regolari degli atomi, raggiungendo una precisione talmente elevata da risultare indispensabili per il funzionamento dei sistemi di navigazione GPS. Oggi questi strumenti sono diventati così sensibili da riuscire a misurare le minime variazioni temporali previste dalla relatività di Einstein persino tra 2 dispositivi separati verticalmente da pochissimi millimetri, trasformandosi in sonde ideali per esplorare effetti fisici finora ritenuti inaccessibili.

Una nuova tecnica aumenta la sensibilità fino a 1000 volte

Il cuore della scoperta risiede nell’aver individuato che il movimento quantistico di un orologio può legarsi indissolubilmente alla sua energia interna attraverso il fenomeno dell’entanglement, quella connessione profonda tipica della fisica quantistica che impedisce di descrivere 2 sistemi in modo indipendente l’uno dall’altro. Questo legame genera alterazioni misurabili nel comportamento quantistico del dispositivo, offrendo una prova tangibile della coesistenza di diversi ritmi temporali. Come spiegato dal professore associato Joshua Foo del Kyushu University’s Institute for Advanced Studies, tra gli autori principali dello studio, il segnale rivelatore di questo entanglement consiste nella perdita di alcune proprietà quantistiche da parte dell’orologio stesso, un dettaglio individuabile con le moderne tecniche di misurazione. Per facilitare l’osservazione, i ricercatori hanno sviluppato un metodo inedito per controllare con estrema accuratezza il movimento dell’orologio atomico, riuscendo ad aumentare la sensibilità verso questo effetto sottilissimo da 100 fino a 1000 volte e portandolo così alla portata della tecnologia attuale.

Verso la nuova frontiera della gravità quantistica

I risultati dello studio aprono prospettive inedite per l’intera fisica fondamentale, suggerendo che gli orologi atomici potranno presto diventare strumenti essenziali per indagare le proprietà quantistiche del tempo e, parallelamente, per progettare dispositivi di misurazione ancora più accurati in futuro. Sebbene l’intero impianto resti per il momento su un piano puramente teorico, la prossima grande sfida per la comunità scientifica consisterà nel tradurre questo modello in un esperimento reale, tenendo conto di tutti i disturbi e le imprevedibilità tipiche delle condizioni di laboratorio. Secondo Joshua Foo, l’obiettivo a lungo termine è utilizzare questi strumenti di altissima precisione per esplorare il regno quantistico della gravità, l’altro grande enigma irrisolto della fisica contemporanea. Se i futuri test sperimentali confermeranno le previsioni teoriche, gli scienziati avranno finalmente a disposizione una chiave di lettura privilegiata per comprendere come la meccanica quantistica e la relatività di Einstein riescano a conciliarsi alle scale più piccole della natura.