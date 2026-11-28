Il vento solare è arrivato sulla Terra. Il nostro pianeta sta entrando in un flusso di particelle proveniente da un buco coronale presente nell’atmosfera del Sole. Secondo le previsioni, la velocità del flusso potrebbe superare i 500 km/s, pari a circa 1,8 milioni di chilometri orari. Questa interazione potrebbe favorire la comparsa di aurore boreali dopo il tramonto, soprattutto alle alte latitudini, nelle regioni più vicine al Polo Nord. Per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo notturno, si tratta dunque di un fenomeno da tenere sotto osservazione. L’intensità e l’estensione delle eventuali aurore dipenderanno dalle caratteristiche del flusso solare e dalla risposta del campo magnetico terrestre.

Che cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, che vengono emesse dal Sole e si propagano nello Spazio in tutte le direzioni. Queste particelle provengono dalla corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole, caratterizzato da temperature elevatissime. Viaggiando attraverso lo Spazio, il vento solare raggiunge anche la Terra, dove interagisce con il campo magnetico che protegge il nostro pianeta. La sua velocità non è sempre la stessa: può variare in funzione delle condizioni dell’attività solare e della regione da cui proviene. Quando il vento solare è particolarmente intenso, può provocare perturbazioni della magnetosfera terrestre, dando origine a fenomeni noti come tempeste geomagnetiche.

Che cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione della corona solare che appare più scura nelle immagini ottenute attraverso particolari osservazioni astronomiche. Non si tratta di un vero buco o di un’apertura nella superficie del Sole, ma di un’area in cui il plasma è meno denso e la temperatura può essere inferiore rispetto alle zone circostanti. La sua caratteristica principale è la configurazione del campo magnetico: le linee magnetiche in queste regioni sono aperte, anziché richiudersi sulla superficie solare. Questo permette alle particelle cariche di sfuggire più facilmente nello Spazio, generando flussi di vento solare particolarmente veloci. Quando uno di questi flussi raggiunge la Terra, può interagire con la magnetosfera e aumentare le probabilità di attività geomagnetica, creando condizioni favorevoli alla formazione delle aurore.

Che cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è uno dei fenomeni luminosi più spettacolari della natura. Si manifesta attraverso fasce, archi e tendaggi colorati che illuminano il cielo notturno, soprattutto nelle regioni vicine al Circolo polare artico. La sua origine è legata proprio all’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Le particelle cariche provenienti dal Sole vengono guidate dal campo magnetico verso le regioni polari, dove possono entrare in collisione con gli atomi e le molecole presenti nell’alta atmosfera. Questi urti trasferiscono energia alle particelle atmosferiche, che successivamente la rilasciano sotto forma di luce. Il risultato è la comparsa delle caratteristiche colorazioni dell’aurora: il verde è il più comune, mentre il rosso, il viola e il blu possono comparire in particolari condizioni atmosferiche. L’intensità del fenomeno dipende dalla quantità di energia trasportata dal vento solare e dalle condizioni del campo magnetico terrestre. Durante le tempeste geomagnetiche più intense, le aurore possono diventare visibili anche a latitudini più basse rispetto alle aree polari.