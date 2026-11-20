Le proiezioni sub-stagionali del centro europeo ECMWF per la settimana compresa tra il 7 e il 14 dicembre 2026 delineano un assetto emisferico ricco di spunti per chi segue l’evoluzione dell’inverno meteorologico, perché mostrano un quadro ben diverso rispetto a quegli schemi dominati da un comparto canadese iperattivo capace di sparare continue depressioni sull’Atlantico e di trattenere il freddo alle alte latitudini lasciando l’Europa esposta a correnti occidentali più miti. Guardando la mappa delle temperature e delle anomalie alla quota isobarica di 850 hPa, cioè intorno ai 1500 metri di altitudine, colpisce innanzitutto il netto ridimensionamento del lobo canadese del Vortice Polare con anomalie positive marcate sul Canada centro-orientale e sull’area della Baia di Hudson dove gli scarti dalla media raggiungono e superano i +5/+6 °C segnalando un disturbo evidente su quel settore dell’emisfero.

Vortice Polare più ellittico e dislocato: il lobo siberiano concentra il gelo sull’Eurasia

Allo stesso tempo la massa più gelida e la vorticità potenziale tendono a spostarsi verso il settore euro-asiatico dove il lobo siberiano appare ben strutturato sulla Siberia centro-orientale con isoterme a 850 hPa che scendono diffusamente sotto i -20/-24 °C accompagnate da anomalie negative, disegnando così un Vortice Polare più ellittico e dislocato che trova riscontro anche nella configurazione a 500 hPa di fine novembre e nei movimenti d’onda visibili già nella stratosfera a 10 hPa dove il riscaldamento sul lato euro-asiatico spinge il nucleo gelido stratosferico verso il versante artico e nordamericano.

Oscillazione Artica e NAO: gli effetti del riscaldamento canadese sulla circolazione emisferica

Questo sbilanciamento emisferico si riflette naturalmente sugli indici teleconnettivi come l’Artic Oscillation e la North Atlantic Oscillation, poiché il forte riscaldamento tra area canadese e groenlandese favorisce la risalita dei geopotenziali alle alte latitudini spingendo l’indice AO verso valori neutri o moderatamente negativi e rendendo il Vortice Polare meno compatto e più incline agli scambi meridiani tra latitudini diverse.

Il ruolo del Vortice Islandese e dei blocchi scandinavi: due possibili evoluzioni per dicembre

Proprio per questo motivo la partita per l’Europa e per l’Italia nella prima metà di dicembre resta aperta e dipende in larga misura dal comportamento del Vortice Islandese, perché venendo a mancare un comparto canadese così incisivo da sostenere correnti atlantiche tese la dinamica continentale si gioca sull’equilibrio tra un eventuale blocco scandinavo o una depressione d’Islanda più spinta verso est-nordest che lascerebbe all’aria gelida siberiana una via più agevole verso l’Europa centro-orientale e un affondo più occidentale verso l’Atlantico che richiamerebbe invece correnti più miti dai quadranti sud-occidentali verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo.

Anche la mappa delle anomalie settimanali ECMWF sull’area europea per il 7-14 dicembre conferma questa sfumatura di equilibrio mostrando un quadro nel complesso non estremo e con deboli anomalie negative concentrate tra Europa centrale e area alpina e peninsulare a testimonianza del fatto che la distanza temporale impone prudenza e che solo i prossimi aggiornamenti modellistici chiariranno se l’asse del freddo riuscirà a piegare verso ovest coinvolgendo più direttamente l’Italia oppure se il nostro Paese resterà in una zona di confine tra correnti oceaniche più miti e il serbatoio gelido siberiano.

Le conseguenze per l’Italia: possibili irruzioni fredde, neve sull’Appennino e scenari alternativi

Sul piano pratico per l’Italia questo scenario si traduce in una fase di transizione particolarmente delicata in cui la penisola rischia di trovarsi esattamente lungo la linea di confine tra due circolazioni opposte. Se infatti l’asse del freddo siberiano riuscisse a sfruttare un eventuale rallentamento delle correnti occidentali o la formazione di un blocco alle alte latitudini europee, l’ingresso di aria più fredda dai quadranti nord-orientali potrebbe favorire un calo termico più sensibile soprattutto lungo i versanti adriatici e sulle regioni centro-meridionali con occasioni per precipitazioni e nevicate a quote interessanti lungo l’Appennino.

Al contrario qualora prevalesse un affondo più occidentale delle depressioni atlantiche, l’Italia sperimenterebbe condizioni più dinamiche ma decisamente meno rigide con flussi umidi e temperati più attivi sulle regioni tirreniche e al Nord e con il freddo intenso confinato ben più a est. Proprio come suggerisce la debole anomalia negativa evidenziata dalle mappe ECMWF tra l’Europa centrale e l’area alpina e peninsulare, lo scenario più probabile al momento non è quello di un’ondata di gelo eccezionale bensì quello di un avvio di dicembre finalmente più movimentato in cui basteranno piccoli spostamenti dei centri di pressione sull’Europa per fare la differenza tra un semplice assaggio d’inverno e una fase fredda più incisiva.