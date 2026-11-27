In netto contrasto con la stagione 2025, quando il buco dell’ozono stagionale sopra l’Antartide si era rivelato il 5° più piccolo dal 1992, nel 2026 il fenomeno si posiziona tra i più ampi registrati negli ultimi 48 anni. Questo dato emerge dalle osservazioni atmosferiche a lungo termine, integrate dalle rilevazioni del satellite europeo Copernicus Sentinel-5P. Sebbene una simile estensione possa destare preoccupazione a una prima lettura, va evidenziato che le dimensioni del buco dell’ozono subiscono fisiologiche fluttuazioni naturali di anno in anno. Il processo di guarigione globale dello strato di ozono procede infatti secondo le previsioni. Il fenomeno segue un ciclo stagionale ben preciso: inizia a formarsi ad agosto, cresce nel corso di settembre e raggiunge la sua massima ampiezza tra la metà di settembre e la metà di ottobre. Con l’aumento delle temperature nella stratosfera durante la primavera australe, l’esaurimento dell’ozono rallenta, il vortice polare si indebolisce fino a dissolversi ed entro la fine di dicembre la lacerazione si richiude completamente.

Un vortice polare eccezionale dietro l’espansione del 2026

Quest’anno l’apertura nello scudo atmosferico ha assunto proporzioni particolarmente vaste a causa di un vortice polare insolitamente intenso e persistente. Questa configurazione meteorologica ha mantenuto le temperature nella stratosfera antartica su valori bassi, favorevoli alla distruzione dell’ozono, per un periodo più prolungato del solito, permettendo all’area interessata di espandersi oltre i consueti confini. Il 20 settembre 2026 il buco dell’ozono ha toccato un’estensione di 27,3 milioni di km quadrati, una superficie ben superiore a quella dell’intero continente antartico. Questo valore si attesta circa 6,5 milioni di km quadrati, ovvero il 31%, al di sopra della media degli ultimi 20 anni calcolata per lo stesso periodo dell’anno.

Estensione ampia ma profondità nella norma

La sola superficie occupata dal fenomeno racconta tuttavia soltanto una parte della realtà atmosferica. Gli scienziati valutano l’evoluzione del buco dell’ozono incrociando 2 parametri fondamentali: l’estensione geografica, cioè l’area, e il grado di riduzione del gas, definito come profondità. Secondo le analisi fornite da Copernicus Sentinel-5P, a dispetto di una superficie fuori dal comune, la profondità del buco dell’ozono del 2026 si è mantenuta su livelli vicini alla media storica. In termini pratici, la zona interessata dalla carenza di gas è risultata molto vasta, ma l’assottigliamento effettivo dello strato protettivo è stato decisamente meno grave rispetto ad altri grandi episodi del passato.

Il ruolo chiave dei satelliti per il monitoraggio dello Spazio e dell’atmosfera

Lanciato nell’ottobre 2017, Sentinel-5P, abbreviazione di Sentinel-5 Precursor, è stato il primo satellite del programma Copernicus interamente dedicato all’osservazione della nostra atmosfera. A bordo ospita Tropomi, un avanzato spettrometro per immagini multispettrali capace di individuare le impronte chimiche dei gas atmosferici in diverse bande dello spettro elettromagnetico, mappando inquinanti e ozono stratosferico con una risoluzione spaziale senza precedenti. Osservare la Terra dallo Spazio offre una prospettiva insostituibile per monitorare regioni remote e inaccessibili come l’Antartide, dove le misurazioni da terra sono necessariamente limitate.

Raccolte di dati regolari consentono ai ricercatori di distinguere le normali variazioni annuali dalle tendenze climatiche di lungo periodo, verificando l’efficacia degli accordi internazionali come il Protocollo di Montreal, che ha messo al bando le sostanze nocive per l’ozono. Integrando queste informazioni nei modelli atmosferici, è possibile certificare lo stato di salute dello scudo terrestre. Guardando al futuro, la sorveglianza diventerà ancora più precisa grazie a Copernicus Sentinel-5, imbarcato sui satelliti MetOp Second Generation di tipo A, e alla prossima missione Altius, progettata per fornire profili verticali dettagliati dell’ozono e di altri gas, garantendo una tutela costante per la vita sul nostro pianeta.