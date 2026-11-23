Il vulcano Kilauea ha dato origine alla sua 57ª fase eruttiva alle Hawaii, emettendo lava. L’eruzione ha avuto inizio alle 01:31 (ora locale HST), dopo che, intorno alle 00:30, avevano cominciato a formarsi le prime fontane di lava. Il National Weather Service (NWS) ha segnalato che la colonna di fumo prodotta dall’eruzione ha raggiunto i 5mila metri sopra il livello del mare, con venti leggeri che soffiano da nord-est. Questo fenomeno potrebbe causare la dispersione di “capelli di Pele” (sottili filamenti di vetro vulcanico), cenere leggera e tefra nelle aree circostanti. Secondo lo United States Geological Survey (USGS), il fenomeno è rimasto confinato all’interno del cratere Halemaʻumaʻu e sul versante sudoccidentale di Kaluapele.

L’eruzione si è conclusa bruscamente alle 6:00 locali, dopo 5,8 ore di emissione continua di fontane di lava, che hanno raggiunto un’altezza di 200 metri, segnala l’USGS. Nelle fasi iniziali, caratterizzate da intensi gorgoglii, i flussi di lava apparivano di una luminosità quasi accecante.

Allerta arancione in vigore

Nell’area è attualmente in vigore un’allerta di livello “arancione” (Orange Watch), che indica una fase di crescente instabilità del vulcano, con una maggiore probabilità di eruzione. Attorno alla caldera del Kilauea sussistono pericoli significativi, legati all’instabilità delle pareti del cratere di Halemaʻumaʻu, alla formazione di crepe nel terreno e a crolli di roccia, fenomeni che possono essere accentuati dall’attività sismica. In prossimità delle bocche eruttive, il materiale piroclastico accumulato sul bordo del cratere è soggetto a fessurazioni, cedimenti e piccole frane, che talvolta portano allo scoperto materiale incandescente o fuso. L’HVO (Hawaiian Volcano Observatory) sottolinea come ciò confermi l’estrema pericolosità del bordo della caldera del Kilauea che circonda il cratere di Halemaʻumaʻu, un’area interdetta al pubblico fin dalla fine del 2007.

Il Kilauea, sull’isola maggiore dell’arcipelago, è uno dei vulcani più attivi al mondo. Dal dicembre 2024 erutta periodicamente e l’attività è rimasta circoscritta alla stessa area del parco. Le eruzioni hanno attirato numerosi turisti e ricercatori.