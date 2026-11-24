L’inverno bussa alle porte dell’Alto Adige. Quella appena trascorsa è stata, finora, la notte più fredda di questo autunno, con temperature ampiamente sotto lo zero e valori che in alcune località hanno sfiorato i -14°C. A registrare il dato più basso è stata Sesto, dove la colonnina di mercurio è precipitata fino a quasi -14°C. Non è andata meglio a Monguelfo e San Giacomo di Vizze, che hanno raggiunto entrambe i -12°C. A riferire i dati è il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, che annuncia anche nuove nevicate in arrivo nella giornata di domani.

Il freddo continuerà dunque a caratterizzare il quadro meteorologico sulle Alpi, mentre una nuova perturbazione si prepara a raggiungere il Nord Italia. Dopo una fase relativamente stabile e asciutta, il peggioramento interesserà inizialmente le regioni settentrionali, per poi estendersi mercoledì soprattutto al Centro-Nord, con piogge diffuse, localmente intense, e nuove nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1.000 metri. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti meridionali al Centro-Sud e dall’arrivo di aria più mite sulle regioni meridionali, dove le temperature potranno tornare sopra le medie stagionali. Scenario decisamente diverso al Nord, dove affluiranno correnti più fredde e i valori termici resteranno più contenuti, in diverse località anche inferiori alla norma.

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