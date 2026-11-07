In Calabria nasce un vigneto a quasi 1.300 metri di altitudine: la sfida nel cuore della Sila

Un vigneto a quasi 1.300 metri sul livello del mare, nel cuore del Parco nazionale della Sila, dove le condizioni climatiche della montagna diventano protagoniste di una nuova sperimentazione enologica. È la sfida intrapresa dalla famiglia Madeo a Cava di Melis, nel Comune di Longobucco, in provincia di Cosenza, con il supporto del consulente enologo Vincenzo Mercurio. Un progetto che punta a esplorare le potenzialità della viticoltura d’alta quota in Calabria, attraverso la coltivazione di varietà internazionali in un ambiente caratterizzato da temperature fresche, importanti escursioni termiche e stagioni vegetative più brevi. Il vigneto sorge in una posizione particolarmente suggestiva, affacciato sul lago Cecita, su terreni di origine granitica ed esposti a sud-est. Una combinazione di elementi ambientali che costituisce il punto di partenza di un’esperienza vitivinicola inserita nel più ampio panorama europeo della viticoltura di montagna.

Un vigneto a 1.300 metri nella Sila: la sperimentazione della famiglia Madeo a Longobucco

La particolarità dell’iniziativa risiede innanzitutto nella quota elevata alla quale vengono coltivate le viti. A quasi 1.300 metri, il vigneto si confronta con condizioni differenti rispetto a quelle delle aree vitivinicole tradizionali, a partire dall’andamento delle temperature e dalla durata della stagione vegetativa. L’obiettivo è studiare il comportamento delle uve in questo contesto, valutando le possibilità offerte dall’ambiente montano per ottenere vini con caratteristiche organolettiche ben definite. Il progetto prevede la coltivazione esclusiva di varietà internazionali, una scelta sperimentale orientata a osservare la risposta delle viti alle condizioni climatiche e pedologiche dell’altopiano silano. Le temperature fresche, unite alle marcate escursioni termiche e a un periodo di maturazione condizionato dall’altitudine, rappresentano gli elementi sui quali si concentra l’interesse enologico. La prospettiva è quella di ottenere vini contraddistinti da freschezza, eleganza e intensità aromatica, valorizzando le caratteristiche di un territorio ancora poco esplorato sotto il profilo della produzione vinicola. Un percorso che richiede una verifica diretta delle potenzialità delle uve e della loro capacità di adattarsi all’ambiente.

Il ruolo del clima e dei terreni granitici: le caratteristiche dei vini della Sila

Tra gli aspetti centrali della sperimentazione figurano la composizione granitica dei suoli, l’esposizione a sud-est e l’influenza delle correnti d’aria che raggiungono le montagne silane. Elementi sui quali si concentra anche il lavoro del consulente enologo Vincenzo Mercurio, impegnato ad accompagnare la famiglia Madeo nello sviluppo del progetto. “Il clima cambia e cambiano le sfide della viticoltura”, osserva Mercurio, evidenziando il rapporto tra le trasformazioni climatiche e la necessità di esplorare nuove condizioni di coltivazione della vite. Il contesto di Cava di Melis offre un ambiente nel quale l’energia solare, la circolazione dei venti e le caratteristiche del terreno concorrono a definire le prospettive della produzione. “Qui abbiamo – spiega – la capacità di raccogliere tutta l’energia della luce del sole e dei venti che arrivano dallo Ionio e dal Tirreno e accarezzano queste viti, che affondano le radici in un suolo granitico. Un terreno che potrà donare grande sapidità e verticalità ai vini. Ce li immaginiamo freschi, sapidi, verticali e di grande intensità aromatica”, aggiunge. La sapidità, la verticalità e la ricchezza aromatica sono dunque le qualità che il progetto intende ricercare nei vini, sulla base delle peculiarità dell’ambiente montano. Si tratta di caratteristiche attese, sulle quali si concentra la sperimentazione enologica, e che rappresentano l’identità produttiva immaginata per questo vigneto d’alta quota.

La famiglia Madeo e il legame con Longobucco: un progetto nel cuore della tenuta

Accanto agli obiettivi enologici, l’iniziativa conserva una forte dimensione territoriale e familiare. La scelta di realizzare il vigneto a Cava di Melis è infatti legata anche alle origini della famiglia Madeo e al rapporto con il territorio di Longobucco. “Questo è un territorio – afferma Stefania Fiore, della famiglia Madeo – al quale la nostra famiglia è molto affezionata, non soltanto perché è originaria proprio di Longobucco, ma perché questo luogo rappresenta il cuore della nostra tenuta”. Il progetto unisce così il legame con la Sila alla volontà di sperimentare nuove possibilità produttive, scegliendo di investire sulle caratteristiche di un ambiente montano che presenta condizioni impegnative per la coltivazione della vite. L’iniziativa si sviluppa in un territorio nel quale il paesaggio naturale e la specificità climatica assumono un ruolo centrale nell’impostazione dell’attività vitivinicola.

Viticoltura di montagna e cambiamento climatico: le difficoltà della coltivazione ad alta quota

La coltivazione della vite a un’altitudine così elevata comporta anche difficoltà agronomiche e climatiche che richiedono particolare attenzione. Tra i principali fattori da considerare figurano le gelate, l’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e i tempi necessari per raggiungere la maturazione delle uve. La gestione del vigneto deve quindi confrontarsi con un ambiente nel quale l’andamento stagionale può incidere sensibilmente sullo sviluppo delle piante. Le temperature fresche e la durata più limitata della stagione vegetativa costituiscono caratteristiche fondamentali della sperimentazione, ma impongono al tempo stesso un monitoraggio attento e costante. Questi aspetti assumono un significato ancora più rilevante nel quadro delle trasformazioni che interessano il settore vitivinicolo a causa del cambiamento climatico. La ricerca di condizioni di coltivazione differenti e lo studio della risposta delle varietà di uva a nuovi contesti ambientali rappresentano infatti alcune delle direttrici lungo le quali si sviluppano le esperienze sperimentali di viticoltura.

La Sila nel panorama europeo della viticoltura d’alta quota

Il vigneto della famiglia Madeo si colloca nel contesto delle esperienze europee di viticoltura di montagna, accomunate dalla necessità di confrontarsi con condizioni ambientali particolari e dalla volontà di esplorare le potenzialità enologiche dei territori di alta quota. Nel caso di Longobucco, l’attenzione è rivolta soprattutto all’interazione tra altitudine, esposizione, suoli granitici e condizioni climatiche. L’ambiente silano diventa così il luogo nel quale verificare il comportamento delle varietà internazionali e le possibilità di sviluppare vini capaci di esprimere freschezza e intensità aromatica. La sperimentazione avviata a Cava di Melis rappresenta dunque un’esperienza che mette al centro le potenzialità vitivinicole delle montagne calabresi, attraverso un progetto nel quale innovazione enologica e legame con il territorio procedono insieme. Una sfida che si misura con i limiti e le opportunità dell’alta quota, in una fase in cui l’adattamento alle nuove condizioni climatiche è diventato uno dei temi centrali per il futuro della viticoltura.