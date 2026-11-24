L’Italia si prepara a ospitare il primo stabilimento integrato d’Europa dedicato interamente alla produzione, al collaudo e al lancio di palloni stratosferici. L’azienda aerospaziale comasca Involve Space, specializzata nello sviluppo di piattaforme ad alta quota per l’osservazione della Terra e la sicurezza, ha siglato un accordo di sub-concessione con Aeroporti di Puglia per l’utilizzo di uno dei 5 hangar dello spazioporto di Grottaglie, in provincia di Taranto. L’operazione prevede un investimento complessivo di 16 milioni di euro e consentirà di realizzare un polo industriale dove ogni singolo pallone verrà fabbricato, integrato con la propria gondola e il carico utile, testato e infine lanciato direttamente dallo stesso sito. Basati sulla tecnologia HAPS (High-Altitude Pseudo-Satellite), questi dispositivi operano in modo autonomo fino a 30 km di altitudine, offrendo una capacità di monitoraggio persistente e ad altissima risoluzione che integra in modo efficace il lavoro dei satelliti tradizionali e dei droni.

Un polo tecnologico da 1.500 metri quadrati

La nuova Space Balloon Factory sorgerà all’interno di una struttura che copre una superficie di 1.500 metri quadrati, caratterizzata da un’altezza libera di 20 metri sotto le capriate del tetto. Gli spazi ospiteranno la logistica, 5 linee di produzione dedicate ai palloni, le aree per l’integrazione, i test e l’accettazione, oltre alla sala di controllo delle missioni. Il progetto è concepito per favorire la sinergia con il territorio, aprendo le porte a collaborazioni con università, startup e imprese dell’ecosistema aerospaziale pugliese. A pieno regime, la fabbrica sarà in grado di sfornare 1 pallone al giorno. La progettazione esecutiva è guidata dal CEO Jonathan Polotto e dal COO Alastair Westgarth, già amministratore delegato di Loon, il progetto nato all’interno di Google X che ha effettuato quasi 2mila lanci stratosferici. L’allestimento dell’hangar inizierà nei primi mesi del 2027, in vista dell’inaugurazione fissata per aprile 2027.

“La produzione di 1 pallone al giorno è la capacità necessaria per rispondere alla crescente domanda di missioni in Europa e negli Stati Uniti. Finora una filiera integrata, dalla produzione al lancio, esisteva solo negli Stati Uniti o all’interno delle agenzie spaziali. A Grottaglie vogliamo realizzarla all’interno di un polo industriale europeo, coinvolgendo le università e i centri di ricerca pugliesi e contribuendo a costruire un ecosistema aerospaziale capace di generare innovazione, occupazione qualificata e sviluppo per tutto il territorio. Insieme ad Alastair stiamo finalizzando il progetto con l’obiettivo di avviare i lavori all’inizio del 2027“, ha dichiarato Jonathan Polotto, CEO e presidente di Involve Space.

L’impatto occupazionale e il ruolo strategico dello spazioporto di Grottaglie

All’apertura prevista per aprile 2027, il sito pugliese entrerà in funzione con 15 nuovi assunti, per poi raggiungere a pieno regime, nell’arco di 3 anni, quota 50 dipendenti diretti, a cui si aggiungeranno fino a 80 posti di lavoro nell’indotto tra atenei, startup e spin-off. Questo insediamento rafforza ulteriormente la vocazione dello scalo tarantino, individuato già nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come il 1° spazioporto italiano per i voli suborbitali commerciali. Un percorso consolidato anche dall’accordo di cooperazione siglato nel dicembre 2024 tra l’ENAC e Virgin Galactic per valutare i voli suborbitali da Grottaglie, il cui studio di fattibilità è stato esaminato dalle parti nell’ottobre 2026 con la 1ª fase ormai prossima al completamento.

“La firma dell’accordo con Involve Space“, ha affermato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, “conferma la visione che abbiamo avuto fin dall’inizio per l’aeroporto di Grottaglie. È lì che si gioca il futuro e questa intesa suggella la nostra convinzione che Grottaglie sia un laboratorio di idee, progetti e innovazione. L’insediamento di una fabbrica innovativa all’interno dello scalo – che, ci tengo a sottolinearlo, è l’unico spazioporto d’Italia – ci rende particolarmente orgogliosi, perché conferma la capacità di questo territorio di attrarre investimenti, competenze e nuove opportunità di sviluppo in settori ad altissima intensità tecnologica. A questo si aggiunge un altro elemento di straordinaria importanza: le nuove assunzioni nel 2027. La creazione di nuovi posti di lavoro è un segnale tangibile di fiducia nel territorio e, soprattutto, una prospettiva di crescita per i professionisti e i giovani che potranno trovare in Puglia un’occupazione qualificata e opportunità gratificanti. Vedere nuove attività industriali scegliere Grottaglie e investire sulle persone dà forma concreta alla nostra visione di sviluppo. Vogliamo che questo aeroporto diventi sempre più un luogo dove prende forma il futuro, dove l’innovazione si trasforma in produzione, gli investimenti diventano lavoro e le idee generano nuove opportunità per il territorio. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Regione Puglia, il cui supporto e la cui collaborazione sono fondamentali per accompagnare questo percorso di crescita e rafforzare il posizionamento strategico di Grottaglie. È grazie a una visione condivisa e alla capacità di istituzioni e imprese di fare sistema che possiamo costruire le condizioni per risultati ambiziosi e duraturi“.

L’espansione internazionale di Involve Space e i nuovi finanziamenti

La Space Balloon Factory di Grottaglie va ad affiancarsi alla presenza internazionale già avviata dall’azienda presso lo spazioporto di Houston, in Texas. L’apertura del sito pugliese rientra in un più ampio piano di crescita che riguarda anche l’organico aziendale, aumentato del 90% nella 1ª metà del 2026. Involve Space prevede di raggiungere i 100 dipendenti entro la fine del 2027 grazie a 60 nuove assunzioni distribuite tra le sedi di Como, Houston e Grottaglie. Le figure ricercate spaziano dalla ricerca e sviluppo all’ingegneria aerospaziale, fino alla produzione, alle operazioni di volo, all’intelligenza artificiale, allo sviluppo del business e alle funzioni amministrative. Parallelamente, l’azienda porta avanti un programma di tirocinio di 3 mesi rivolto a studenti, neolaureati e ricercatori presso le sedi italiane di Como e Grottaglie. Sul fronte finanziario, infine, la società ha ottenuto quest’anno 12,5 milioni di euro di finanziamenti attraverso l’EIC Accelerator della Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe e sta attualmente raccogliendo un round di investimenti di Serie A.