In scena uno spettacolo cosmico, in arrivo 4 Superlune consecutive

Lunedì 9 novembre il cielo notturno accoglierà una Luna Nuova, un evento affascinante che segna l’inizio di un nuovo ciclo lunare. Questa fase invisibile del nostro satellite inaugura infatti un percorso di 2 settimane che inizierà con l’apparizione della brillante Luna Piena del Castoro, prevista il 24 novembre. Si tratterà del 1° appuntamento di una serie di 4 Superlune consecutive che domineranno la volta celeste fino a febbraio 2027. Dopo quasi 11 mesi di totale assenza di questi particolari fenomeni astronomici, gli appassionati di astronomia potranno finalmente tornare a volgere lo sguardo all’insù per ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore.

Cos’è una Luna Nuova e perché è il momento perfetto per osservare lo Spazio

Una Luna Nuova si verifica quando il nostro satellite si posiziona esattamente tra la Terra e il Sole. In questa specifica configurazione orbitale, la faccia illuminata dai raggi solari è rivolta verso lo Spazio aperto, lasciando l’emisfero orientato verso il nostro pianeta nella totale oscurità. Il satellite scompare del tutto dalla nostra vista, letteralmente inghiottito dal bagliore del Sole. Proprio la settimana che circonda la Luna Nuova rappresenta il momento ideale per alzare gli occhi al cielo. L’assenza di inquinamento luminoso naturale causato dal chiaro di luna permette di scrutare le profondità del Sistema Solare e le stelle più lontane con una nitidezza senza pari.

Superlune fino a febbraio 2027

Il ciclo inaugurato a novembre darà il via a un vero e proprio diluvio astronomico di Siperlune. Questo fenomeno si verifica quando una Luna Piena coincide con il punto di massima vicinanza del satellite alla Terra lungo la sua orbita ellittica. Il 24 novembre la Luna Piena del Castoro aprirà le danze, tuttavia l’evento più atteso è previsto per il mese successivo. La Luna Piena fredda di dicembre, che illuminerà la notte della vigilia di Natale, sarà la più vicina e luminosa di tutto il 2026. La straordinaria sequenza di eventi celesti si concluderà poi in grande stile nel mese di febbraio del 2027, quando la 4ª e ultima Superluna coinciderà con un’affascinante eclissi lunare di penombra.