“In Ucraina non rimarrà nulla”: l’avvertimento shock di Putin e la strategia della distruzione totale

Un piano calcolato per cancellare le arterie vitali di una nazione sovrana e ridurre al silenzio qualsiasi capacità di resistenza. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta esclusiva del Financial Times, fonti vicine ai vertici del potere moscovita hanno tracciato un quadro drammatico delle intenzioni strategiche di Vladimir Putin: l’ordine impartito ai comandi militari è quello di continuare a martellare sistematicamente le infrastrutture ucraine fino a quando il governo di Kiev non capitolerà accettando integralmente le condizioni imposte dalla Federazione Russa. La prospettiva delineata dalle gole profonde del Cremlino non lascia spazio a compromessi o interpretazioni rassicuranti. L’avvertimento è perentorio e senza precedenti nella sua crudezza: entro il prossimo anno sul suolo ucraino non rimarranno né ponti, né porti, né ferrovie, né centrali elettriche.

Questa retorica della devastazione totale riflette una dottrina bellica che ha ormai superato la dimensione del fronte convenzionale per trasformarsi in una guerra di logoramento sistemico. L’idea che in Ucraina “non rimarrà nulla” sintetizza la volontà di privare il Paese della sua spina dorsale logistica, energetica e produttiva, rendendo il territorio incompatibile con la normale vita civile e con la prosecuzione dello sforzo bellico. La cadenza dei bombardamenti a lungo raggio, condotti tramite sciami di droni kamikaze e missili balistici ipersonici, punta a trasformare l’intero assetto statale ucraino in un guscio vuoto, costringendo la dirigenza politica e la popolazione a una scelta drammatica tra la totale paralisi strutturale e l’accettazione delle richieste territoriali e politiche avanzate da Mosca.

La rappresaglia di Mosca dopo l’offensiva contro le raffinerie russe

L’escalation odierna affonda le sue radici tattiche nella massiccia campagna di attacchi asimmetrici condotta dalle forze armate ucraine durante i mesi estivi. Nel corso della stagione calda, i droni a lungo raggio di Kiev hanno violato a ripetizione lo spazio aereo russo, colpendo con chirurgica precisione i gangli vitali dell’economia nemica: i complessi petroliferi, i depositi di carburante e le raffinerie russe dislocate lungo il Volga, nel Caucaso e fin nelle regioni occidentali della Federazione. Quei raid avevano provocato contrazioni significative nella capacità di raffinazione di idrocarburi di Mosca, generando improvvisi rincari del carburante sul mercato interno russo e minando la narrazione statale di una madrepatria impenetrabile e sicura.

La risposta del Cremlino, maturata nelle settimane successive, ha assunto le proporzioni di una vendetta strategica a tutto campo. I pianificatori militari russi hanno individuato nella rete civile ed energetica ucraina il bersaglio ideale per infliggere un danno asimmetrico e non riparabile. I raid contro le centrali termoelettriche ucraine, i nodi di trasmissione ad altissimo voltaggio e gli snodi di smistamento del gas non sono più considerati danni collaterali, bensì il centro di gravità della campagna militare. Colpendo le infrastrutture energetiche, Mosca intende dimostrare a Kiev che il prezzo pagato per aver osato attaccare le retrovie industriali russe sarà la cancellazione dell’autonomia energetica dell’Ucraina, ridotta al buio e costretta a dipendere unicamente dagli elettrodotti di emergenza provenienti dall’Europa orientale.

I nodi diplomatici e il vicolo cieco del vertice di Abu Dhabi

Questo inasprimento delle minacce giunge in un momento particolarmente delicato per l’architettura dei negoziati internazionali. La diplomazia araba ha lavorato febbrilmente per allestire un tavolo di confronto ad Abu Dhabi, dove delegazioni di alto livello e intermediari internazionali dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per saggiare le possibilità di una de-escalation o di una moratoria sugli attacchi alle infrastrutture critiche. Tuttavia, le dichiarazioni trapelate dal Cremlino spazzano via qualsiasi residuo ottimismo: il raggiungimento di un cessate il fuoco ad Abu Dhabi appare oggi un’ipotesi del tutto remota e priva di aderenza alla realtà dei fatti sul terreno.

La posizione negoziale russa si presenta monolitica e irriducibile. Mosca intende presentarsi al tavolo emiratino forte della sua superiorità nei volumi di fuoco e nella riserva missilistica, usando la minaccia dell’azzeramento infrastrutturale come una vera e propria pistola puntata alla tempia di Kiev. Dal canto suo, il presidente Volodymyr Zelensky e il comando militare ucraino considerano inaccettabile qualsiasi concessione territoriale preventiva o resa mascherata da accordo diplomatico. Senza garanzie di sicurezza concrete e senza un impegno vincolante da parte russa a cessare la distruzione sistematica del Paese, l’incontro negli Emirati Arabi Uniti rischia di trasformarsi in un mero esercizio formale, un dialogo tra sordi che non produrrà alcun allentamento della pressione militare.

Il piano per paralizzare porti, ferrovie e collegamenti logistici

L’aspetto più allarmante delle rivelazioni risiede nell’estensione geografica e funzionale dei bersagli indicati dal Cremlino. Non si tratta più soltanto di spegnere la rete elettrica, ma di recidere ogni canale di collegamento fisico dell’Ucraina con il resto del mondo. I porti sul Mar Nero e gli scali fluviali sul Danubio, cruciali per l’esportazione di grano e materie prime agricole, sono finiti nel mirino di bombardamenti che mirano a rendere inagibili banchine, silos e terminali logistici, soffocando sul nascere l’export che garantisce la sopravvivenza economica dello Stato ucraino.

Parallelamente, la minaccia di abbattere i ponti strategici sul fiume Dnepr e distruggere la rete ferroviaria nazionale prefigura un isolamento pressoché totale delle unità militari schierate lungo il fronte orientale. L’azienda ferroviaria ucraina, spina dorsale della mobilitazione, del trasporto di truppe, dell’evacuazione dei feriti e della distribuzione dei rifornimenti forniti dai partner occidentali, subisce attacchi mirati alle sottostazioni di trazione elettrica, ai depositi di locomotive e agli scambi strategici. L’obiettivo ultimo di questa campagna è la frantumazione dello spazio nazionale ucraino in compartimenti stagni isolati l’uno dall’altro, incapaci di comunicare, scambiare merci o spostare riserve difensive da un settore all’altro del fronte.

L’impatto umanitario e la prova di resistenza per la popolazione civile

La concretizzazione dello scenario in cui non rimarrà nulla delle infrastrutture pubbliche rappresenta una catastrofe umanitaria di proporzioni inaudite nel cuore del continente europeo. Privare milioni di persone di riscaldamento, acqua corrente e luce elettrica nel corso dell’inverno significa utilizzare le condizioni atmosferiche come un’arma di pressione psicologica e demografica. La distruzione delle reti municipali rischia di innescare una nuova ondata di profughi interni e flussi migratori verso i Paesi dell’Unione Europea, saturando i sistemi di accoglienza comunitari e alimentando divisioni politiche nelle capitali occidentali.

Gli sforzi di riparazione condotti dagli ingegneri e dai tecnici ucraini, benché tempestivi e spesso eroici sotto il fuoco nemico, si scontrano con la penuria cronica di trasformatori ad alta potenza e pezzi di ricambio complessi, molti dei quali risalenti all’era sovietica e introvabili sui mercati occidentali. Anche il supporto della comunità internazionale, incentrato sulla fornitura di generatori industriali, batterie di grande capacità e sistemi di generazione distribuita, non può compensare la perdita delle grandi centrali a ciclo combinato e delle centrali idroelettriche abbattute dagli attacchi di precisione. La resilienza della società ucraina viene spinta oltre i suoi limiti fisiologici, mentre la popolazione affronta razionamenti quotidiani e la prospettiva di un futuro immediato dominato da buio e incertezza.

Le reazioni della comunità internazionale e il dilemma della difesa aerea

La pubblicazione dei piani distruttivi di Mosca riaccende prepotentemente il dibattito tra i partner della NATO e i governi occidentali riguardo al perimetro dell’assistenza militare da garantire a Kiev. Di fronte a una minaccia dichiarata di annientamento infrastrutturale, la richiesta urgente di ulteriori batterie di difesa contraerea come i sistemi Patriot, SAMP/T, Iris-T e Nasams diventa una questione di pura sopravvivenza esistenziale per l’Ucraina. Senza un ombrello difensivo in grado di intercettare vettori balistici e missili da crociera prima che raggiungano i complessi industriali, la protezione degli snodi nevralgici risulta impossibile.

Allo stesso tempo, si riapre lo scontro politico e dottrinale sull’autorizzazione all’uso di armi a lungo raggio occidentali per colpire in profondità le basi aeree e i depositi missilistici all’interno del territorio sovrano russo. Secondo gli analisti militari, l’unico modo per neutralizzare la minaccia prima che si compia la distruzione totale delle città ucraine consiste nel colpire i bombardieri strategici sulle piste di decollo e i lanciatori prima che facciano fuoco. Tuttavia, la paura di un’escalation incontrollata che possa trascinare l’Alleanza Atlantica in uno scontro diretto con una potenza nucleare continua a frenare le cancellerie più caute, lasciando l’Ucraina nella difficile posizione di dover parare colpi devastanti senza poter sradicare le piattaforme di lancio nemiche.

Gli scenari futuri: tra guerra d’attrito e il rischio di collasso sistemico

Il quadro che si delinea per i prossimi mesi riflette uno stallo brutale sul campo di battaglia terrestre a cui fa da contraltare una violenza aerea senza precedenti. Se la determinazione del Cremlino nel perseguire la demolizione materiale dell’Ucraina non troverà ostacoli invalicabili nella difesa aerea o un mutamento radicale negli equilibri geopolitici, il Paese rischia di trovarsi privato, prima della fine del prossimo anno, degli standard minimi che caratterizzano una moderna società industrializzata. L’economia nazionale, già duramente provata da anni di conflitto, rischierebbe di subire una contrazione fatale, trasformando l’Ucraina in una terra desolata e dipendente in via esclusiva dagli aiuti finanziari stranieri per il mantenimento dei servizi essenziali.

La sfida lanciata da Vladimir Putin attraverso le indiscrezioni trapelate sulla stampa internazionale non è un semplice bluff comunicativo, bensì la formalizzazione di una strategia di logoramento spietata. Nei piani di Mosca, il crollo della volontà di resistere dell’Ucraina non passerà tanto dalla conquista di singoli villaggi nel Donbass, quanto dalla constatazione ineluttabile che ogni giorno di guerra in più erode in modo irreparabile la ricostruibilità stessa della nazione. Resta da vedere se questa scommessa sulla distruzione integrale piegherà la determinazione di Kiev o se, al contrario, cementerà ulteriormente l’intransigenza di un popolo che vede nella capitolazione la fine della propria identità e della propria libertà.