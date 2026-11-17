Domani, mercoledì 18 novembre il Sole farà una brevissima apparizione intorno all’ora di pranzo a Utqiaġvik, in Alaska, per poi scomparire definitivamente dietro l’orizzonte alle 13:42 ora locale e chiudere così il suo ciclo per il 2026. Da quel preciso istante, il centro abitato più settentrionale degli Stati Uniti entrerà ufficialmente nella notte polare, un periodo estremo che durerà ben 65 giorni completi senza alcuna alba, dal 19 novembre fino al 22 gennaio. Nonostante l’assenza totale della stella nel cielo per oltre 2 mesi, l’oscurità non sarà mai assoluta durante tutte le 24 ore, poiché l’orizzonte meridionale continuerà a illuminarsi debolmente nelle ore centrali della giornata. La lunga attesa terminerà soltanto poco dopo le 13:00 del 23 gennaio 2027, quando i primi raggi torneranno finalmente a fare capolino per circa 1 ora, segnando una ripresa rapidissima della luce che già l’ultimo giorno di gennaio garantirà quasi 4 ore di Sole pieno sopra l’orizzonte.

Un avamposto estremo oltre il Circolo Polare Artico

Situata a circa 515 km a Nord del Circolo Polare Artico, proprio nel punto in cui si incontrano il mare dei Ciukci e il mare di Beaufort, Utqiaġvik – nota in passato con il nome di Barrow – rappresenta una vera e propria isola terrestre. Nessuna strada permanente collega infatti questa cittadina al resto dell’Alaska, rendendo i collegamenti aerei da Anchorage o Fairbanks l’unico modo per raggiungerla. In questo contesto isolato e caratterizzato da temperature rigide, dove a gennaio la massima media si attesta intorno ai -20°C, la quotidianità dei residenti prosegue senza sosta. Le scuole restano regolarmente aperte e gli abitanti continuano a dedicarsi alle attività tradizionali, come la caccia e il cucito, adattando i propri ritmi biologici e sociali a un ambiente in cui l’alternanza tra luce e buio segue regole completamente diverse rispetto al resto del continente.

Perché il Sole scompare per 65 giorni ma il cielo resta illuminato

Il fenomeno della notte polare è una diretta conseguenza dell‘inclinazione dell’asse di rotazione terrestre, pari a circa 23,5 gradi. Durante il viaggio della Terra attorno al Sole nei mesi invernali, l’emisfero boreale risulta inclinato nella direzione opposta rispetto alla nostra stella, costringendo il Sole a compiere un arco sempre più basso nel cielo meridionale visto da Utqiaġvik. A partire dal 19 novembre, persino il punto più alto della traiettoria solare quotidiana rimane al di sotto della linea dell’orizzonte. Tuttavia, intorno a mezzogiorno il Sole si avvicina abbastanza all’orizzonte da permettere all’atmosfera terrestre di diffondere parte della sua luce, generando il cosiddetto crepuscolo civile, quel bagliore soffuso che alle nostre latitudini osserviamo subito dopo il tramonto. Persino il 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno in cui il Sole si troverà a quasi 5 gradi sotto l’orizzonte Sud nel suo punto massimo, la città potrà godere di quasi 3 ore di luce crepuscolare, approssimativamente da mezzogiorno alle 15.

Dal buio invernale al fenomeno del Sole di mezzanotte

La stessa inclinazione assiale che priva Utqiaġvik della luce diretta durante l’inverno regala alla comunità l’esatto opposto nella stagione calda. A partire dalla metà di maggio, infatti, la posizione della Terra rispetto al Sole porta in questa regione il celebre fenomeno del Sole di mezzanotte. Per diversi mesi, fino ai primi giorni di agosto, la stella non scende mai al di sotto dell’orizzonte, rimanendo visibile nel cielo 24 ore su 24 e trasformando radicalmente il paesaggio artico prima che il ciclo ricominci verso il grande buio autunnale.