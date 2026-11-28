L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) riceverà 31 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento premiale degli enti pubblici di ricerca e al potenziamento delle loro infrastrutture scientifiche. Il finanziamento rientra in un investimento complessivo di 183 milioni di euro assegnato dal ministro Anna Maria Bernini: 120 milioni destinati alla valorizzazione dei risultati scientifici e 63 milioni per l’ammodernamento strutturale e tecnologico. Un intervento che punta a sostenere la qualità della ricerca italiana, rafforzando al tempo stesso le strutture e le infrastrutture necessarie per affrontare le sfide scientifiche dei prossimi anni.

“La ricerca ha bisogno di talento, libertà e certezze. Con queste nuove risorse valorizziamo la qualità del lavoro dei nostri Enti e la loro competitività internazionale – spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – È la stessa filosofia del nostro Piano Triennale della Ricerca: dare stabilità agli investimenti e un orizzonte più ampio alle ambizioni della scienza italiana”.

Una parte significativa delle risorse sarà destinata al rinnovamento delle strutture dell’INAF, con interventi che coinvolgeranno osservatori astronomici, laboratori e sedi di ricerca distribuiti lungo tutta la penisola. “La ricerca di frontiera ha bisogno di spazi e infrastrutture all’altezza delle proprie sfide”, sottolinea Roberto Ragazzoni, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Le risorse assegnateci dal MUR nell’ambito del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca ci consentiranno di migliorare e adeguare osservatori, sedi di ricerca e laboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale, favorendo nuove sinergie tra le diverse strutture. Questi interventi permetteranno di garantire ambienti di lavoro più efficienti, sicuri e funzionali, ma anche di sperimentare nuove modalità osservative, in risposta alle sfide dell’astronomia dei prossimi anni e a supporto di grandi progetti internazionali come Einstein Telescope”.

Dall’Einstein Telescope al telescopio robotico in Sicilia

Nel dettaglio, 16,3 milioni di euro sono destinati agli interventi infrastrutturali. Le risorse serviranno a riqualificare osservatori astronomici, potenziare laboratori e sviluppare nuove tecnologie per lo studio dell’universo, attraverso un programma che interessa numerose sedi dell’Istituto. Tra gli interventi di rilievo figura il sostegno all’Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo dedicato allo studio delle onde gravitazionali, per il quale l’Italia ha candidato il sito di Sos Enattos, in Sardegna. Al progetto sono destinati 2,3 milioni di euro, che finanzieranno lo sviluppo di strumenti di osservazione astronomica utili a individuare e studiare le controparti ottiche dei fenomeni più estremi dell’universo.

Il programma comprende anche 300mila euro per l’ammodernamento del telescopio robotico APT2, in Sicilia. La struttura sarà potenziata e integrata nella rete nazionale delle infrastrutture osservative dell’INAF, contribuendo a rafforzare le capacità di osservazione e collaborazione scientifica dell’Istituto.

Gli interventi nelle sedi INAF: Torino e Palermo in cima agli investimenti

Le assegnazioni più consistenti riguardano l’Osservatorio Astrofisico di Torino, che ottiene poco meno di 5 milioni di euro per la riqualificazione del Parco astronomico di Pino Torinese, e le Strutture di Ricerca di Palermo, destinatarie di 4 milioni di euro per l’acquisizione e l’adeguamento di nuovi spazi da adibire a laboratori e uffici. A Padova sono previsti 1,5 milioni di euro per ampliare e ristrutturare spazi e laboratori dell’Osservatorio Astronomico, mentre all’Osservatorio Astrofisico di Catania andrà 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria della sede.

Il piano coinvolge anche altre strutture dell’Istituto. Sono stati stanziati 900 mila euro per i laboratori dell’Osservatorio Astronomico di Brera, nella sede di Merate, e 690 mila euro per l’officina meccanica dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. Quasi 600mila euro saranno invece impiegati per riqualificare il Parco astronomico di Arcetri, a Firenze. Ulteriori 290mila euro sono destinati al miglioramento degli spazi dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, mentre circa 56mila euro serviranno alla messa in sicurezza del parco dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, a Napoli.