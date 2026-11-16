Incendi boschivi, 23 Paesi uniti alla COP31: nasce il Piano di Antalya per affrontare l’emergenza globale

Una nuova alleanza internazionale per affrontare la crescente minaccia degli incendi boschivi e trasformare gli impegni politici in interventi concreti di prevenzione, gestione del territorio e cooperazione tra Stati. Alla COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2026, ben 23 Paesi hanno aderito al Piano d’azione di Antalya sulla gestione integrata degli incendi, un’iniziativa che punta a rafforzare la capacità di risposta globale a fenomeni sempre più frequenti e distruttivi. Ad accogliere favorevolmente l’adesione è stata la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che sostiene il progetto attraverso il Global Fire Management Hub. L’iniziativa nasce in un contesto caratterizzato da rischi crescenti per foreste, ecosistemi, biodiversità e salute umana, con gli incendi estremi che potrebbero aumentare fino al 50% entro la fine del secolo.

COP31, 23 Paesi aderiscono al Piano di Antalya contro gli incendi boschivi

Il Piano d’azione di Antalya sulla gestione integrata degli incendi è promosso dalla Turchia, nell’ambito della sua presidenza della COP31, ed è guidato congiuntamente da Brasile e Repubblica di Corea. Al progetto contribuiscono la FAO, attraverso il Global Fire Management Hub, e la Forest & Climate Leaders’ Partnership. Si tratta di un piano volontario e guidato dai Paesi partecipanti, concepito per trasformare gli impegni politici sulla resilienza agli incendi in azioni coordinate sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione internazionale, favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e ampliare l’applicazione di soluzioni pratiche già disponibili. Al centro dell’iniziativa c’è la consapevolezza che la gestione degli incendi non possa più essere affrontata esclusivamente a livello nazionale. Le caratteristiche del fenomeno, la varietà degli ambienti coinvolti e le conseguenze che possono estendersi oltre i confini rendono necessaria una risposta condivisa, capace di integrare prevenzione, preparazione, tecnologie e gestione sostenibile dei paesaggi.

Incendi estremi in aumento fino al 50% entro il 2100: i dati sulla minaccia globale

L’iniziativa internazionale prende forma mentre il fenomeno degli incendi di vegetazione assume dimensioni sempre più preoccupanti. Secondo le informazioni richiamate dalla FAO, i roghi stanno diventando più frequenti e più gravi, anche per effetto dei cambiamenti climatici e delle trasformazioni nell’uso del suolo. Le proiezioni contenute nel rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires, indicano che gli eventi estremi potrebbero aumentare fino al 50% entro la fine del XXI secolo. Un altro dato significativo emerge dal Global Forest Resources Assessment 2025 della FAO. Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2019, gli incendi hanno interessato mediamente 261 milioni di ettari di territorio ogni anno, quasi la metà dei quali costituiti da superfici forestali. Questi numeri descrivono l’estensione geografica di un fenomeno che coinvolge non soltanto le foreste, ma anche altri paesaggi e sistemi naturali. Le sue conseguenze possono inoltre superare i confini dei territori direttamente colpiti. Il fumo e l’inquinamento prodotti dagli incendi possono infatti attraversare le frontiere nazionali, incidendo sulla salute delle popolazioni, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. La gestione del rischio assume quindi una dimensione che coinvolge contemporaneamente la protezione ambientale, la salute pubblica e la cooperazione internazionale.

Dalla lotta agli incendi alla prevenzione: il cambiamento di strategia sostenuto dalla FAO

Uno dei principali obiettivi del Piano di Antalya consiste nel favorire il passaggio da un approccio prevalentemente reattivo, concentrato sullo spegnimento degli incendi dopo il loro sviluppo, a un modello fondato sulla prevenzione, sulla preparazione e sulla gestione integrata del rischio. Questa impostazione riflette un consenso internazionale che si è progressivamente consolidato attraverso diverse iniziative e accordi dedicati alla resilienza dei territori. Tra i riferimenti indicati dalla FAO figurano l’Istanbul Report on Integrated Fire Management, la G7 Kananaskis Wildfire Charter, la Belém Call to Action on Integrated Fire Management and Wildfire Resilience e la risoluzione UNEA-7 sul rafforzamento della gestione globale degli incendi. Questi impegni internazionali riconoscono l’urgenza di una risposta coordinata alla minaccia degli incendi e la necessità di attribuire maggiore importanza agli interventi preventivi e alla preparazione dei territori. Il Piano di Antalya nasce per dare seguito operativo a tale orientamento, offrendo ai Paesi partecipanti una comunità internazionale di cooperazione nella quale condividere le misure adottate, confrontare le esperienze e utilizzare strumenti e iniziative già esistenti.

I quattro obiettivi del Piano di Antalya per la gestione integrata degli incendi

La struttura del nuovo Piano d’azione si basa su quattro risultati fondamentali, concepiti per rafforzare la capacità dei Paesi di prevenire gli incendi e affrontarne le conseguenze. Il primo riguarda il rafforzamento della cooperazione internazionale, considerata essenziale per affrontare una minaccia che coinvolge territori diversi e può produrre effetti transfrontalieri. La collaborazione tra Stati rappresenta il presupposto per condividere esperienze, strumenti e strategie di gestione. Il secondo obiettivo consiste nell’impiego della conoscenza scientifica e dei saperi locali per prevenire e ridurre i rischi. Il piano riconosce così il valore dell’integrazione tra ricerca, competenze tecniche ed esperienze sviluppate direttamente nei territori interessati dagli incendi. Il terzo risultato atteso è una gestione adattiva dei paesaggi, capace di tenere conto delle caratteristiche ambientali e delle condizioni che influenzano il pericolo di incendio. Questo approccio colloca la gestione del territorio tra gli strumenti fondamentali della resilienza. Il quarto obiettivo riguarda il miglioramento dell’accesso alle risorse necessarie per attuare politiche di gestione integrata degli incendi e rafforzare la resilienza, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

Il ruolo del Global Fire Management Hub e della partnership per le foreste e il clima

Lo sviluppo e il lancio del Piano d’azione di Antalya sono stati sostenuti dal Global Fire Management Hub e dalla Forest & Climate Leaders’ Partnership, due realtà coinvolte nel rafforzamento della collaborazione internazionale sulla gestione degli incendi. La FAO ospita il Segretariato del Global Fire Management Hub, un’iniziativa che riunisce più partner e che è stata avviata nel 2023 dalla stessa FAO insieme al Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Il Segretariato del Global Fire Management Hub assumerà anche la funzione di Segretariato del Piano di Antalya, con il compito di collegare i Paesi aderenti agli altri partner, alle reti di collaborazione e alle attività già sviluppate attraverso l’Hub. Questa funzione di raccordo è finalizzata a sostenere l’attuazione della gestione integrata degli incendi, favorendo l’accesso alle competenze e alle opportunità di collaborazione disponibili a livello internazionale.

Dati, tecnologie e conoscenze condivise per rafforzare la resilienza agli incendi

Il Global Fire Management Hub costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il Piano di Antalya potrà collegare gli impegni assunti dai Paesi con le attività pratiche di gestione del rischio. La piattaforma internazionale mette in relazione competenze specialistiche, linee guida, dati, strumenti operativi e reti di collaborazione, favorendo la circolazione delle conoscenze necessarie per affrontare gli incendi in modo integrato. Le partnership e i gruppi di lavoro dell’Hub sostengono inoltre la collaborazione pratica e lo scambio di esperienze, permettendo di valorizzare le soluzioni sviluppate nei diversi contesti nazionali e territoriali. Con l’adesione dei 23 Paesi alla COP31, il Piano di Antalya si inserisce nel percorso internazionale volto a rendere più concreta la cooperazione sulla prevenzione degli incendi. Il suo impianto punta a collegare le politiche nazionali, le conoscenze scientifiche e le esperienze locali attraverso strumenti condivisi, con particolare attenzione alla capacità dei Paesi di accedere alle risorse necessarie per rafforzare la resilienza dei territori.