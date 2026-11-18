Nel 2025, gli incendi boschivi hanno devastato 1.079.538 ettari nell’Unione europea, quasi tre volte la media di 364.885 ettari registrata negli ultimi 18 anni. È quanto emerge dal rapporto annuale del Joint Research Center (JRC) della Commissione europea, basato sui dati nazionali di 35 Paesi e territori e sulle rilevazioni satellitari del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis), che conferma il 2025 come la stagione più intensa da quando è iniziato il monitoraggio nel 2006. Le prime tre settimane di agosto sono state le più critiche, concentrando il 52% della superficie totale bruciata nell’Ue. Spagna e Portogallo sono stati i Paesi più colpiti, con una quota complessiva pari al 63% dell’area bruciata nell’Unione.

Nei 46 Paesi e territori monitorati da Effis in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, gli incendi sono stati 23.180 e hanno interessato 2.242.195 ettari, il 20% in più rispetto al 2024 e quasi 2,5 volte il dato del 2023. Sette Paesi e territori hanno registrato la maggiore superficie bruciata mai rilevata. I dati delle autorità nazionali mostrano andamenti differenti: in Spagna, Portogallo, Italia e Grecia il numero degli incendi è stato inferiore alla media, ma le superfici colpite sono risultate molto più estese. In nove Paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi e Norvegia, sia il numero degli incendi sia gli ettari bruciati hanno superato la media decennale.

Una stagione degli incendi iniziata presto

La stagione è inoltre cominciata insolitamente presto nell’Europa nordoccidentale: nel Regno Unito a marzo sono stati registrati 220 incendi boschivi, mentre nei Paesi Bassi il livello massimo di pericolo è stato raggiunto il 5 aprile e in Svezia già il 3 aprile si sono osservati valori elevati. Il rapporto sottolinea infine il ruolo delle capacità di risposta europee: nell’estate 2025, attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Ue, sono stati preposizionati e impiegati in Spagna, Grecia, Francia, Italia e Portogallo 25 moduli antincendio terrestri, con 671 Vigili del Fuoco e 84 veicoli provenienti da 14 Stati membri.