Incendio a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo: bruciano i pannelli fotovoltaici, edificio evacuato

Paura nel pomeriggio di oggi a Milano, dove un incendio è divampato sul tetto di un palazzo in via Alessandro Volta, interessando i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura dell’edificio. Le fiamme hanno coinvolto una superficie di circa 20 metri quadrati, rendendo necessario l’intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. La situazione ha richiesto un intervento dei soccorritori per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ad altre parti dell’edificio. Particolare attenzione è stata rivolta all’appartamento situato immediatamente sotto la copertura, che avrebbe potuto essere interessato dalla propagazione del fuoco e dei fumi.

Intervento dei Vigili del Fuoco con quattro squadre: evitati danni all’appartamento sottostante

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni necessarie a contenere e spegnere l’incendio. L’azione dei soccorritori ha consentito di impedire l’ulteriore propagazione delle fiamme e dei fumi verso l’abitazione sottostante, evitando che il rogo coinvolgesse anche gli ambienti interni dell’appartamento. L’intervento si è concentrato sulla copertura dello stabile, dove il fuoco aveva interessato i pannelli fotovoltaici. Una volta contenuto l’incendio, le operazioni sono proseguite con la bonifica della superficie coinvolta e la messa in sicurezza dell’area, necessarie prima di consentire il ritorno dei residenti nelle proprie abitazioni.

Palazzo evacuato per precauzione, condomini rientrati dopo le 17:30

Durante le operazioni di soccorso è stata disposta, a scopo precauzionale, l’evacuazione dello stabile. I condomini hanno quindi lasciato temporaneamente le proprie abitazioni mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a fronteggiare l’incendio e a verificare le condizioni di sicurezza della zona interessata. Le attività di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 17:30. Al termine dell’intervento, i residenti hanno potuto fare rientro nei rispettivi appartamenti, ponendo fine all’evacuazione precauzionale. Il bilancio dell’episodio non registra persone coinvolte. Restano da accertare le cause dell’incendio che ha interessato i pannelli fotovoltaici sulla sommità del palazzo.