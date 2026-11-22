Momenti di tensione nel Mar Baltico, dove la nave russa Sparta II, con un incendio a bordo, è entrata alla deriva nelle acque territoriali della Finlandia. L’episodio ha richiesto l’intervento di unità navali finlandesi, impegnate nelle operazioni per contenere le fiamme. La situazione è stata successivamente riportata sotto controllo e l’imbarcazione ha lasciato le acque finlandesi, come confermato dal Presidente della Repubblica, Alexander Stubb. L’emergenza ha interessato la Sparta II, nave russa che, mentre si trovava alla deriva con un incendio a bordo, è entrata nelle acque territoriali finlandesi. Le autorità del Paese sono intervenute per contenere il rogo attraverso l’impiego di navi dotate di getti d’acqua, utilizzati per contrastare le fiamme. L’intervento ha consentito di affrontare la situazione di emergenza e di ridurre i rischi legati alle condizioni dell’imbarcazione. Successivamente, la nave russa ha lasciato le acque territoriali della Finlandia, ponendo fine alla sua presenza nell’area sotto la giurisdizione finlandese.

Alexander Stubb: la nave russa non rappresenta un grave pericolo

A confermare gli sviluppi della vicenda è stato il Presidente finlandese Alexander Stubb, che ha riferito dell’uscita della Sparta II dalle acque territoriali del Paese dopo le operazioni condotte dalle unità navali finlandesi. Il Presidente ha inoltre precisato che, nelle condizioni attuali e dopo l’intervento con i getti d’acqua, la nave non pone gravi pericoli. Una valutazione che ridimensiona le preoccupazioni immediate legate all’incendio e alla presenza dell’imbarcazione alla deriva nelle acque finlandesi.

Possibile attacco di droni ucraini contro la Sparta II

Un elemento particolarmente delicato riguarda le possibili cause dell’incendio. Le autorità finlandesi intervenute per contenere le fiamme hanno citato l’ipotesi di un attacco di droni ucraini avvenuto nelle acque internazionali del Mar Baltico. Si tratta di una possibilità richiamata dalle autorità, non di una responsabilità accertata. L’eventuale coinvolgimento di droni ucraini conferirebbe all’episodio una rilevanza che va oltre l’emergenza marittima, inserendolo nel contesto delle tensioni legate alla guerra tra Russia e Ucraina.

Le parole di Stubb sulla sicurezza nel Golfo di Finlandia

Il Presidente finlandese ha collegato quanto accaduto alla situazione geopolitica e alle conseguenze del conflitto in Ucraina, sottolineando l’importanza della sicurezza nel Golfo di Finlandia. “Le conseguenze della guerra di aggressione della Russia sono visibili anche nella nostra regione. Continueremo a operare per la stabilità e la sicurezza nel Golfo di Finlandia”, ha scritto Alexander Stubb. Le dichiarazioni del capo dello Stato finlandese evidenziano l’attenzione delle istituzioni verso le ripercussioni regionali della guerra e ribadiscono l’impegno della Finlandia a garantire la stabilità e la sicurezza marittima in un’area particolarmente sensibile del Baltico. La vicenda della Sparta II si è dunque conclusa, per quanto riguarda la presenza della nave nelle acque territoriali finlandesi, con l’allontanamento dell’imbarcazione dopo l’intervento delle autorità. Resta centrale il riferimento al possibile attacco con droni, un’ipotesi che colloca l’incidente nel più ampio quadro delle conseguenze della guerra russo-ucraina sulla sicurezza dell’Europa settentrionale.