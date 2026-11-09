Incidente in Pakistan, crolla barriera nel cantiere della diga di Tarbela | VIDEO

Un nuovo incidente scuote il progetto idroelettrico di Tarbela, in Pakistan. Oggi, lunedì 9 novembre, il cedimento di una massa rocciosa nell’area del cantiere della 5ª estensione della diga ha provocato l’ingresso di acqua da una vasca di presa all’interno di un tunnel in costruzione e nell’area della centrale, costringendo le autorità a sospendere i lavori e a dichiarare lo stato di emergenza. Secondo quanto comunicato dalla Water and Power Development Authority (Wapda), il crollo si è verificato durante gli scavi del secondo tunnel di collegamento. Tutti i lavoratori sono stati evacuati tempestivamente e messi in sicurezza, e non si sarebbero registrate vittime. L’acqua proveniente dalla vasca di presa è stata completamente drenata e sono iniziate le operazioni di svuotamento dell’area della centrale.

L’ente ha inoltre smentito le notizie diffuse a livello locale su un presunto cedimento del tunnel principale T-5, precisando che quest’ultimo, così come la centrale in costruzione, il canale di scarico e la sottostazione elettrica, non hanno riportato danni. L’incidente riporta però sotto i riflettori le criticità di un’opera strategica per il sistema energetico pakistano, destinata ad aggiungere 1.530 MW di capacità idroelettrica. Approvato nel 2017 con un investimento iniziale di circa 82 miliardi di rupie, il progetto ha visto i costi lievitare fino a 316 miliardi, con un incremento del 282%, approvato nell’agosto scorso dal Comitato esecutivo del Consiglio nazionale per l’economia.

Non si tratta, inoltre, del primo grave problema registrato nel cantiere. Un’inchiesta governativa sul cedimento del cofferdam a valle, avvenuto nell’agosto 2025, aveva attribuito responsabilità condivise all’impresa appaltatrice, al consulente e alla stessa Wapda. Secondo la commissione d’indagine, presieduta da Ather Hameed, il cedimento era riconducibile a una modifica progettuale non autorizzata, a una struttura in rock-fill meno resistente rispetto al calcestruzzo rullato inizialmente previsto e a carenze nella supervisione.

Finanziata anche attraverso circa 700 milioni di dollari di prestiti della Banca Mondiale e della Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture (AIIB), l’opera deve fare i conti anche con le preoccupazioni economiche. La Planning Commission ha infatti avvertito che il costo livellato dell’energia prodotta potrebbe raggiungere 27-28 rupie per kWh, tra i valori più elevati per un progetto rinnovabile nel Paese. Anche il calendario ha subito uno slittamento significativo: il completamento, inizialmente previsto per il 2026, è stato rinviato a giugno 2028.

Pakistan, incidente nella diga di Tarbela