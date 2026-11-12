Incidente in parapendio a Sovereto, 58enne finisce su una scogliera: difficile intervento dei Vigili del Fuoco

Un uomo di 58 anni è rimasto coinvolto in un incidente in parapendio a Sovereto, finendo su una scogliera in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Per raggiungerlo e recuperarlo è stato necessario un complesso intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone, impegnati nelle operazioni insieme alle altre squadre di soccorso. Secondo le prime informazioni, l’incidente potrebbe essere stato provocato dalle condizioni meteorologiche avverse, che avrebbero compromesso il volo del parapendio. Si tratta, al momento, di una possibile causa dell’accaduto.

Incidente in parapendio a Sovereto: 58enne individuato su una scogliera

L’intervento si è concentrato in località Sovereto, dove l’uomo è stato individuato su una scogliera caratterizzata da una conformazione particolarmente difficile. La posizione in cui si trovava il 58enne ha reso necessarie operazioni di soccorso complesse, a causa delle difficoltà di accesso all’area. La conformazione del territorio ha rappresentato uno degli ostacoli principali per le squadre intervenute. I mezzi di soccorso non potevano raggiungere direttamente il punto dell’incidente, rendendo più impegnative sia le attività di ricerca sia quelle necessarie per il recupero dell’uomo.

Vigili del Fuoco di Crotone impegnati nel recupero: interviene anche l’elisoccorso del 118

Le operazioni sono state condotte dai Vigili del Fuoco di Crotone in collaborazione con i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118. Il coordinamento tra le diverse componenti impegnate nell’intervento è stato fondamentale per affrontare le difficoltà legate alla posizione del 58enne. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, a supporto delle attività di soccorso. La presenza del mezzo aereo si è inserita in un intervento reso particolarmente impegnativo dall’impossibilità di accedere direttamente alla scogliera con i normali mezzi di emergenza. Le squadre hanno portato avanti le attività di ricerca e il successivo recupero dell’uomo, operando in un contesto ambientale complesso e caratterizzato da notevoli difficoltà logistiche.