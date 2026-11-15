India, emergenza smog a Delhi: chiusura per 191 impianti

Il governo indiano ha ordinato la chiusura immediata di 191 impianti industriali inquinanti nella regione di Nuova Delhi e minacciato azioni penali contro i funzionari che non applicheranno le misure di controllo delle emissioni, mentre persiste l’emergenza smog. La decisione è stata annunciata dal Ministro federale dell’Ambiente, Bhupender Yadav, durante una riunione con rappresentanti di Delhi e degli Stati confinanti di Haryana, Uttar Pradesh e Rajasthan. L’ente centrale per il controllo dell’inquinamento, Cpcb, ha ricevuto l’ordine di mettere i sigilli alle strutture, che avevano ripetutamente ignorato l’obbligo di installare dispositivi per contenere le emissioni, senza neppure avviarne l’acquisto.

Yadav ha inoltre avvertito che saranno avviati procedimenti penali contro i funzionari dei trasporti responsabili dell’installazione dei sistemi automatici di riconoscimento delle targhe che non rispetteranno la scadenza del 30 novembre. I dispositivi servono a individuare i veicoli più vecchi e inquinanti. Haryana, Uttar Pradesh e Rajasthan dovranno designare alti funzionari per supervisionare direttamente l’applicazione delle restrizioni in 15 città dell’area metropolitana, attraverso sopralluoghi e rapporti settimanali alla Commissione per la gestione della qualità dell’aria.

Piano contro lo smog attivo a Nuova Delhi

A Nuova Delhi, resta attiva dal 6 novembre la terza fase del piano di risposta graduata contro l’inquinamento, che limita le attività edilizie che producono polveri e la circolazione di determinate categorie di veicoli inquinanti. Questa mattina l’indice ufficiale della qualità dell’aria si attestava intorno a 350 punti, nella categoria “molto cattiva“, con diverse stazioni oltre quota 400, corrispondente al livello “grave“. La stazione dell’Indian Institute of Technology di Delhi ha registrato 426 punti nelle prime ore della giornata, contro una media cittadina di 353 alle 6 locali.