India, il ciclone Murasu semina distruzione dopo il landfall: due vittime e centinaia di case danneggiate

Si prevede che le precipitazioni continueranno in alcune zone dell’India meridionale e orientale domani, mercoledì 4 novembre, mentre i resti della grave tempesta ciclonica “Murasu” si spostano verso l’entroterra dopo aver attraversato la costa dell’Andhra Pradesh. L’India Meteorological Department (IMD), nelle sue ultime previsioni, ha segnalato il rischio di piogge molto intense in alcune aree costiere dell’Andhra Pradesh, mentre anche diversi altri stati potrebbero essere interessati da rovesci. A Delhi-NCR, invece, il tempo dovrebbe rimanere prevalentemente asciutto, con cieli sereni durante il giorno e foschia al mattino. Le temperature dovrebbero mantenersi su livelli relativamente gradevoli, sebbene l’inquinamento continui a destare preoccupazione in tutta la regione.

Vittime e danni per il ciclone Murasu

Il ciclone Murasu ha raggiunto la costa dell’Andhra Pradesh meridionale tra Nellore e Narasapur, nei pressi di Ongole, tra le 3:30 e le 5:30 locali di martedì 3 novembre, con venti che hanno raggiunto velocità comprese tra 100 e 110km/h e raffiche fino a 120km/h. “Almeno due persone sono morte in incidenti correlati” al ciclone Murasu, ha detto all’agenzia di stampa PTI un alto funzionario dell’autorità indiana per la gestione dei disastri, aggiungendo che si registrano danni a 312 abitazioni.

Murasu è la seconda tempesta a colpire la regione nel giro di una settimana, spingendo le autorità a evacuare migliaia di persone verso luoghi sicuri. Le operazioni di evacuazione sono iniziate lunedì; le autorità hanno previsto il trasferimento in zone sicure di circa 30.000 persone nell’Andhra Pradesh. Il passaggio della tempesta ha sradicato alberi e abbattuto pali della luce, ha dichiarato Prakhar Jain, direttore generale dell’Autorità per la gestione dei disastri dello stato dell’Andhra Pradesh.

Ciclone Murasu: stati in stato di allerta

Si prevede che il ciclone si indebolirà gradualmente man mano che avanzerà verso l’entroterra; tuttavia, i suoi effetti continueranno a farsi sentire anche nella giornata di mercoledì 4 novembre. L’IMD ha previsto piogge molto intense, seppur localizzate, lungo la costa dell’Andhra Pradesh e a Yanam per il 4 novembre. Anche nelle regioni di Rayalaseema e Telangana sono attese piogge intense localizzate per la giornata di martedì, mentre nel sud del Chhattisgarh sono previsti forti rovesci sia oggi che domani. Nello stato dell’Odisha sono attese precipitazioni piuttosto diffuse per il 4 novembre, con rovesci previsti in alcune aree dello stato già a partire da oggi.