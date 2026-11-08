India, vasto incendio a Mumbai: le fiamme devastano negozi e abitazioni nel quartiere Dongri | VIDEO

Un vasto incendio è divampato oggi, domenica 8 novembre 2026, a Mumbai, in India, nella zona di Haji Kasam Chawl, nel quartiere Dongri, nello Stato del Maharashtra. Le fiamme hanno interessato diverse attività commerciali e strutture abitative, dando origine a un rogo di notevoli proporzioni. Il rogo ha assunto dimensioni considerevoli, con le fiamme che hanno avvolto più strutture. Resta da chiarire l’origine del violento incendio che ha colpito Haji Kasam Chawl. Le cause del rogo sono attualmente sconosciute e non è stato possibile stabilire quale circostanza abbia provocato l’innesco delle fiamme.