Sono 26 i minatori ancora intrappolati in una miniera d’oro illegale in Indonesia, allagata da lunedì a causa delle forti piogge che hanno colpito il distretto di Bogor, circa 60 km a Sud di Giacarta: lo ha riferito Hendra Rochmawan, portavoce della polizia della provincia di Giava occidentale. Le precipitazioni hanno provocato l’esondazione di un fiume nelle vicinanze, le cui acque hanno invaso il sito minerario clandestino, intrappolando decine di lavoratori all’interno del pozzo. Undici minatori sono riusciti a raggiungere l’esterno prima che l’acqua sommergesse la miniera.

Le operazioni di soccorso sono in corso, ma procedono con difficoltà a causa del maltempo e delle condizioni di accesso particolarmente complesse. Una squadra composta da diverse unità di intervento sta cercando di raggiungere il pozzo di scavo per soccorrere i lavoratori rimasti intrappolati. Gli incidenti sul lavoro nelle miniere sono frequenti in Indonesia, Paese del Sud-Est asiatico particolarmente ricco di risorse minerarie. Il fenomeno riguarda soprattutto i siti estrattivi non autorizzati, dove le norme di sicurezza vengono spesso disattese, esponendo i lavoratori a gravi rischi.