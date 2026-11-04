Indonesia, precipita un elicottero antincendio: vittime e dispersi

L’esercito indonesiano afferma che un elicottero militare è precipitato durante una missione antincendio e che nell’incidente sono morte due persone: lo riportano l’agenzia di stampa francese AFP e il giornale indonesiano Jakarta Globe. Le forze armate indonesiane – riportano i media – hanno dichiarato che a bordo del velivolo c’erano otto persone, cinque delle quali “sono state tratte in salvo” e sono ricoverate in ospedale, mentre un’altra persona risulta al momento dispersa. La tragedia è avvenuta durante la fase di prelevamento di acqua dal mare. Da mesi, in Indonesia si registrano incendi boschivi e di terreni agricoli il cui fumo ha provocato un grave inquinamento dell’aria anche nei Paesi vicini.