Industria italiana, oltre il 60% dell’energia serve per produrre calore: biomasse e geotermia possono tagliare i costi fino al 30%, lo studio

Oltre il 60% dei consumi energetici dell’industria italiana è destinato alla produzione di energia termica, ossia calore, e più del 90% di questo fabbisogno viene ancora soddisfatto attraverso i combustibili fossili. È il dato centrale che emerge dallo studio “Distretti industriali: quale ruolo per lo sviluppo delle tecnologie di decarbonizzazione e del Sistema Paese”, presentato da Edison Next e Boston Consulting Group (BCG), che analizza le opportunità offerte dalle tecnologie alternative per ridurre i costi energetici e le emissioni delle imprese italiane. Secondo l’analisi, l’adozione di soluzioni come biomasse, geotermia e cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS), opportunamente selezionate in funzione delle temperature richieste dai diversi processi produttivi, può consentire risparmi fino al 30% sul costo finale del calore, in scenari caratterizzati da prezzi elevati del gas e della CO₂. I benefici ambientali possono tradursi in una riduzione delle emissioni superiore a 200 chilogrammi di CO₂ per ogni MWh termico. Il potenziale di queste tecnologie assume una particolare rilevanza nei distretti industriali italiani, dove la vicinanza tra le aziende permette di condividere investimenti, infrastrutture e competenze, trasformando la decarbonizzazione in un’opportunità per migliorare la competitività dell’intero sistema produttivo.

Dal cemento all’alimentare: i settori industriali che consumano più energia termica

Il peso del calore sui consumi energetici cambia sensibilmente a seconda delle attività produttive. Nel settore dei minerali non metallici, che comprende industrie come cemento, ceramica e vetro, la produzione di energia termica assorbe una quota superiore all’80% dei consumi energetici complessivi. Una dipendenza particolarmente significativa si registra anche nei comparti alimentare, chimico, metallurgico e cartario, dove la quota di energia destinata alla produzione di calore è compresa tra il 55% e il 70%. Questi dati evidenziano quanto la domanda di energia termica sia determinante per il funzionamento dell’industria nazionale. La possibilità di sostituire almeno una parte delle fonti fossili con tecnologie alternative rappresenta quindi una leva importante per intervenire sui costi di produzione, sulle emissioni e sulla dipendenza energetica.

Costi energetici e decarbonizzazione: il ruolo strategico dei distretti industriali

Uno degli aspetti principali dello studio riguarda il ruolo dei distretti industriali nella transizione energetica. La concentrazione geografica delle attività produttive, la prossimità tra le imprese e la presenza di competenze specializzate consentono di affrontare investimenti che, per una singola azienda, potrebbero risultare eccessivamente onerosi. Attraverso l’aggregazione della domanda energetica e la realizzazione di infrastrutture condivise, le imprese possono rendere economicamente sostenibile l’impiego di tecnologie alternative ai combustibili fossili, ottenendo benefici che vanno oltre il singolo stabilimento. In questo modello, il distretto diventa uno strumento per coordinare gli investimenti e valorizzare le risorse disponibili sul territorio, contribuendo a rafforzare la competitività dell’industria italiana. Giovanni Brianza, Ceo di Edison Next, sottolinea il valore di questo approccio: “la transizione energetica può essere un costo da sostenere oppure un’opportunità industriale da costruire. Il 60% dei consumi dell’industria italiana è rappresentato dall’energia termica. E’ quindi sul calore che possiamo intervenire con maggiore determinazione. A fare la differenza sarà la nostra capacità di fare sistema. I distretti industriali sono il luogo in cui questo è possibile”. Brianza aggiunge: “permettono di passare dalla transizione come costo del singolo, alla transizione come opportunità collettiva di competitività, aggregando domanda, competenze e investimenti”.

Biomasse e geotermia, il potenziale italiano per sostituire fino al 70% del gas industriale

Tra le opportunità analizzate emerge il contributo che potrebbero offrire due risorse energetiche disponibili sul territorio nazionale: biomasse e geotermia. Secondo lo studio, il loro potenziale teorico complessivo potrebbe arrivare a coprire tra il 50% e il 70% del gas naturale attualmente consumato dall’industria italiana. Si tratta di una prospettiva che deve tenere conto delle effettive condizioni di sfruttamento delle risorse e della loro distribuzione geografica. Non tutto il potenziale individuato è infatti concretamente raggiungibile, né le diverse tecnologie possono essere applicate indistintamente in ogni territorio o settore produttivo. Giuseppe Falco, Managing Director and Senior Partner di BCG, evidenzia il valore strategico delle risorse nazionali: “biomasse e geotermia sono risorse che l’Italia ha in casa e che possono dare un contributo concreto alla decarbonizzazione del calore. Sulla carta potrebbero coprire tra il 50 e il 70% del gas consumato oggi dalla nostra industria. Non tutto questo potenziale sarà raggiungibile e non ovunque, ma una parte importante della soluzione è già nei nostri territori e va valorizzata prima di cercarne altre all’estero. In questo modo possiamo rafforzare l’indipendenza energetica del nostro Paese e la stabilizzazione dei prezzi”. La valorizzazione delle risorse disponibili in Italia viene quindi individuata come una possibilità per accompagnare la decarbonizzazione industriale e, contemporaneamente, contribuire a una maggiore stabilità dei costi energetici.

Biomasse, dai boschi e dalle potature agricole un potenziale equivalente a 4,5 miliardi di metri cubi di gas

Un contributo rilevante potrebbe arrivare dalle biomasse, in particolare da quelle ottenute attraverso le attività di manutenzione boschiva e potatura agricola. La disponibilità attuale di queste risorse rappresenta, secondo lo studio, un potenziale energetico equivalente a circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il valore corrisponde a più di un terzo della domanda complessiva di gas dell’industria italiana, evidenziando il peso che questa fonte potrebbe assumere nella progressiva sostituzione dei combustibili fossili impiegati per produrre energia termica. L’analisi richiama inoltre il diverso livello di utilizzo delle risorse forestali rispetto al contesto europeo. In Italia, ogni anno, viene prelevato circa il 20% dell’accrescimento dei boschi, mentre la media europea raggiunge il 70%. Il confronto mette in evidenza un potenziale ancora poco sfruttato, che potrebbe essere valorizzato nell’ambito di progetti energetici capaci di collegare le risorse del territorio ai fabbisogni delle attività industriali.

Geotermia, l’Italia concentra circa il 90% della potenza installata nell’Unione Europea

Accanto alle biomasse, lo studio individua nella geotermia un’altra risorsa strategica per la produzione di calore e la riduzione dell’impiego di gas naturale nell’industria. L’Italia occupa una posizione di particolare rilievo nel panorama europeo, detenendo circa il 90% della potenza geotermica installata nell’Unione Europea. Attualmente, il calore geotermico utilizzato nel Paese, considerando tutti gli impieghi, rappresenta un quantitativo energetico equivalente a circa 0,2 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il potenziale massimo stimato è però sensibilmente superiore e potrebbe raggiungere tra 3 e 4 miliardi di metri cubi di gas equivalente, un valore corrispondente ai consumi industriali compatibili con le temperature che questa risorsa può fornire. La possibilità di utilizzare l’energia geotermica nei processi industriali dipende dunque dalle caratteristiche delle lavorazioni e dal livello termico richiesto, elementi determinanti per individuare le applicazioni più adatte.

Cattura e stoccaggio della CO₂, le opportunità per cementifici e altri impianti industriali

Tra le tecnologie considerate figura anche la cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS), soluzione rivolta principalmente ai comparti industriali caratterizzati da emissioni elevate e concentrate di CO₂. La tecnologia assume particolare importanza nei processi produttivi che generano emissioni di processo, come avviene nei cementifici, e nelle attività che producono emissioni di combustione in condizioni nelle quali non è possibile sostituire la materia prima, come nel caso degli inceneritori. In questi ambiti, la cattura e lo stoccaggio della CO₂ rappresentano una delle opzioni analizzate per ridurre l’impatto emissivo delle attività industriali. Anche per questa tecnologia, il modello dei distretti può favorire la realizzazione di progetti condivisi, soprattutto quando gli interventi possono essere collegati a infrastrutture per la gestione della CO₂ già esistenti o in fase di sviluppo.

Le cinque azioni per trasformare il potenziale energetico dei distretti in investimenti concreti

Per passare dalle potenzialità tecnologiche alla realizzazione degli interventi, lo studio di Edison Next e Boston Consulting Group individua cinque azioni fondamentali, legate alla pianificazione delle infrastrutture, alla collaborazione tra imprese, all’accesso ai finanziamenti e allo sviluppo delle competenze. La prima riguarda la necessità di collegare i progetti a infrastrutture esistenti o in fase di sviluppo, come i sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂ e le reti di teleriscaldamento. Questa impostazione permette di costruire gli interventi partendo da strutture e opportunità già presenti o programmate sul territorio. Un secondo elemento è rappresentato dall’aggregazione della domanda energetica. Gli impianti e le reti dovrebbero essere dimensionati considerando il fabbisogno complessivo del distretto industriale, anziché quello del singolo stabilimento, così da rendere sostenibili investimenti condivisi. La terza azione consiste nel coinvolgimento della filiera industriale nelle candidature ai bandi pubblici, compresi strumenti europei come l’Innovation Fund. La partecipazione coordinata delle imprese può favorire la presentazione di progetti che coinvolgano più soggetti e attività produttive. Il quarto ambito di intervento riguarda la creazione di poli di competenze territoriali attraverso accordi di sviluppo. L’obiettivo è mantenere all’interno dei distretti le professionalità necessarie alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli impianti, generando ricadute positive anche sull’economia locale. La quinta azione punta infine a rafforzare i fattori abilitanti della transizione energetica, a partire dalla presenza di operatori specializzati nella gestione delle infrastrutture condivise e dall’introduzione di politiche dedicate a sostenere lo sviluppo dei progetti.

Industria ed energia, il coordinamento tra imprese e istituzioni per rafforzare la competitività italiana

La trasformazione del potenziale energetico nazionale in interventi industriali richiede, secondo lo studio, un coordinamento tra imprese, utility, istituzioni e soggetti finanziatori. Il distretto industriale viene individuato come il livello più efficace per organizzare questa collaborazione, grazie alla possibilità di mettere in relazione aziende che condividono esigenze energetiche, competenze e opportunità infrastrutturali. In questa prospettiva, la decarbonizzazione del calore industriale non riguarda soltanto la sostituzione delle fonti fossili, ma anche la capacità di sviluppare soluzioni collettive che rendano accessibili investimenti altrimenti difficili da sostenere individualmente. L’integrazione tra risorse energetiche nazionali, tecnologie alternative e infrastrutture condivise emerge così come una delle opportunità individuate per ridurre i costi di produzione, contenere le emissioni e sostenere la competitività dell’industria italiana, valorizzando al tempo stesso le competenze e le potenzialità economiche dei territori.