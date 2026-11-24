L’influenza aviaria H5N1 torna sotto i riflettori internazionali dopo la conferma del primo decesso al mondo riconducibile all’esposizione a bovini da latte infetti. Tra il 16 ottobre e il 4 novembre 2026, gli Stati Uniti hanno notificato all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) tre nuove infezioni umane da virus influenzale A(H5), confermate in laboratorio nello Stato di Washington. Tutti i pazienti erano adulti impiegati negli allevamenti di bovini da latte della contea di Yakima, dove era stata recentemente accertata la circolazione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1. Uno dei pazienti è deceduto, segnando quello che l’OMS definisce il “primo decesso riportato a seguito dell’esposizione a bovini da latte infetti o a un ambiente contaminato correlato”. Le autorità sanitarie statunitensi hanno avviato indagini epidemiologiche e attività di monitoraggio delle persone esposte e dei contatti stretti dei contagiati. L’Organizzazione mondiale della sanità precisa tuttavia che “sulla base delle informazioni disponibili fino ad oggi, non ci sono evidenze di trasmissione da uomo a uomo”. L’agenzia delle Nazioni Unite continua a “monitorare attentamente” l’evoluzione dei virus influenzali e la situazione epidemiologica internazionale.

Influenza aviaria negli USA: i tre nuovi casi nello Stato di Washington

La prima segnalazione risale al 16 ottobre 2026, quando il National Focal Point degli Stati Uniti ha informato l’OMS di un’infezione umana da virus influenzale A(H5) confermata in laboratorio. Il successivo 4 novembre sono state notificate altre due infezioni, tra cui quella risultata fatale. Tutti e tre i pazienti avevano almeno 18 anni e lavoravano nella contea di Yakima, importante area agricola e di produzione lattiero-casearia dello Stato di Washington, interessata dalla diffusione dell’influenza aviaria H5N1 tra i bovini da latte. Il primo paziente aveva sviluppato i sintomi il 5 ottobre, manifestando irritazione oculare, rinorrea, dolori muscolari e mal di testa. Il 12 ottobre si era rivolto a un medico, ricevendo un trattamento a base di oseltamivir, senza necessità di ricovero ospedaliero. I campioni congiuntivali e rinofaringei raccolti nella stessa giornata sono stati analizzati presso il Laboratorio di sanità pubblica dello Stato di Washington attraverso il test dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Il campione congiuntivale è risultato positivo al virus dell’influenza A H5, mentre le successive analisi condotte dai CDC hanno permesso di identificare il sottotipo H5N1.

Primo decesso al mondo dopo l’esposizione a bovini da latte infetti

Un decorso clinico decisamente più grave ha caratterizzato il secondo caso. Il paziente, che presentava patologie preesistenti, aveva sviluppato sintomi respiratori verso la fine di ottobre, rivolgendosi al pronto soccorso la settimana successiva. Ricoverato in gravi condizioni, è deceduto il 1° novembre 2026. Un campione respiratorio prelevato nella struttura sanitaria è risultato positivo al virus dell’influenza A. Il Laboratorio di sanità pubblica dello Stato di Washington ha successivamente confermato l’infezione da A H5, mentre ulteriori approfondimenti condotti presso l’Università di Washington hanno identificato il virus responsabile come influenza aviaria A H5N1. La vicenda rappresenta un precedente epidemiologico significativo. “Il caso fatale – riferisce l’Oms – è il primo decesso segnalato a livello globale in seguito all’esposizione a bovini da latte infetti”. Il terzo paziente ha invece sviluppato una congiuntivite che ha richiesto assistenza medica, senza rendere necessario il ricovero ospedaliero. Anche in questo caso, le analisi di laboratorio hanno confermato l’infezione.

Virus H5N1 nei bovini da latte: cosa rivelano le analisi genetiche

Il sequenziamento dei virus isolati nei tre pazienti ha ulteriormente confermato l’appartenenza al sottotipo influenzale A H5N1. Le sequenze genetiche sono risultate “altamente simili” a quelle dei virus precedentemente identificati nei bovini da latte dello Stato di Washington. Il 4 novembre, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha reso noti i risultati del sequenziamento dell’intero genoma dei virus H5N1 rilevati nei primi due allevamenti di bovini da latte colpiti nello Stato. Le analisi hanno permesso di identificare il genotipo B3.13. Secondo gli approfondimenti genetici condotti dalle autorità statunitensi, i rilevamenti risultano coerenti con un’introduzione del virus dal vicino Stato dell’Idaho, probabilmente attraverso lo spostamento di bestiame. I virus dell’influenza aviaria A H5 ad alta patogenicità sono ampiamente diffusi tra gli uccelli selvatici e il pollame, ma sono stati rilevati anche in diverse specie di mammiferi, compresi i bovini da latte in Nord America. Dal 2024 al 20 novembre 2026, negli Stati Uniti sono stati complessivamente segnalati 75 casi umani di infezione da virus influenzale A H5, compresi gli ultimi tre registrati nello Stato di Washington.

Influenza aviaria e rischio pandemia: la valutazione dell’OMS

Nonostante il nuovo caso mortale, l’Organizzazione mondiale della sanità mantiene invariata la valutazione del rischio epidemiologico internazionale. L’agenzia “valuta come basso il rischio per la popolazione generale rappresentato dai virus A H5N1”. Differente è la valutazione relativa alle categorie professionali maggiormente esposte al patogeno, come i lavoratori degli allevamenti interessati dalla circolazione del virus. Per queste persone “il rischio di infezione è considerato da basso a moderato”. Si tratta di una valutazione che potrà essere aggiornata sulla base delle ulteriori informazioni epidemiologiche e virologiche disponibili. Le infezioni umane da virus dell’influenza aviaria A H5 restano comunque “rare – precisa l’Oms – perché questi virus circolano principalmente negli animali. Tuttavia, possono verificarsi sporadicamente in seguito all’esposizione ad animali infetti o ad ambienti contaminati. I tre casi segnalati nello Stato di Washington riguardavano tutti soggetti esposti professionalmente a bovini da latte nella contea di Yakima, dove il virus A H5N1 era stato rilevato nelle mandrie. I risultati epidemiologici e virologici supportano la trasmissione da animale a uomo associata all’esposizione professionale”. Il passaggio del virus dagli animali agli esseri umani rappresenta quindi l’elemento centrale delle indagini epidemiologiche. L’OMS ribadisce che “non vi sono prove di trasmissione da uomo a uomo associate a questi casi”. Negli Stati Uniti non è mai stato identificato un contagio interumano riconducibile a questo virus. “A livello globale, sebbene sia stata segnalata una limitata trasmissione da uomo a uomo del virus A(H5) in un piccolo numero di eventi, non è stata ancora rilevata una trasmissione sostenuta da uomo a uomo”.

Quali sono i sintomi dell’influenza aviaria H5N1 nell’uomo

Le manifestazioni cliniche dell’influenza aviaria nell’uomo possono presentare livelli di gravità molto differenti, come dimostrano anche i tre casi recentemente accertati negli Stati Uniti. L’OMS ricorda che l’infezione umana da virus dell’influenza aviaria “può provocare un’ampia gamma di patologie, che vanno da lievi congiuntiviti e sintomi delle vie respiratorie superiori a condizioni gravi e potenzialmente letali. Le manifestazioni cliniche possono includere congiuntivite, sintomi respiratori o gastrointestinali e, meno comunemente, complicazioni neurologiche come encefalite ed encefalopatia. In alcuni casi, sono state segnalate anche infezioni asintomatiche in persone con nota esposizione ad animali e ambienti infetti”. La diagnosi definitiva dell’infezione richiede una conferma di laboratorio, attraverso analisi specifiche dei campioni biologici prelevati dai pazienti.

Influenza aviaria H5N1: diagnosi, farmaci antivirali e trattamento

Per quanto riguarda il trattamento delle infezioni umane, le evidenze cliniche disponibili indicano che alcuni farmaci antivirali possono contribuire a ridurre la durata della replicazione del virus e a migliorare l’esito clinico in alcuni pazienti. Particolare rilevanza assumono gli inibitori della neuraminidasi, tra cui oseltamivir e zanamivir. Quando clinicamente indicato, il trattamento antivirale dovrebbe essere avviato il prima possibile, idealmente entro 48 ore dalla comparsa dei sintomi.

Le misure di sorveglianza sanitaria negli Stati Uniti

Le autorità sanitarie federali, statali e locali degli Stati Uniti hanno attivato una serie di interventi per approfondire le dinamiche di contagio e contenere il rischio di ulteriori infezioni umane. Le attività comprendono le indagini epidemiologiche sui casi confermati e sulle rispettive esposizioni agli animali, il monitoraggio dei contatti stretti e delle persone entrate in contatto con bovini da latte infetti o ambienti contaminati. Sono inoltre previsti test diagnostici per l’influenza, compresa quella da virus A H5, nelle persone sintomatiche potenzialmente esposte al patogeno. È stata rafforzata la sorveglianza epidemiologica finalizzata all’individuazione di infezioni umane provocate da nuovi virus dell’influenza A. Parallelamente, vengono diffuse informazioni tra i lavoratori maggiormente esposti e forniti adeguati dispositivi di protezione individuale. Proseguono anche le attività di caratterizzazione virologica e sequenziamento genetico dei virus identificati nei casi umani e animali, attraverso il coordinamento tra le autorità sanitarie pubbliche e veterinarie. I CDC statunitensi raccomandano di monitorare le persone esposte per individuare l’eventuale comparsa di segni e sintomi fino a 10 giorni dopo l’ultima esposizione al rischio. Le linee guida dell’OMS prevedono inoltre l’identificazione e il monitoraggio delle categorie a rischio, una sorveglianza rafforzata delle popolazioni professionalmente esposte, un’appropriata gestione clinica dei pazienti e l’adozione di misure finalizzate a ridurre il contatto con animali infetti e ambienti contaminati.

Latte crudo, carne e uova: le raccomandazioni dell’OMS contro l’influenza aviaria

Gli ultimi sviluppi epidemiologici non modificano le attuali raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità in materia di prevenzione, sicurezza alimentare e sorveglianza dell’influenza. Tra le principali indicazioni figura quella di evitare il consumo di latte crudo o non pastorizzato e di prodotti realizzati utilizzando latte crudo. Particolare attenzione deve essere riservata anche alla corretta manipolazione e cottura delle uova, della carne di pollame e degli altri prodotti derivati dal pollame durante la preparazione degli alimenti. Considerata la continua evoluzione dei virus influenzali, l’OMS sottolinea inoltre l’importanza della sorveglianza globale per individuare e monitorare eventuali cambiamenti virologici, genomici, epidemiologici e clinici associati ai virus emergenti o già circolanti, potenzialmente in grado di avere conseguenze sulla salute umana.

Influenza aviaria e viaggi internazionali: le indicazioni sanitarie

Alle persone dirette verso Paesi interessati da focolai di influenza animale, l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di evitare gli allevamenti, il contatto con animali nei mercati di animali vivi, le aree di macellazione e le superfici potenzialmente contaminate. Tra le misure preventive rientrano anche il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e il rispetto delle buone pratiche di sicurezza e igiene alimentare. In relazione agli ultimi casi notificati dagli Stati Uniti, l’OMS non raccomanda attualmente controlli speciali ai punti di ingresso nei Paesi, né l’introduzione di restrizioni ai viaggi internazionali o al commercio.

Vaccini contro l’influenza aviaria H5N1: la protezione dei vaccini stagionali

Per quanto riguarda la prevenzione vaccinale, secondo il quadro delineato dall’OMS non sono attualmente disponibili vaccini contro il virus dell’influenza A H5 per gli esseri umani. Sono stati tuttavia selezionati virus candidati vaccinali contro differenti cladi di A H5, nell’ambito delle attività di preparazione a un’eventuale pandemia influenzale. Un aspetto rilevante riguarda l’efficacia delle vaccinazioni contro la normale influenza stagionale. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità “è improbabile che gli attuali vaccini antinfluenzali stagionali forniscano protezione contro i virus dell’influenza aviaria A(H5)”. La continua evoluzione dei virus influenzali rende fondamentale il monitoraggio delle loro caratteristiche genetiche e della diffusione nelle popolazioni animali. Per questo motivo, “l’Oms continuerà a rivedere la valutazione del rischio man mano che saranno disponibili nuove informazioni. Fintanto che il virus continua a circolare nelle popolazioni animali, è prevedibile che si verifichino ulteriori infezioni umane sporadiche”.