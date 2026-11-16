Influenza, Pregliasco: “rischio infarto sei volte più alto, il vaccino salva il cuore”

L’influenza può aumentare fino a sei volte il rischio di infarto nei sette giorni successivi all’infezione e provocare gravi complicanze cardiovascolari, soprattutto negli anziani e nelle persone con patologie preesistenti. Un pericolo spesso sottovalutato, che rende la vaccinazione antinfluenzale uno strumento importante non soltanto per prevenire le complicanze respiratorie, ma anche per proteggere il cuore e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi. A richiamare l’attenzione su questo legame è Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, commentando un’analisi dei dati epidemiologici francesi relativi agli ultimi due inverni. I risultati evidenziano il forte impatto delle epidemie influenzali sui ricoveri ospedalieri e sulla mortalità, oltre a un’associazione tra l’infezione, le complicanze cardiovascolari acute e il peggioramento di patologie cardiache già presenti. “L’influenza non colpisce soltanto i polmoni. Può rappresentare un potente fattore scatenante di eventi cardiovascolari acuti, contribuendo a infarti, scompensi cardiaci e complicanze potenzialmente fatali, soprattutto nelle persone anziane e nei soggetti fragili”, avverte Pregliasco.

Influenza e infarto, il rischio cardiovascolare nei dati scientifici

Uno degli elementi più significativi riguarda l’aumento del rischio di infarto miocardico acuto dopo un’infezione influenzale. Pregliasco richiama i risultati di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, secondo cui il rischio risulta circa sei volte superiore nei sette giorni successivi alla conferma dell’influenza attraverso un esame di laboratorio. Un’altra ricerca, pubblicata sugli Annals of Internal Medicine, ha evidenziato che circa un paziente adulto su otto ricoverato per influenza presenta un evento cardiovascolare acuto. Tra le complicanze più frequenti figura lo scompenso cardiaco, una condizione particolarmente delicata per chi convive già con problemi cardiovascolari. Si tratta di risultati che ampliano il quadro delle possibili conseguenze dell’infezione influenzale e mettono in evidenza quanto il suo impatto sanitario possa andare oltre le manifestazioni respiratorie. “I dati scientifici sono significativi. Uno studio pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ ha documentato un rischio di infarto miocardico acuto circa sei volte superiore nei sette giorni successivi alla conferma laboratoristica dell’influenza. Un’altra ricerca, pubblicata sugli ‘Annals of Internal Medicine’, ha rilevato che circa un paziente adulto su otto ricoverato per influenza presenta un evento cardiovascolare acuto, con lo scompenso cardiaco tra le complicanze più frequenti. Questi numeri ci dicono che il peso sanitario dell’influenza è probabilmente sottostimato. Non tutte le complicanze cardiovascolari vengono ricondotte all’infezione che le ha precedute. Questo significa che una parte del danno prodotto dall’influenza può rimanere invisibile nelle statistiche tradizionali”, osserva Pregliasco.

Influenza e mortalità, cosa emerge dall’analisi degli ultimi due inverni in Francia

L’analisi dei dati epidemiologici francesi relativi agli ultimi due inverni offre ulteriori elementi per comprendere la portata delle conseguenze dell’influenza sulla salute pubblica. I dati registrati dal ministero della Sanità francese mostrano un forte legame tra la circolazione del virus influenzale, le complicanze cardiovascolari acute e lo scompenso di patologie cardiache preesistenti. Durante i periodi di maggiore diffusione dell’influenza è stato osservato un aumento degli accessi ai Pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri. Un altro elemento significativo riguarda l’andamento della mortalità generale, i cui picchi si sono verificati circa una settimana dopo quelli dei ricoveri per influenza. Questa coincidenza temporale non è sufficiente, da sola, a dimostrare un rapporto diretto di causa ed effetto. Rappresenta tuttavia un elemento rilevante per valutare le possibili conseguenze sistemiche dell’infezione e il suo contributo all’aggravamento di condizioni cliniche già compromesse. “L’analisi evidenzia come i picchi di circolazione influenzale abbiano coinciso con un aumento degli accessi ai Pronto soccorso e dei ricoveri, mentre i picchi della mortalità generale si sono verificati circa una settimana dopo quelli dei ricoveri per influenza. Una correlazione temporale che non dimostra da sola un rapporto causale, ma che rafforza la necessità di considerare l’impatto sistemico dell’infezione. Continuiamo a commettere un errore: considerare l’influenza una semplice malattia respiratoria. In realtà è un’infezione sistemica che può destabilizzare equilibri cardiovascolari già fragili e precipitare eventi anche gravissimi. Il problema è che spesso vediamo l’infarto, lo scompenso o il decesso, ma non riconosciamo l’infezione influenzale che può aver contribuito a scatenarli”, sottolinea Pregliasco.

Vaccino antinfluenzale e prevenzione degli infarti, il ruolo della protezione cardiovascolare

Il legame tra influenza e malattie cardiovascolari assume particolare importanza anche alla luce del documento di consenso clinico pubblicato nel 2025 dalla Società Europea di Cardiologia, che riconosce la vaccinazione come uno strumento importante nella prevenzione cardiovascolare. La vaccinazione contro l’influenza non deve quindi essere considerata esclusivamente una misura per contrastare febbre, tosse e complicanze polmonari. La prevenzione dell’infezione può contribuire anche a ridurre le condizioni che favoriscono l’insorgenza di eventi cardiovascolari acuti, con particolare rilevanza per gli anziani, i cardiopatici e le persone affette da malattie croniche. “La questione assume particolare rilevanza alla luce del documento di consenso clinico pubblicato nel 2025 dalla Società Europea di Cardiologia, che riconosce la vaccinazione come uno strumento importante nella prevenzione cardiovascolare. Dobbiamo cambiare radicalmente il modo di comunicare la vaccinazione antinfluenzale. Non significa soltanto evitare febbre, tosse e complicanze polmonari: significa anche contribuire a proteggere il cuore. Per un anziano, un cardiopatico o una persona con patologie croniche, vaccinarsi può rappresentare una misura concreta di riduzione del rischio di complicanze gravi”, afferma Pregliasco.

Prevenzione cardiovascolare, perché proteggersi dalle infezioni è fondamentale

Le considerazioni del virologo riguardano anche l’organizzazione dell’assistenza sanitaria e la necessità di adottare una visione più ampia della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il controllo del colesterolo, della pressione arteriosa e del diabete resta parte della prevenzione, ma a queste misure deve affiancarsi una maggiore attenzione alla protezione dalle infezioni respiratorie, che possono contribuire a destabilizzare condizioni cardiovascolari già fragili. In questa prospettiva diventa fondamentale il coordinamento tra medici di medicina generale, cardiologi, internisti e servizi vaccinali. L’obiettivo è superare una gestione frammentata della prevenzione, integrando la protezione dalle infezioni nelle strategie rivolte alle persone maggiormente esposte alle complicanze.

Vaccinazioni antinfluenzali, Pregliasco chiede di aumentare le coperture tra anziani e fragili

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda le coperture vaccinali antinfluenzali, considerate ancora insufficienti proprio nelle fasce della popolazione più vulnerabili alle conseguenze dell’infezione. Secondo Pregliasco, è necessario intervenire prima che la circolazione influenzale raggiunga i livelli epidemici, rafforzando le campagne vaccinali e riconoscendo pienamente il ruolo della prevenzione delle infezioni anche nella tutela della salute cardiovascolare. La necessità di anticipare il rischio assume particolare importanza per le persone anziane, per chi soffre di cardiopatie e per i soggetti con patologie croniche, nei quali l’influenza può contribuire a provocare un peggioramento delle condizioni cliniche e complicanze potenzialmente fatali. “Ogni inverno sappiamo che l’influenza arriverà, ma continuiamo ad affrontarla come un evento ordinario e inevitabile. Non possiamo limitarci a contare i casi e i ricoveri quando l’epidemia è già esplosa. Occorre anticipare il rischio, aumentare le vaccinazioni e riconoscere che la prevenzione delle infezioni è anche prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un infarto evitato grazie alla prevenzione dell’influenza è un risultato sanitario che dobbiamo imparare a considerare e valorizzare. L’influenza non è banale e la vaccinazione non è un gesto secondario: proteggere dalle infezioni significa anche proteggere il cuore e, nei soggetti più vulnerabili, contribuire a salvare vite”, conclude Pregliasco.